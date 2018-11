Rechtsextreme „Identitäre“ betätigen Kontakte zu AfD-Jugendorganisation

In mehreren Bundesländern beobachtet der Verfassungsschutz die AfD-Jugend, die Partei selbst löste in Niedersachsen ihre Junge Alternative auf. Nun kommen weitere Verbindungen zwischen Rechtsextremen und der AfD-Jugend ans Licht.

Berlin - Der Bundesvorsitzende der rechtsextremistischen "Identitären Bewegung" (IB), Daniel Fiß, hat Kontakte zwischen seiner Vereinigung und der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) eingeräumt. "Personelle Überschneidungen mit der JA gibt es mitunter sicherlich, das will ich gar nicht bestreiten", sagte Fiß der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von Montag. "Sicherlich" habe "das eine oder andere JA-Mitglied einen IB-Stammtisch besucht" oder "sich eine Aktion angeschaut".

Die "Identitäre Bewegung" wird vom Verfassungsschutz beobachtet. In Bremen und Niedersachsen werden die JA-Landesverbände schon seit einigen Monaten von Verfassungsschutz beobachtet, in der Folge löste die AfD die JA in Niedersachsen bereits auf. Mitte November war bekannt geworden, dass nun auch die JA in Baden-Württemberg beobachtet wird, was zu einer Spaltung des dortigen Landesverbands führte.

Der Inlandsgeheimdienst in Baden-Württemberg begründete seine Entscheidung jüngst unter anderem damit, dass es in seinem Bundesland "Bezüge" zwischen der AfD-Jugendorganisation und Rechtsextremisten gebe.

Medienberichten zufolge wird der AfD-Bundesvorstand am Montag in einer Telefonkonferenz über die Zukunft der Jugendorganisation beraten.

Lesen Sie auch: Münchner Milliardär als geheimer Großspender der AfD?

AFP