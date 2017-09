Nach sieben Monaten Vakanz

Grenell gilt als einer der stärksten Unterstützer des außenpolitischen Kurses von Donald Trump.

Washington (dpa) - Der frühere außenpolitische Kommentator Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland. Das gab das Weiße Haus am Freitag (Ortszeit) in Washington bekannt.