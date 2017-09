Reise entlang der früheren innerdeutschen Grenze: Wieder einmal Vereinigung

Am 24. September wird der deutsche Bundestag gewählt. Wie geht es Deutschland vor der Wahl? Wir machen eine Reporter-Reise durch die Republik. Unser Thema heute: Randlagen - früher und heute.

OBERNFELD - BREITENBACH. Wer vom thüringischen Breitenbach ins niedersächsische Obernfeld fährt, der benutzt in der Regel die Bundesstraße. Und wäre auf dem Weg nicht das Grenzlandmuseum, würde nicht auffallen, dass hier Deutschland einst geteilt war. Heute ist in dieser Gegend eine andere Wiedervereinigung Thema: die der historischen Region Eichsfeld, die sich über mehrere Bundesländer erstreckt, aber mit dem heutigen Landkreis Eichsfeld in Thüringen nicht viel gemein hat.

Wolfgang Nolte ist Bürgermeister in Duderstadt. Er hat mit seinen 70 Jahren diesen einen politischen Wunsch: einen einheitlichen Eichsfeldkreis, eine Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung. In Noltes Büro sitzen junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Er fragt sie nach Ost und West. Da sagt ein junger Mann: „Wenn es die Teilung noch gäbe, säße ich nicht hier.“ Der Vater aus dem Osten, die Mutter aus dem Westen.

Ulrich Bornemann (69) kommt aus dem thüringischen Breitenbach, Berthold Kopp (62) aus dem niedersächsischen Obernfeld. Nach der Wende arbeiteten beide in Duderstadt. Beide haben Kinder. Bei denen sei die Grenze kein Thema. Ost und West zusammengewachsen, das wünscht sich Bürgermeister Nolte für das historische Eichsfeld.

VACHA - PHILIPPSTHAL.Am Ortsausgang von Philippsthal (Hessen) steht ein Schild mit dem Namen des nächsten Ortes: Vacha (Thüringen). Das zweite „a“ ist unter einem Aufkleber aus vergangenen Zeiten verschwunden: DDR. Ein paar Meter weiter die Werrabrücke, auf der sich die Großcousins Christian Schäfer (51) und Karl Heinz Klein (70) getroffen haben. Schäfer kommt aus Philippsthal, Klein aus Vacha. Früher bedeutete dies Unerreichbarkeit trotz Nähe. Die Brücke war in den Grenzstreifen integriert. Und heute? „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, hier über die Brücke zu laufen“, sagt Schäfer. Beide Orte nutzen dieselbe Busverbindung. Die Menschen hüben wie drüben arbeiten beim Bergbauunternehmen K+S. Verbindend wirkt auch ein Problem: die Abwanderung. „Wir hatten mal 6000 Einwohner, jetzt sind es 3600 in der Kerngemeinde“, seufzt Klein. „Wer Abitur macht, ist wenig später weg.“

SONNEBERG - NEUSTADT.In Sonneberg (Thüringen) ist das Zusammenwachsen zum Politikum geworden. Die Stadt findet, schon so sehr mit Franken verschmolzen zu sein, dass die Abspaltung von Thüringen Thema ist. Das hat auch mit der geplanten Gebietsreform der rot-rot-grünen Landesregierung zu tun. Sonneberg droht der Verlust des Privilegs, eine Kreisstadt zu sein. Das bringt die Sonneberger auf die Palme. Das Rathaus trägt ein Banner: „Sonneberg bleibt Kreisstadt.“ Das Städtchen war zu DDR-Zeiten isoliert. Nach der Wende blühte Sonneberg auf. Mittlerweile ist die Stadt Mitglied der Metropolregion Nürnberg, hat eine West-Postleitzahl. 79 Prozent der Sonneberger sind angeblich für einen Wechsel nach Bayern. Elke Protzmann (63), Zweite Bürgermeisterin in Neustadt (Bayern), glaubt aber nicht daran. Auf die Sonneberger käme dann das Problem vergangener Tage zu: das Gefühl, abseits zu liegen.

Deutschland vor der Wahl: Wie ist der Zustand des Landes im Herbst 2017? Diese Frage haben sich Autoren von sechs Zeitungen gestellt - und Antworten gefunden. Wir stellen sie in einer Serie vor. Alle Teile der Serie gibt es unter www.deutschlandessay.de

Dokumentation

Interview mit Wolfgang Nolte, Bürgermeister der Stadt Duderstadt

Herr Nolte, ist mittlerweile zusammengewachsen, was zusammengehört?

+ Wolfgang Nolte © Hagemann Nolte: (überlegt lange) Sie merken eine gewisse Zurückhaltung. Mein persönlicher Wunsch, die Einheit des Eichsfeldes, ist bisher noch nicht erreicht worden. Dazu hätten Ländergrenzen und Kreisgrenzen überwunden werden müssen. Demgegenüber steht das Wunder der Deutschen Einheit: die menschlichen Begegnungen, die grenzenlose Reisemöglichkeit, die Meinungsfreiheit. Insofern sind mein Traum und meine Hoffnung schon in Erfüllung gegangen und unsere Gebete erhört worden. Die Menschen hier – hüben wie drüben – fühlen sich als Bürger dieser Region. Es herrschen ein sehr gutes Miteinander und ein reger gesellschaftlicher Kontakt untereinander.

Ist ein einheitlicher Eichsfeldkreis noch Thema?

Nolte: Für mich schon. Das heißt aber nicht, dass ich mich gegen das Oberzentrum Göttingen stelle, sondern dass ich mich für eine Stärkung des Eichsfeldes einsetze.

Welche Erinnerung haben Sie an die Wendezeiten?

Nolte: Wenn ich all meine Erinnerungen des 9. November und der Folgezeit erzähle, wird das den Rahmen sprengen. Als ich die Bilder aus Berlin gesehen habe, da war mir klar, dass sich die Menschen nicht mehr aufhalten lassen. Dann gab es auch hier kein Halten mehr. Es war ein einmaliger Gefühlsausbruch, der tiefer geht als etwa beim Jubel über einen WM-Titel im Fußball.

Aber bei dieser Euphorie blieb es nicht, oder?

Nolte: Nein – aber das Besondere ist geblieben. Das ist wie bei einer Hochzeit zweier Menschen. Im ersten Jahr steckt noch viel Feuer in der Ehe, dann geht es Stückchen für Stückchen Richtung Normalität. Für uns war die Wende eben auch mit schmerzhaften wirtschaftlichen Einbußen verbunden. In der Zeit nach der Wende sind 50 Betriebe aus Duderstadt ganz oder zum Teil verschwunden.

Warum?

Nolte: Insgesamt war es so: Ein Drittel der Betriebe hat sich auf globale Wanderschaft begeben. Ein Drittel hat sich ein zweites Standbein in den neuen Bundesländern aufgebaut. Und ein Drittel stand vor Investitionsentscheidungen. Diese Betriebe haben sich dann zum Beispiel fünf Kilometer weiter neu angesiedelt – im thüringischen Teistungen, wo ein neues Gewerbegebiet entstanden ist. Das war dann ein schmerzhafter Prozess für unsere Stadt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gingen zurück. Allerdings muss man sagen: Für die Arbeitnehmer hat das nicht die große Rolle gespielt. Sie sind einfach von Duderstadt nach Teistungen gefahren.

Wie ist die Situation heute?

Nolte: Heute ist die Situation normal. Es pendeln Menschen von Duderstadt nach Thüringen und viele von Thüringen nach Duderstadt, wobei die Stadt vor allem auch von der Entwicklung bei Ottobock, dem Weltmarktführer in der Technischen Orthopädie, profitiert, die ohne die Wende so nicht stattgefunden hätte. Dort arbeiten 1600 Menschen, die Hälfte davon wohnt in den neuen Bundesländern.

Wie würden Sie die Situation Duderstadts dann derzeit bezeichnen?

Nolte: Wir sind nicht nur geografisch in der Mitte Deutschlands, sondern wir sind dort auch als wichtiger Standort angekommen. Keine 25 Kilometer entfernt befindet sich die Uni in Göttingen, es sind keine 25 Kilometer bis zur A 7, und bald werden es keine 15 Kilometer mehr sein bis zur A 38. Und es sind dann eben auch keine 25 Kilometer bis zum ICE-Halt Göttingen. Duderstadt ist auch mit seiner herausragenden städtebaulichen Substanz für jedermann als Wohnort spannend. Hier wohnen zum Beispiel auch drei Professoren der Hochschule Nordhausen.

Wie sieht es mit den jungen Menschen aus – ist es schwer, sie in Duderstadt zu halten?

Nolte: Das ist eines der wichtigsten Themen, das wir angehen. Wir müssen den jungen Menschen eine Perspektive hier vor Ort bieten.

Ist das Thema Wende bei den jungen Menschen überhaupt noch präsent?

Nolte: Nicht mehr wirklich. Das ist auch Teil der Normalität. Allerdings ist es natürlich auch unsere Verpflichtung, die Geschichte in die Zukunft zu führen und sie den jungen Menschen näherzubringen. Wir tun das mit dem Grenzlandmuseum. Heute zahlt es sich auch aus, dass damals nicht alle Grenzanlagen abgerissen worden sind, was manche gefordert haben. Es besteht eine unbedingte Notwendigkeit, den jungen Menschen zu zeigen, wie das damals gewesen ist. Deshalb plädiere ich auch dafür, den ehemaligen Todesstreifen von 1400 Kilometern zum Weltkulturerbe und Weltnaturerbe zu machen.

Gibt es in Duderstadt Probleme mit extremistischen Gruppierungen?

Nolte: Es gibt keine Horte der Glückseligkeit mehr. Aber Duderstadt war schon immer fest verbunden mit demokratischen Strukturen. Die große Mehrheit ist gefestigt darin. Es gibt ein friedliches und sehr demokratisches Zusammenleben. Inzwischen leben 80 Nationalitäten hier. Einen Nährboden für extremistische Gruppierungen haben wir hier nicht.

Interview mit Ulrich Bornemann, Rentner aus Breitenbach/Thüringen

Herr Bornemann, ist zusammengewachsen, was zusammengehört?

+ Ulrich Bornemann © Hagemann Bornemann: Ich gehöre zu einer Generation, für die die Grenzöffnung immer noch etwas ganz Besonderes ist. Früher, da haben wir von Teistungen immer mit dem Fernglas nach Duderstadt schauen können. Es war so nah - und doch unerreichbar. Da hätte ich nie gedacht, dass ich später noch 20 Jahre in Duderstadt arbeiten werde. Das war total außerhalb jeglicher Vorstellungskraft.

Sie haben dann gleich nach der Wende in Duderstadt gearbeitet. Wie kam es dazu?

Bornemann: Ich war bei der der Bäuerlichen Handelsgesellschaft in Dingelstädt. Diese hatte eine eigene Bankabteilung mit einem großen Kundenstamm. Diese Bankabteilung fusionierte dann mit der Volksbank Duderstadt. Und so habe ich für das fusionierte Unternehmen von Anfang an in Duderstadt gearbeitet. Und ich muss eins sagen: Ich bin nicht einmal schief angeschaut worden. Ich wurde von Anfang an als gleichberechtigter Mitarbeiter angesehen. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt.

Wie ist das heute?

Bornemann: Wenn ich die jüngere Generation sehe, dann ist alles zu 100 Prozent zusammengewachsen. Wenn ich dagegen die ältere Generation betrachte, zu der ich mich auch zähle, dann stelle ich fest, dass es sowohl im Westen als auch im Osten noch Voreingenommenheiten gibt – und gewisse Vorurteile noch nicht abgebaut sind. Was hilft, ist: Wenn die Leute in den jeweils anderen Teil fahren und mit Menschen ins Gespräch kommen. Das funktioniert hier gut, weil sie gleich im jeweils anderen Teil sind. Aber je weiter Sie in den Osten kommen, desto stärker sind die Vorurteile noch in den älteren Menschen verankert. Da hat sich auch in den Ortschaften selbst noch nicht so viel verändert. Das ist hier an der ehemaligen Grenze anders. Da sehen sie anhand der Straßenbilder keinen Unterschied mehr.

Viele sagen, nach der ersten Euphorie kam die Ernüchterung. Haben Sie das auch so empfunden?

Bornemann: Das war so. Es gab sicher viele Verlierer im Osten. Es gab auf einmal Dauerarbeitslose, die es früher nicht gegeben hat. Das lag daran, dass viele auch nicht aus ihrer Haut konnten. Ich stelle das heute noch fest: Wenn ich hier im Osten einkaufe, dann fehlt vielen Verkäufern eine gewisse Kundenfreundlichkeit. Da erinnert die Kundenbehandlung einen manchmal noch an die DDR-Zeit.

Wenn Sie heute nach Duderstadt fahren, ist das dann normal für Sie?

Bornemann: Wissen Sie, ich war eineinhalb Jahre bei der NVA. Ich war bei den Kraftfahrer, weil ich als Christ nie hätte irgendwie einen Schießbefehl hätte ausführen können. Wir sind damals immer an der Grenze entlang gefahren. Da habe ich nach der Wende jahrelang dran gedacht, wenn ich von Ost nach West und von West nach Ost gefahren bin - immer wieder. Bei meinen Enkeln heute sehe ich, dass sie es als Selbstverständlichkeit betrachten, dass sie sich ganz normal hier bewegen können.

Spielt die DDR in den Köpfen Ihrer Enkelkinder noch eine Rolle?

Bornemann: Nein. Es ist auch ganz schwer, ihnen noch etwas von früher zu vermitteln: was es bedeutet hat, in einem unfreien Land zu leben, welche Einschränkungen es gegeben hat. Und was es für eine tolle Leistung war, wieder zusammenzuwachsen. Für sie ist das Ganze nur ein Teil der deutschen Geschichte, und das Leben heute ist die Realität.

Sie betonten vorhin, dass Sie Christ seien: Durften Sie Ihren Glauben in der DDR denn leben?

Bornemann: Hier im Eichsfeld wurde es durchaus geduldet, dass Christen ihren Glauben lebten. Viele hier gingen zum Beispiel nicht zur Jugendweihe. Das hat vielen keinen Nachteil gebracht. Das wäre in anderen Teilen der DDR undenkbar gewesen. Die Kirche ist hier eben sehr verankert, und sie hat auch viel getan und viel Aufklärungsarbeit geleistet. Dazu vielleicht eine Geschichte: Mein ältester Sohn wollte Medizin studieren. Bei der Musterung in Worbis hat er als einziger zu musternde Abiturient kein FDJ-Hemd getragen. Daraufhin wurde ich beim Direktor der Schule vorgeladen. Er meinte, wer kein FDJ-Hemd trage, sei gegen die FDJ, damit gegen den Staat und dürfe somit nicht studieren. Da bin ich aufgestanden und wollte mich verabschieden mit dem Hinweis, dass ich auf diesem Niveau nicht mit ihm diskutiere. Danach wurde das Gespräch vernünftig. Da mein Sohn einen sehr toleranten und vernünftigen Klassenlehrer hatte, bekam er trotzdem die Zulassung zum Studium.

Welche Rolle spielt heute der Glaube?

Bornemann: Er ist heute nicht mehr so stark verankert. Das hat auch damit zu tun, dass der Glaube damals auch dem Protest gegen die DDR diente. Bei der Jugend ist der Glaube jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Viele sind auch weggegangen.

Ist der Weggang der jungen Leute das Hauptproblem der Region?

Bornemann: Es ist nicht das Hauptproblem, aber ein Problem. Da wir im Eichsfeld eine gute industrielle Entwicklung haben und an Hessen und Niedersachsen grenzen, ist bei uns die Arbeitslosigkeit relativ gering. In den Städten steigt die Einwohnerzahl leicht: in Dingelstädt, Duderstadt, Worbis-Leinefelde. Da ist es schwer, ein Grundstück zu bekommen. In den ländlichen Gebieten merkt man den Weggang eher.

Gibt es Probleme mit Fremdenfeindlichkeit?

Bornemann: Mir sind keine negativen Äußerungen bekannt – zumindest keine, die öffentlich artikuliert worden sind. Ich glaube, die Kirche hat großen Anteil daran, dass wir keine Probleme mit Fremdenfeindlichkeit haben.

Fühlen Sie sich eigentlich als Thüringer oder Eichsfelder?

Bornemann: Wir fühlen uns als Eichsfelder. Deshalb haben die Leute hier auch Probleme mit der Kreisgebietsreform, deshalb kommt es zu etlichen Demonstrationen. Viele Eichsfelder verstehen nicht, warum wir einfach so dem Unstrut-Hainich-Kreis zugeschlagen werden sollen, Mühlhausen Kreisstadt wird und ihre Riesenschulden uns als in Thüringen sehr gut dastehenden Landkreis aufgebürdet werden und uns runterziehen sollen. Außerdem geht es auch darum, unsere Identität als Eichsfelder, die wir auch in schlechten Zeiten stolz vor uns hergetragen haben, zu behalten. Hier im Eichsfeld ist Bereitschaft viel größer, zusammenzuarbeiten und sich zusammenzuschließen – sei es im Bereich Sport oder was die Feuerwehr angeht.

Interview mit Berthold Kopp, Rentner aus Obernfeld/Niedersachsen

Herr Kopp, ist zusammengewachsen, was zusammengehört?

Kopp: Ich habe ja bei der Volksbank in Duderstadt gearbeitet - und durfte damals das Begrüßungsgeld mit auszahlen. Wir waren auch die erste Bank, die mit einer Thüringer Bank fusioniert hat. Wir hatten mit den Thüringer Mitarbeitern im zwischenmenschlichen Bereich überhaupt keine Probleme. Es gab von Anfang an eine Art Miteinandergefühl.

Wie haben Sie die Grenze zuvor wahrgenommen?

+ Berthold Kopp © Hagemann Kopp: Ich habe mir als Kind gar nicht so viele Gedanken gemacht, wobei ich die Situation schon als Bedrückung aufgefasst habe. Ich bin hier groß geworden, habe immer hier gelebt. Da rief die Grenze ein unangenehmes Gefühl hervor. Wir sind früher als Kinder an der Grenze manchmal spazierengegangen, und da habe ich gedacht: Hoffentlich schießen sie nicht. Später, mit zunehmendem Alter, ist mir dann auch so richtig bewusst geworden, dass das keine normale Grenze ist, dass da eine wirkliche Bedrohung besteht.

Wie haben Sie dann die Grenzöffnung erlebt?

Kopp: Als die Grenze dann geöffnet war, habe ich ein paar Tage gebraucht, um zu realisieren, dass etwas Historisches passiert ist. Aber dann habe ich mich natürlich gefreut. Ich erinnere mich noch an das erste DDR-Pärchen, das mit einem Trabi am ersten Tag nach der Grenzöffnung in unserer Bankfiliale auftauchte, und die Spielecke mit Telespielen und Legosteinen mit einem genüsslichen Lächeln bewunderte. Da hab ich mir gedacht: Ach ja, die freuen sich einfach.

Ist die Euphorie irgendwann umgeschlagen?

Kopp: Es gab zumindest diese Angst nicht, dass die Menschen aus dem Osten uns etwas wegnehmen könnten. Bei mir war die Euphorie nicht so groß, dass sie dann irgendwann umschlagen konnte. Ich selber habe auch später im nahegelegenen Osten keine Unzufriedenheit erlebt. Ich glaube, das liegt an der Eichsfelder Mentalität. Da fuhren sie mal schnell über die Grenze in den Westen, besorgten sich im Baumarkt die Materialien, renovierten ihre Häuser und waren zufrieden. Mit unseren Radballern aus Obernfeld bin ich seinerzeit manchmal tiefer in den Osten gekommen. Da war die Situation schon anders. Denn da waren die Möglichkeiten noch nicht so groß, einfach mal in den Westen zu einem Baumarkt zu fahren.

Und später dann?

Kopp: Interessant war, dass der eine oder andere hier im Westen schon registriert hat, dass die Straßen im Osten mit der Zeit plötzlich besser waren. Die meinten dann: Nun sind auch mal unsere Straßen an der Reihe, vor allem wenn auf manchen Straßen vor lauter Reparaturflicken der Mittelstreifen nicht mehr zu sehen war. Aber von richtigem Neid konnte man nicht sprechen.

Gibt es die Grenze im Kopf noch?

Kopp: Es ist vieles verschmolzen. Meine Söhne machen schon gar keinen Unterschied mehr. Manche im Dorf haben auch nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen geheiratet, wie auch umgekehrt. Das alles trägt zur Normalisierung hier im Eichsfeld bei. Meine Erfahrung aus den Reisen mit den Radballern hat gezeigt, dass im Westen mit jedem Kilometer weiter von der Grenze entfernt die Unkenntnis wächst, was die ehemalige Grenze anbelangt. Diese Erkenntnis hatte ich im gesamten Osten dagegen nicht.

Gibt es gemeinsame Veranstaltungen?

Kopp: Es sind sofort Freundschaften geschlossen worden - speziell unter den Vereinen. Vielerorts sprossen Ortsfreundschaften zwischen Ost und West aus dem Boden. Unser Verein zum Beispiel hat zum Teil bessere Beziehungen zu den Vereinen dort im Osten als zu denen in Süddeutschland. Die Anknüpfungspunkte sind hier halt größer. Man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen in beiden Teilen des Eichsfeldes durch ihren katholischen Glauben verbunden sind. Diese Verbundenheit war nach der Grenzöffnung gleich wieder da. Und der Glaube prägt: Ich weiß noch, als ich Kind war, hat der Pfarrer in der Predigt durchaus mal darauf hingewiesen, dass das C in CDU christlich bedeutet, und er damit eine entsprechende Wahlempfehlung ausgesprochen hat.

Wie ist es heute?

Kopp: In den Dörfern ist die CDU immer noch, wenn auch nicht mehr so dominant wie früher, mehrheitlich präsent. Es gibt sicher mehr Linke. Aber die AfD ist hier nicht groß vorhanden. Ich bin mal gespannt, ob sie bei der Wahl viele Stimmen holen. Aber ich glaube es nicht. Ansonsten haben wir mit Fremdenfeindlichkeit hier keine Probleme. Toitoitoi.

Interview mit Christian Schäfer aus Philippsthal/Hessen und Karl Heinz Klein aus Vacha/Thüringen

Herr Schäfer, Herr Klein, ist hier in Philippsthal und Vacha zusammengewachsen, was zusammengehört?

Schäfer: Ich würde das schon so sehen. Das ist sehr schnell gegangen, weil wir uns auch gegenseitig unterstützt haben. Es gab von Anfang an viele gemeinsame Veranstaltungen.

+ Christian Schäfer und Karl Heinz Klein © Hagemann Klein: Ich bin nicht in der Kommunalpolitik tätig, aber ich kann bestätigen, dass es von Anfang an gut lief. Ich war damals Vorsitzender des Sportvereins hier in Vacha. Wenn ich Fragen hatte, habe ich sofort Hilfe bekommen von den Kollegen aus Philippsthal. Und ich musste ja viel lernen damals, was die Abrechnungen und das Vereinsrecht und das Finanzielle anbelangt.

Ist es heute ganz selbstverständlich, über die Brücke von Philippsthal nach Vacha oder von Vacha nach Philippsthal zu gehen?

Klein: Ich gehe rüber nach Philippsthal – und empfinde es als ganz normal. Allerdings erinnere ich mich schon immer mal wieder an die Zeiten, wo hier gar nichts ging. Wenn ich mal auf Dienstreise war, dann ging es immer nur nach Osten. Der andere Weg war nur ganz schwer möglich – und wenn dann ist man nur über Umwege nach Philippsthal gekommen. Das hat vier Stunden gedauert, obwohl wir ja schon immer nach Philippsthal schauen konnten.

Können Sie sich noch an Ihre erste Brückenüberquerung zu Wendezeiten erinnern?

Klein: Das war am 11. November 1989. Meine beiden Söhne fuhren mit dem Moped bei uns am Haus vor, und sie sagten, die Grenze sei geöffnet. Das konnte ich kaum glauben. Am anderen Morgen bin ich dann rübergelaufen.

Schäfer: Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, hier über die Brücke zu laufen, obwohl ich mit der Grenze groß geworden bin. Wenn früher Besucher in Philippsthal anmerkten, wir würden doch am Ende der Welt leben, dann haben wir immer gesagt: Wir leben am Anfang der Freiheit. Jetzt ist die Freiheit grenzenlos. Und sie ist alltäglich und normal.

Woran machen Sie das fest?

Schäfer: Zum Beispiel an meinen Kindern. Ich habe zwei noch minderjährige Söhne. Die können und wollen sich gar nicht vorstellen, dass hier mal eine Grenze war. Für sie spielt die Vergangenheit keine Rolle. Wir sehen das auch am Interesse unseres kleinen Museums, das sich mit der früheren Grenze beschäftigt. Das besuchen in erster Linie ältere Menschen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um auch den Jüngeren die Geschichte näherzubringen. Aber die leben eben das Zusammenwachsen.

Inwiefern?

Schäfer: Karlheinz’ Enkeltochter zum Beispiel wohnt in Vacha, steht aber beim VfL Philippsthal im Tor der Fußballerinnen. Andere junge Menschen aus Vacha gehen nach Heringen zur Schule. Umgekehrt gehen viele aus Philippsthal in Bad Salzungen ins Kino. Da spielt das Bundesland also keine Rolle mehr.

Klein: Das lässt sich auch auf die Wirtschaft übertragen. Früher bestand Vacha vor allem aus dem Kabelwerk mit 820 Beschäftgten. Das ist 2009 abgewickelt worden. Mit dem Kabelwerk ist hier etwas gestorben. Trotzdem haben wir Glück, was die Arbeitssituation anbelangt. Viele pendeln nach Hessen.

Schäfer: Wir haben in Philippsthal heute dieselbe Arbeitslosenquote wie 1989, das liegt vornehmlich an K+S, auch wenn hier mittlerweile nicht mehr so viele Arbeitsplätze vorhanden sind. Aber von K+S profitiert natürlich auch Vacha.

Gibt es Überlegungen, dass Vacha und Philippsthal womöglich fusionieren oder zumindest ein- und demselben Bundesland angehören?

Klein: Ich wüsste es nicht. Ich glaube auch, die Frage stellt sich nicht – bei den jungen Leuten sowieso nicht. Es funktioniert ja alles: Auf sportlicher Ebene gibt es Zusammenschlüsse, in der Jugend spielten Philippsthaler zum Beispiel mit Unterbreizbachern zusammen in einer Mannschaft. Es gibt im Öffentlichen Nahverkehr die Bäderlinie von Bad Hersfeld nach Bad Salzungen, da sind wir also miteinander verbunden. Ansonsten gibt es viele freundschaftliche Beziehungen wie bei den Chören untereinander. Das ist normal. Aber irgendwo muss es halt eine Landesgrenze geben.

Die Arbeitslosenquote ist ja das eine, die Zahl der Einwohner das andere. Wie sieht es hier aus?

Klein: Der Weggang ist drastisch. Wir hatten mal 6000 Einwohner, jetzt sind es 3600 in der Kerngemeinde. Wer hier Abitur macht, ist wenig später weg. Wir sehen es bei den Städtepartnerschaften. Wir haben viele Schüler des Gymnasiums in diese Partnerschaft durch Jugendlager einbezogen. Nach Abschluss des Studiums kam aber keiner zurück und hat die Partnerschaftsarbeit unterstützt. Es gibt hier nur noch kleine Handwerksbetriebe – und eben K+S in Philippsthal.

Schäfer: Bei uns in Philippsthal ist das nicht ganz so extrem. Aber natürlich haben wir auch gegen den Wegzug anzukämpfen.

Wovon lebt die Region noch – mal von K+S abgesehen?

Schäfer: Wir sind dabei, den Tourismus auszubauen – gemeinsam mit den Gemeinden Hohenroda, Friedewald und Schenklengsfeld. Diese Zusammenarbeit wird vom Land Hessen bezuschusst. Vacha ist da nicht mit dabei. Aber insgesamt entwickelt sich vor allem der Radtourismus gut. Und: Die Hauptattraktion ist die ehemalige Grenze.

Klein: Wir in Vacha liegen am Ende des ökumenischen Pilgerweges von Görlitz nach Vacha, der sich nach Santiago de Compostela fortsetzt, und an der alten Handelsstraße Leipzig-Frankfurt/Main. Aber ein Problem in unserer Stadt die Gastronomie. Da ist fast nichts mehr.

Interview mit Christian Dressel, Erster Beigeordneter der Stadt Sonneberg/Thüringen

Herr Dressel, ist zusammengewachsen, was zusammengehört?

+ Christian Dressel © Hagemann Dressel: Wir haben hier in Sonneberg eine Sonderlage - vergleichbar vielleicht nur mit der im Eichsfeld, das ja auch eine eigene Identität hat. Wir sehen uns eher Richtung Franken hingezogen, das lässt sich allein schon an der Sprache festmachen. Als die Grenze sich öffnete, habe ich erstmals festgestellt, dass auch noch andere Menschen so sprechen wie die Sonneberger. Als die Grenze gefallen ist, ist wieder der natürliche Wirtschaftsraum entstanden, den es schon vor der Grenzziehung gab - mit Neustadt, mit Coburg.

Wie kommt das?

Dressel: Dazu muss man wissen, dass Sonneberg schon immer unter amerikanischem Einfluss stand: Früher gab es hier amerikanische Handelshäuser, wie Woolworth und ein amerikanisches Konsulat. Die Stadt war angeordnet wie Manhatten - im Karreesystem. Sonneberg tat sich weltweit durch die Spielwarenproduktion hervor, die Hauptabnehmer waren Amerikaner. So entstanden Kontakte mit den großen Handelshäusern und Handelsketten. Mit der Entstehung der DDR war die örtliche Spielwarenindustrie plötzlich nach Osten ausgerichtet. Aber das entsprach nicht der Mentalität der Sonneberger.

Inwiefern?

Dressel: Sonneberg stand immer für Weltoffenheit, für Wohlstand. Plötzlich war da das Gefühl, eingesperrt und abgeschieden zu sein. Selbst die Bezirksstadt Suhl war weit weg. Es gab die innerdeutsche Grenze und eine Art natürliche Grenze mit dem Thüringer Wald. Von daher war die Euphorie riesengroß, als sich die Grenze öffnete und sich neue Möglichkeiten ergaben. Man muss bedenken, fernab von Berlin waren wir als Stadt am dichtesten am Westen dran. Wir konnten den sogenannten Westen jeden Tag sehen. Jetzt konnten wir ihn auch erreichen.

Und jetzt sind Sie schon Teil des Westens?

Dressel: Wir haben eine westliche Postleitzahl, die Menschen können neben dem Thüringen-Ticket auch das Bayern-Ticket nutzen, wir nutzen die Autobahnauffahrt Neustadt, und - nicht zu vergessen: In Sonneberg gibt es den einzigen Aldi Süd in den neuen Bundesländern Infrastrukturell sind wir also schon an den Westen angeschlossen. Das zeigt sich auch bei der Gesundheitsversorgung, nachdem 2008 Regiomed gegründet worden ist - ein Verband für den Raum Coburg und Sonneberg. Seit 2013 sind wir Mitglied in der Europäischen Metropolregion Nürnberg und wir werden auch über den Tourismusverband Franken vermarktet.

Das heißt, Sie drängen nach Westen?

Dressel: Wir können mit dem aktuellen Stand leben, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben und wir die Vorzüge beider Bundesländer nutzen können. Wenn wir Kreisstadt bleiben, haben wir nichts dagegen, als Tor zu Thüringen weiter zu Thüringen zu gehören. Die Diskussion über einen Länderwechsel ist ja nur im Rahmen der Gebietsreform aufgekommen. Und die sieht vor, dass wir den Status als Kreisstadt verlieren. Dann käme das alte Gefühl wieder auf, an den Rand gedrängt zu sein. Und das würde den Menschen hier nicht gefallen. Dann muss man fragen: Was will die Bevölkerung? Und wenn die einen Länderwechsel will, dann muss der Schritt erfolgen. 1989 hat auch keiner an die Wiedervereinigung geglaubt, aber sie ist gekommen, weil es die Menschen so wollten.

Wie ist denn die aktuelle Befindlichkeit der Bevölkerung?

Dressel: Die neueste Erhebung besagt, dass 79 Prozent einen Wechsel befürworten, sollten wir den Status als Kreisstadt verlieren. Wir spüren die Stimmung ja auch bei den Demonstrationen gegen die Gebietsreform. Wenn sie käme, wäre das absurd. Sie müssen sich das auch so vorstellen, dass Thüringen ja jetzt schon eine Art Yugoslawien Deutschlands ist -mit vielen eigenständigen Gruppierungen. Wir können nicht auf einmal wieder Suhl als Kreisstadt akzeptieren. Interessant ist, dass die Menschen während der Demonstrationen bayerische und fränkische Fahnen schwenken, aber keine thüringischen. Die Menschen haben hier das Gefühl, nicht mehr verstanden zu werden von denen, die regieren. Unser Motto lautet daher: Erst die Stadt Sonneberg, dann Erfurt.

Was spricht denn noch gegen eine Gebietsreform?

Dressel: Wir sind nicht grundsätzlich gegen Gebietsreformen, solange sie nicht das Fundament unseres Wohlstandes und positiven Entwicklung gefährden. Wir sind hier neben Jena die dynamischste Region Thüringens, wobei Jena vielfach mehr von Subventionen Thüringens lebt und von dem Umstand, dass viele Staatsbedienstete dort leben. Die Entwicklung hier hat natürlich mit unserer Nähe zu Bayern zu tun - aber auch damit, dass wir eine Kreisstadt sind mit entsprechenden. Zudem können wir vor allem auch öffentliche Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor insbesondere für Frauen anbieten, was auch wichtig ist für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt.

Wie sieht denn das Pendelverhalten aus?

Dressel: Die Zahl der Auspendler ist konstant, die Zahl der Einpendler hat extrem zugenommen. Aus dem Kreis Kronach kamen früher 300 Menschen in den Landkreis Sonneberg, um hier ihrer Arbeit nachzugehen, jetzt sind es über 1000. Auch das zeigt, dass sich die Region verzahnt. Derzeit ist es aber noch so, dass mehr Menschen nach Bayern auspendeln als von Bayern einpendeln, was auch mit den Verdienstmöglichkeiten zu tun hat. Da haben wir hier noch Nachholbedarf. Was nur Thüringen anbelangt, so haben wir einen Einpendlerüberschuss. Wir haben schon eine funktionierende Industrie, es gibt viele Investoren. Wir haben fünf Gewerbegebiete erschlossen, die waren sofort voll. Das sind in erster Linie Zulieferbetriebe der Automobilbranche und Betriebe der Verpackungs- und Spielwarenindustrie. Die Arbeitslosenquote ist verschwindend gering mit 3,3 Prozent. Sonneberg hat die höchste Industriedichte Thüringens und die dritthöchste Beschäftigungsquote Deutschlands.

Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Franken?

Dressel: Wir verstehen uns selbst als Franken. Die gegenseitige Akzeptanz über die Landesgrenze ist vorhanden. Es gibt viele Überschneidungen. Die Neustadter nutzen unseren Omnibusbetrieb, unser Theater ist das in Coburg. Der Kabelnetzbetreiber in Neustadt versorgt auch Sonneberg. Wir helfen uns also gegenseitig. Das ist das Resultat eines längeren Prozesses nach 40 Jahren der Teilung. Aber heute gibt es auch viele gemeinsame Vereine. Es vermischt sich alles. Deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass wir beantragt haben, ein gemeinsames Oberzentrum zu werden. Eins fehlt nämlich: der gemeinsame Blick auf die Dinge, eine gemeinsame Landesplanung.

Würde eine Abspaltung nach Franken die Landesregierung denn zulassen?

Dressel: Sie würde einen Präzedenzfall schaffen, und das Problem wäre, dass sich der Freistaat Thüringen verkleinern würde. Von daher stößt das in Erfurt natürlich nicht auf große Freude.

Wie sieht es mit extremen Gruppierungen aus?

Dressel: Wir haben einen Mandatsträger der NPD, aber kein strukturelles Problem mit extremen Gruppierungen. Mit der Linken ist das interessant. Auf Landesebene geht es mit ihr sehr zur Sache, aber in der Stadt nicht. Da halten sie sich zurück. Auch für sie gilt das Motto: erst die Stadt, dann die Partei. Und an den Demonstrationen gegen die Gebietsreform nehmen alle teil.

Interview mit Elke Protzmann, 2. Bürgermeisterin der Stadt Neustadt bei Coburg/Bayern

Elke Protzmann, ist zusammengewachsen, was zusammengehört?

Protzmann: Rein optisch sind wir schon sehr nah beieinander. Was das Zusammenwachsen an sich betrifft, sind wir auf einem guten Weg, aber wir müssen noch ein gutes Stückchen bewältigen. Die neue Generation wird das sicher hinbekommen.

Die jetzige hat es nicht hinbekommen?

+ Elke Protzmann © Hagemann Protzmann: Kurz nach der Wende gab es hier eine Entwicklungsgesellschaft für die gesamte Region, die ist vielfältig gescheitert. Es gab plötzlich Förderungen für den Osten, in der selben Zeit fiel für den Westen die Grenzlandförderung weg. So kam es zu einem Fördergefälle und zu Unterschieden bei den Bedingungen für das produzierende Gewerbe. Die Unternehmen haben sich eher im Osten angesiedelt. Das hat hier nicht jedem geschmeckt. Mittlerweile hat sich das aber einigermaßen reguliert, und es partizipieren alle von den Ansiedlungen. Ansonsten spricht hier keiner mehr von der DDR. Sonneberg ist einfach die Nachbarstadt.

Richtig euphorisch klingt das nicht?

Protzmann: Wie alle Grenzstädte waren wir mit einer neuen Situation konfrontiert. Das war für die Beteiligten beider Seiten eine Kärrnerarbeit. Jetzt braucht es noch vielleicht eine Generation, bis alle das Zusammenleben als völlig normal betrachten. Die Leute lernen sich aber immer besser kennen, das trägt zum gegenseitigen Verständnis bei. Auf den politischen Ebenen wächst mehr und mehr zusammen. Für die jungen Leute spielt die ehemalige Grenze sowieso keine Rolle mehr, die ehemalige Teilung der Region ist kein Thema für sie. Wir sind auch deshalb dabei, eine Begegnungsstätte innerdeutsche Grenze einzurichten, um ihnen die früheren Verhältnisse näherzubringen.

Sonneberg strebt ja nach Franken. Wie beurteilen Sie die Situation?

Protzmann: Ich bin Realistin. Der Wunsch, nach Bayern zu kommen, wird sich für Sonneberg eher nicht erfüllen. Das würde bedeuten, dass Thüringen noch weiter schrumpfen würde. Und somit wird es zum Reizthema für die thüringische Landesregierung, wobei die Gebietsreform die Situation noch einmal verschärft.

Würden Sie es denn begrüßen, dass Sonneberg nach Bayern kommt?

Protzmann: Zumindest zeigen wir Neustadter viel Solidarität mit den Sonnebergern, die durch die geplante Gebietsreform ihren Status als Kreisstadt verlieren würden. Es ist sogar schon soweit gekommen, dass wir mit dem Stadtrat geschlossen aufgebrochen sind nach Sonneberg und gegen die Gebietsreform demonstriert haben. Aber das heißt nicht automatisch, dass wir fordern, Sonneberg müsse nach Bayern kommen.

Gibt es denn noch eine natürliche Grenze?

Protzmann: Die Grenze ist fließend. Es gibt viele, die im Neubaugebiet von Neustadt leben und in Sonneberg arbeiten. Und es gibt noch mehr Sonneberger, die in Bayern arbeiten. Sonneberg hat ja sogar eine West-Postleitzahl. Die Stadt ist weitgehend in Richtung Bayern ausgerichtet, weil in die andere Richtung der Thüringer Wald auch eine natürliche Grenze darstellt. Und es ist sicher so, dass wir insgesamt hier mit Sonneberg einen Wirtschaftsraum bilden. Sonneberg ist zudem Mitglied in der Metropolregion Nürnberg. Das Interesse, das weiter auszubauen, ist groß. Davon profitieren ja beide Seiten. Das sieht man an der sehr geringen Arbeitslosenquote auf beiden Seiten.

Gibt es sonst viele Gemeinsamkeiten?

Protzmann: Auf Vereinsseite gibt es viele Verbindungen, die Menschen aus Sonneberg und Neustadt nutzen wie selbstverständlich dieselben Einkaufszentren. Die Menschen besuchen gegenseitig die Feste in den Städten. Der Stadtbusverkehr von Neustadt wird von Sonneberg abgedeckt. Aber das alles ist von unten her gewachsen im Laufe der Zeit. Was man nicht vergessen darf, ist der fränkische Dialekt, den alle sprechen. Das ist ein verbindendes Element. Das gerät oft in Vergessenheit.

Wie sieht es mit der Entwicklung der Einwohnerzahl aus?

Protzmann: Wir hatten schon einmal mehr, der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Im Moment aber herrscht Stillstand. Es gibt wieder mehr Geburten, deswegen werden wir auch ab September einen weiteren Kindergarten anbieten. Und wir haben viele neue Baugebiete ausgewiesen, die Baupreise sind unschlagbar, die Nachfrage ist groß. Unsere Baugebiete bzw. Bauplätze sind sehr gefragt. Wir profitieren hier auch von unserer Lage an der B 4: In zwölf Minuten sind die Leute in Coburg. Und natürlich spielt auch der Thüringer Wald eine Rolle. Die Menschen müssen nicht nach Oberbayern, um Ski zu fahren.

Wie sieht es rein politisch aus?

Protzmann: Da besteht natürlich ein großer Unterschied. In Thüringen regiert Rot-Rot-Grün, in Bayern die CSU. Im Alltag ist das allerdings nicht spürbar. Was extreme Gruppierungen angeht, so ist Neustadt verschont davon. Wir sind hier weltoffen, das hat man in Zeiten der Flüchtlingskrise gemerkt. Das war eine angespannte Situation, die wir aber gemeistert haben. Es gab viele Ehrenamtler, die sich gekümmert haben. Der Solidaritätsgedanke ist sehr ausgeprägt. In Sonneberg war das auch der Fall. Ich glaube auch nicht, dass die AfD bei der Wahl eine große Rolle spielen wird: in Neustadt nicht und in Sonneberg nicht.