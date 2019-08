Regenwaldbrände im Amazonas: Forscher offenbart Unglaubliches

Der Regenwald im Amazonasgebiet brennt. Klimaexperte Mojib Latif erklärt, dass etwas ganz anderes uns große Sorge bereiten muss.

Durch die Waldbrände in Brasilien werden enorme Mengen von Treibhausgasen freigesetzt. Wie verheerend sind die derzeitigen Brände für das Weltklima?

Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass seit Jahrzehnten die Regenwälder brennen. In diesem Jahr sind sie besonders schlimm, aber dennoch für das Weltklima nicht entscheidend. Die jahrelangen Brandrodungen der Regenwälder tragen erheblich zur Aufheizung der Erdatmosphäre bei.

Es ist ein Trauerspiel, dass wir bis jetzt dieses Problem ignoriert haben. Nicht nur in Brasilien, auch in Afrika und Asien werden die Regenwälder so gerodet. Fatalerweise war das Thema nicht auf der Agenda der Weltpolitik, aber auch nicht im Bewusstsein der Menschen.

Hängt die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung nicht dennoch weitgehend vom Amazonas-Regenwald ab?

Nein, das kann man so nicht sagen. Der Amazonas-Regenwald ist ein Faktor, der die globale Erwärmung beschleunigen könnte, wenn er denn wirklich komplett zusammenbrechen würde. Es besteht die Gefahr, dass die Region durch den Klimawandel unter Trockenstress gerät. Dann wäre allein durch die klimatischen Veränderungen die Existenz des Regenwaldes gefährdet. Wenn durch Brände und Rodungen wie jetzt noch Wald zerstört wird, kann dies den Prozess beschleunigen.

Wie weit sind wir davon entfernt, dass das Ökosystem Amazonas-Regenwald kippt?

Das wissen wir nicht. Im Pariser Klimaabkommen steht drin, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzen zu wollen. Wenn möglich auf 1,5 Grad. Dies wurde genau so formuliert, weil man eben hofft, dass dann all die zuvor beschriebenen Effekte nicht eintreten.

Berechtigte Hoffnungen?

Auch das wissen wir nicht. Vielleicht haben wir auch schon Kipppunkte überschritten.

Mit anderen Worten, es kann schon zu spät sein.

Ja, wenngleich ich persönlich davon noch nicht überzeugt bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schon zu spät ist für den Regenwald im Amazonas, halte ich für gering. Aber ganz ausschließen kann ich es auch nicht.

Es gibt Klimaforscher, die sagen, dass langfristig nach Waldbränden der CO2-Ausstoß sogar gesenkt werden könnte, weil dort neue wachsende Pflanzen durch Fotosynthese wieder so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen wie vorher gebunden war. Auch für Brasilien ein denkbares Szenario?

Die nach einem Brand entstehenden Sekundärwälder werden nie so viel Kohlenstoff binden können, wie in die Luft gekommen ist. Der ursprüngliche Regenwald speichert so viel Co2, das kann von nachwachsenden Pflanzen nicht kompensiert werden.

Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ewig dauert, bis etwas nachwächst. Und der Verlust an Arten ist verheerend. Aufforstung ist zwar wichtig, wird aber die entstandenen Schäden durch Brandrodung nicht wettmachen, weder in der Summe, noch in einer vernünftigen Zeit.

Hat Brasiliens Präsident zu spät das Militär zur Brandbekämpfung losgeschickt?

Natürlich. Viel zu spät sogar. Erst durch den Druck der Europäer hat er gehandelt. Vorher hat Bolsonaro ja erklärt, dass es ihn nicht interessiert und er nicht handeln werde, dann hat er Umweltschutzverbände für die Brände verantwortlich gemacht und jetzt steuert er langsam um. Das infrage Stellen des Freihandelsabkommens hat seine Wirkung gezeigt. Ich persönlich stehe dem Freihandelsabkommen eh sehr skeptisch gegenüber.

Wieso?

Wir importieren dann Futtermittel und Fleisch aus Gegenden, wo einst Regenwald stand, und fördern so indirekt auch seine Zerstörung. Auch wenn im Vertrag sich die Partner zur Nachhaltigkeit verpflichten, wer kann dies am Ende des Tages schon kontrollieren?

Wie kann Deutschland auf Brasilien einwirken, dass es künftig nicht zu weiteren Brandrodungen kommt?

Wir sollten alle genau hinschauen, welche Produkte wir aus Brasilien beziehen. Sind sie wirklich nachhaltig erzeugt worden? Bauern, die weniger umweltschädlich in Deutschland produzieren, kommen womöglich nicht zum Zuge, weil wir billigere Produkte importieren, für die Regenwald abgeholzt wurde. Da schütten wir das Kind mit dem Bade aus.

Ist der Kampf gegen den Klimawandel nicht dennoch aussichtslos, wenn Staaten wie die USA aus dem Pariser Klimaabkommen austreten?

Natürlich ist es politisch schwierig. Alle Akteure müssen verstehen: Es ist ein globales Problem. Das lösen wir entweder gemeinsam oder gar nicht. Deutschland war mal Vorreiter, hat aber die vergangenen Jahre viel gebremst. Blicke ich als Wissenschaftler auf die Zahlen, stelle ich fest, trotz Abkommen steigt der weltweite Ausstoß von Co2. Aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es keinen Klimaschutz, solange die Emissionen steigen.