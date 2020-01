Die Sicherheitsbehörden haben offenbar zu einem großen Schlag ausgeholt: In vier Bundesländern gibt es Razzien - es soll eine „staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet worden sein.

9.07 Uhr: Die Razzien gegen mutmaßliche tschetschenische Islamisten dauern weiter an. Durchsuchungen gab es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt. Auch die Berliner Polizei sagte nichts zu den Aktionen.

Nach Informationen von dpa-Reportern gab es aber in Berlin eine Durchsuchung in Marzahn-Hellersdorf im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Gebäudes. Nach einem Bericht der Bild gab es zudem Durchsuchungen unter anderem in Seelow in Brandenburg. Im brandenburgischen Ludwigsfelde (Landkreises Teltow-Fläming) kam es demnach zu mindestens einer Festnahme. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Brandenburg wollte die Durchsuchungen nicht bestätigen und verwies auf die Berliner Behörden.

„Schwere staatsgefährdende Gewalttat“: Erste Infos zu Razzien - Islamisten im Visier?

Update 14. Januar, 8.15 Uhr: Es gibt erste weitere Infos zu den Razzien wegen einer mutmaßlich vorbereiteten „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“: Die Durchsuchungen richten sich gegen „tschetschenisch-stämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu“, schrieb die Generalstaatsanwaltschaft Berlin vor wenigen Minuten auf Twitter. Weitere Einzelheiten sollten erst nach Abschluss der Maßnahmen veröffentlicht werden.

Die heutigen Durchsuchungen dauern an und beziehen sich auf tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

Erstmeldung: „Schwere staatsgefährdende Gewalttat“: Razzien in vier Bundesländern

Berlin - Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Razzien in vier Bundesländern: Behörde spricht von „schwerer, staatsgefährdender Straftat“

Tätig geworden seien die Ermittler in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt. Bereits im November war in Berlin ein islamistischer „Gefährder“ festgenommen worden.

Z.Zt. werden aufgrund von Ermittlungen der GStA Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, NRW und Thüringen vollstreckt. Weitere Einzelheiten und PM nach Abschluss der Maßnahmen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

dpa/fn