Nach Rückzug von ARD-Vorsitz: Schlesinger auch als RBB-Chefin zurückgetreten

Von: Sandra Kathe

Nach dem Rückzug vom Vorsitz der ARD-Gemeinschaft ist Patricia Schlesinger auch als RBB-Intendantin zurückgetreten. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Seit Wochen werden neue Vorwürfe zu möglichem Fehlverhalten von RBB-Chefin Schlesinger laut. Nun verlässt die Intendantin den Sender.

Berlin - Nach anhaltenden Vorwürfen über mutmaßliche Fehlverhalten der bisherigen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat die 61-Jährige ihren Rückzug vom Chefsessel des Rundfunk Berlin-Brandenburg verkündet. Schlesinger lege ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder, hieß es in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders. Bereits am Sonntag war Schlesinger als Vorsitzende der gesamten ARD-Gemeinschaft zurückgetreten.

Der Schritt genügte jedoch nicht, um den Druck zu verringern, der auf der Fernsehjournalistin lastete, die 2016 die Leitung des öffentlich-rechtlichen Senders in Berlin und Brandenburg übernommen hatte. In der Mitteilung Schlesingers hieß es, sie „entschuldige“ sich bei den Beschäftigten des Senders für die Entwicklung der vergangenen Wochen, die dafür gesorgt habe, dass statt journalistischer und publizistischer Leistungen des Senders nur noch „mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendantin“ im Vordergrund stünden.

Nach Enthüllungen von Wirtschaftsmagazin: RBB-Intendantin kündigt Rücktritt an

Ende Juni hatte ein Bericht des Wirtschaftsmagazins Business Insider mögliche Fehlverhalten der RBB-Chefin aufgedeckt, und auch mutmaßliche Vorteilsnahmen enthüllt. So solle die RBB-Intendantin nicht nur einen luxuriösen Dienstwagen gefahren haben. Auch über fragwürdige Beraterverträge zu einem inzwischen auf Eis gelegten RBB-Bauprojekt, einer großen Gehaltserhöhung für Schlesinger auf gut 300.000 Euro sowie über ein zusätzliches Boni-System wurde berichtet.

Am Sonntag (7. August), dem Tag ihres Rücktritts, berichtete Business Insider darüber hinaus über mutmaßlich „frisierte“ Spesenabrechnungen sowie einen RBB-Chauffeur, dessen Dienste Schlesingers Ehemann zur Verfügung gestanden haben sollen. Die Senderchefin hatte die Anschuldigungen gegen sie zurückgewiesen. In der Mitteilung vom Sonntag sprach sie von „persönlichen Anwürfe und Diffamierungen“. Zu allen Vorwürfen gilt die Unschuldsvermutung.

Rücktritt von RBB-Intendantin Schlesinger: Aufarbeitung kann lange dauern

Trotz Schlesingers Rücktritt rechnen Medienfachleute damit, dass die Vorwürfe der nun ehemaligen RBB-Chefin gegenüber noch weite Kreise ziehen. Denn die Aufarbeitung der Causa hat gerade erst begonnen. So wurde im RBB eine externe Untersuchung zu den Vorfällen eingeleitet. Auch ein Whistleblower-System hat der Sender eingerichtet. Ergebnisse werden aber erst in einigen Wochen erwartet.

Business Insider, Bild und B.Z. hatten am Sonntag jeweils über zusätzliche Details berichtet. In den Berichten ging es etwa um eine Liste von Personen, die bei Treffen „auf RBB-Kosten“ in Schlesingers Privatwohnung anwesend gewesen sein sollen. Zudem drehte es sich erneut um angebliche Rechnungsabänderungen zu den Essen. Bild brachte auch eine veranschlagte Summe von mehr als 650.000 Euro für einen Umbau der Chefetage im RBB für den ARD-Vorsitz ins Spiel. (ska mit dpa)