Russland hortet angeblich Putins potenzielle Waffe gegen die Nato - „Vorrangigen Zielen vorbehalten"

Von: Robert Wagner

Sie zählt zu den gefürchtetsten Waffen Russlands und hat kein westliches Gegenstück: Offenbar fährt der Kreml die Produktion der „Iskander-M“ hoch.

Moskau – Eine der mächtigsten Waffen in Russlands Arsenal ist das atomwaffenfähige Raketensystem „Iskander-M“. Dabei handelt es sich um eine mobile Basis für Boden-Boden-Raketen, die sowohl ballistische Kurzstreckenraketen als auch Marschflugkörper abschießen kann. Die ballistischen Raketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit von teilweise 2100 Metern pro Sekunde und ihrer Manövrierfähigkeit nur sehr schwer abzufangen.

Das System ist seit 2006 in Dienst gestellt und hat auf Seiten der Nato kein Gegenstück. Es soll in den Kriegsszenarien des Kreml für den Fall einer Konfrontation mit dem westlichen Verteidigungsbündnis eine wesentliche Rolle spielen. Russland hatte dieses Waffensystem daher die lange Zeit vor dem Westen verheimlicht. Das änderte sich jedoch mit dem Ukraine-Krieg, in dessen Verlauf auch die „Iskander-M“ zum Einsatz kam.

Kiew hat dieser Waffe nicht viel entgegenzusetzen. Im Oktober 2022 beispielsweise konnten die Ukrainer laut ukrainischen Geheimdienstquellen nur zwei von 26 abgefeuerten „Iskander-M“-Raketen abfangen.

Russischer Rüstungskonzern: „Die Liefermengen sind um ein Vielfaches gestiegen“

Einem Bericht des Military Watch Magazine zufolge steigt die Produktion dieses hochmodernen Waffensystems aktuell rapide an. Das habe Sergej Pitikow, der Geschäftsführer des staatlichen Forschungs- und Rüstungsunternehmen KBM, auf der am Montag (14. August) in Moskau eröffneten Rüstungsmesse „International Military and Technical Forum ARMY 2023“ gesagt. Sein Unternehmen produziert neben anderen Raketensystemen auch das „Iskander-M-System“ und erhält nach eigenen Angaben vom russischen Verteidigungsministerium gegenwärtig deutlich mehr Bestellungen für dieses Waffensystem.

Das hochmoderne taktische Raketensystem „Iskander-M“ ist atomwaffenfähig und Teil der Modernisierung des nuklearen Arsenals Russlands. Es gehört zu den gefürchtetsten Waffen in Putins Kriegsarsenal (Archivfoto). © dpa/Sergei Ilnitsky

Staatlichen Medien zufolge hat der Kreml während der Ausstellung einen weiteren Auftrag für neue „Iskander-M“-Einheiten vergeben. Als Gründe für die deutlich steigende Nachfrage werden der Krieg in der Ukraine und die Spannungen mit der Nato genannt. Sprich: Aufrüstung. Russland verfüge zwar über große Vorräte an Iskander-M-Raketen, der Großteil davon werde aber für den Fall eines Krieges mit der Nato zurückgehalten. Für den Einsatz in der Ukraine seien sie „offenbar vorrangigen Zielen vorbehalten“ schreibt das Military Watch Magazine, das als kremlnah gilt.

Der ukrainische Geheimdienst vermeldete Anfang November 2022, dass Russland nur noch über 120 moderne „Iskander“-Raketen verfüge und in der Ukraine bereits knapp 80 Prozent seines Bestandes aufgebraucht habe. Ähnliche Daten präsentierte Kiew Anfang 2023. Um dem Engpass entgegenzuwirken, sei Russland damals auf iranische Importe ähnlicher ballistischer Raketensystem ausgewichen. Die massive Erhöhung der Produktion eigener Raketensysteme im Inland wäre ein naheliegender Schritt..

Ukraine-Krieg: Putins „Iskander-M“ verblüffte den Westen mit neuartigen Täuschkörpern

Die „Iskander-M“ soll auf dem sowjetischen „OTR-23-Oka“-System beruhen und trägt im Nato-Jargon den Code SS-26, wie t-online berichtete. Das hochmoderne taktische Raketensystem ist Teil der Modernisierung des nuklearen Arsenals Russlands. Die jüngsten Modelle der Baureihe „Iskander“ wurden erst 2017 in Dienst gestellt.

Die Raketen der „Iskander-M“ gehörten mit ihren bis dahin von westlichen Experten nie gesehenen Täuschkörpern zu den neuartigen Waffen, mit denen Russland im Ukraine-Krieg westliche Geheimdienste verblüffte. Bis dahin war eine solche Submunition, die das feindliche Radar stört und anfliegende Luftabwehrraketen in die Irre führt, noch nie an Kurzstreckenraketen dokumentiert worden.

Beobachter sahen in dem Einsatz des vor dem Ukraine-Krieg geheimgehaltenen Raketensystems ein Indiz dafür, wie wichtig dem Kreml ein Sieg in der Ukraine ist – denn diese Täuschkörper-Technologie ist dem Westen nun bekannt, die NATO kann ihre Luftabwehr entsprechend darauf einstellen. Ein hoher Preis, den Wladimir Putin für einen Sieg in der Ukraine offenbar bereit ist zu bezahlen. (rowa)