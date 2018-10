Türkei: Jeder Urlauber sollte seine Reise in dieses Land hinterfragen

Schon ein Facebook-Like kann dafür sorgen, dass Türkei-Urlauber im Gefängnis landen. Deutschland hat die Reisehinweise verschärft. Kann man jetzt noch in die Türkei reisen, fragt unser Kommentator.

Reisen in die Türkei gerät zur Mutprobe, zum unkalkulierbaren Risiko. Wer einen regierungskritischen Kommentar verfasst, in sozialen Netzwerken teilt oder auch nur mit „Gefällt mir“ bestätigt, bringt sich in Gefahr. Anders sind die neuen Reisehinweise des Auswärtigen Amtes nicht zu verstehen. Man kann angesichts der Schärfe der Formulierung davon ausgehen, dass die Bundesregierung Anlass für eine solche Warnung hat. Es muss auch in jüngster Zeit Fälle gegeben haben, in denen Kritik am System Erdogan zu Einreisesperren und Inhaftierungen geführt hat.

Folglich sollte sich jeder Antalya-Freund und Istanbul-Fan gut überlegen, ob er in die an sich faszinierende und gastfreundliche Türkei reist. Solange die dortige Führung mit einem autoritären Staatschef an der Spitze ihre Haltung und Weltsicht nicht ändert, ist nicht nur Journalisten und Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen abzuraten.

Die Rolle von Erdogan im Fall Khashoggi

Auf seine eigene Meinung will man im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams ja wohl auch als Tourist nicht verzichten. Mit einem Maulkorb am Strand liegen, mit Scheuklappen die Hagia Sophia besichtigen – nein, danke.

Um nicht missverstanden zu werden: Die Kritik richtet sich nicht gegen Land und Leute, sondern gegen die türkische Regierungspolitik. Auch wenn sich Recep Tayyip Erdogan zurzeit als Aufklärer im Fall Khashoggi darstellt – Gründe, seine Politik zu geißeln, gibt es genug: willkürliche Inhaftierungen, versuchte und vollzogene Gleichschaltung von Justiz und Medien, Berufsverbote, Denunziation. Daran muss stets erinnert werden, auch seitens der Bundesregierung, sonst wird sich nichts bewegen.