„Ethnischer Jude“ Selenskyj als Kriegsgrund: Putin legt krude nach - „Geradezu besessen“

Von: Ulrike Hagen

Putin irritiert mit einer vermeintlichen Rechtfertigung für den Ukraine-Krieg: der „ethnische Jude“ Selenskyj sei installiert worden, um von „Nazismus“ abzulenken.

Moskau – Der russische Präsidenten Wladimir Putin schlägt wieder auf irritierende Weise verbal gegen die Ukraine. Am Dienstag (5. September) lieferte der Staatschef der Welt erneut eine „Erklärung“, warum seine Armee den Ukraine-Krieg beginnen musste: „Westliche Handlanger“ hätten den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj installiert, um von „Nazismus“ in der Ukraine abzulenken.

Kriegspropaganda gehört laut Experte Christian Hardinghaus zur Strategie im Ukraine-Krieg - sowohl von Wladimir Putin (r.) als auch Wolodymyr Selenskyj. © Imago (Montage)

Es ist nicht das erste Mal, dass Putin, mit einer absurden Argumentation die jüdische Herkunft des Präsidenten der Ukraine mit vermeintlichem Nationalsozialismus in Verbindung bringt. Unter anderem auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg in Russland Mitte Juni beschimpfte Putin Selenskyj als „Schande für das jüdische Volk“.

Putin behauptet: „Westliche Handlanger haben ethnischen Juden Selenskyj“ rekrutiert

Nun wiederholte er seine Vorwürfe. Nach Berichten der ukrainischen Prawda erklärte Putin einem Journalisten des kremlnahen Fernsehsenders VGTRK, „westliche Handlanger“ hätten „einen ethnischen Juden an die Spitze der modernen Ukraine gestellt“, um „den menschenfeindlichen Charakter“ der Ukraine zu vertuschen.

Putins wahnsinnige Besessenheit von der ethnischen Herkunft des ukrainischen Präsidenten ist eine weitere Manifestation des tief verwurzelten Antisemitismus der russischen Elite.

„Das macht die Situation absolut widerwärtig: dass ein ethnischer Jude die Verherrlichung des Nazismus und derjenigen, die einst den Holocaust in der Ukraine anführten, verdeckt“, fügte der russische Machthaber hinzu.

„Von ethnischer Herkunft Selenskyjs besessen“: Ukraine reagiert auf Putin

Das ukrainische Außenressort reagierte deutlich auf Putins fragwürdige Äußerungen über Selenskyj. Der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, erklärte, Putin von der ethnischen Herkunft des ukrainischen Präsidenten geradezu besessen. Das sei ein Zeichen für dessen „tief verwurzelten Antisemitismus“.

„Wir fordern die Welt auf, die antisemitischen Äußerungen des russischen Präsidenten entschieden zu verurteilen“, betonte Nikolenko. Moskau rechtfertigt seinen Überfall auf das Nachbarland immer wieder mit der Behauptung, man müsse die Ukraine von „Neonazis“ befreien. Solche Aussagen sorgen im Westen für große Empörung – gerade auch weil Selenskyj jüdischer Abstammung ist.