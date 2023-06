„Völlig absurd“: Habeck rügt Razzia gegen „Letzte Generation“ - und verteidigt Heizgesetz

Von: Victoria Krumbeck

Ist die „Letzte Generation“ kriminell? Robert Habeck findet die Razzia gegen Klimaaktivisten nicht richtig. Sein Heizungsgesetz verteidigt er aber gegen Kritik.

München/Berlin - Im Mai 2023 waren Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Razzia gegen die Klimagruppe „Letzte Generation“ vorgegangen. In sieben Bundesländer durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen. Der Tatvorwurf: Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Bundesklimaschutzminister Robert Habeck hat das harte Vorgehen der Polizei gegen die Klimaaktivisten jetzt scharf kritisiert.

Habeck findet Proteste der „Letzten Generation“ nicht gut - Razzia jedoch „völlig absurd“

„Die Kriminalisierung, wie Sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd“, sagte der Grünen-Politiker im Gespräch mit Alexandra Struck von der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz bei einer BUND-Veranstaltung am Mittwochabend (14. Juni) in Berlin. „Es ist ja nicht eine Gründung einer terroristischen Vereinigung. Also, das finde ich auch nicht richtig“, so Habeck.

Klimaschutzminister Robert Habeck (r.) neben der Sprecherin der „Letzten Generation“, Carla Hinrichs (l.) beim Deutscher Evangelischer Kirchentag. © Daniel Karmann/dpa

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ bestreiten, kriminell zu sein. Dennoch wurden mehrere Mitglieder der Gruppe bereits wegen Straftaten verurteilt, teils sogar zu Haftstrafen. Die Initiative beklagte, ihre Mitglieder fühlten sich wie „Schwerverbrecher behandelt“. Habeck findet die Proteste der „Letzten Generation“ dennoch nicht gut, auch wenn er die Sorge der Aktivisten um die Klimakrise gut verstehe. Die politische Frage sei aber: „Hilft der Protest der Klimabewegung? Und das kann ich nicht erkennen.“ Habeck fragte: „Ist ein Protest für einen selbst oder ist er dazu da, ein politisches Ziel zu erreichen?“

Kritik am Klimaschutzgesetz - Habeck wehrt sich gegen „Rückschritt“-Vorwürfe

Bei dem Gespräch kritisierte die BUND-Jugendorganisation auch die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes. „Das neue Klimaschutzgesetz hat uns enorme Rückschritte gebracht“, warf ihm Struck vor. Habeck wies die Vorwürfe zurück. „Dass es ein Rückschritt ist, das kann doch wohl ernsthaft keiner behaupten“, erklärte der Grünen-Politiker mit Blick auf die Klimabilanz der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP.

Die Lücke, die noch zu den deutschen Klimazielen klaffe, sei mit dem geplanten Klimaschutzprogramm im Vergleich zur Vorgängerregierung um 80 Prozent geringer. „Die letzten 15 Monate waren klimapolitisch kein Rückschritt.“ Habeck wehrte sich gegen die Kritik. „Und ihr sagt, das ist alles nichts wert.“

Habeck über das Heiz-Gesetz: „Keine reine Erfolgsgeschichte“

Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt bewertete die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes als Rückschritt für den Klimaschutz, die Bundesregierung sei damit schwerer juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Habeck verwies darauf, dass die Reform zwischen den Ampel-Partnern vereinbart gewesen sei, im Gegenzug versuche man nun etwa, früher aus der Kohle auszusteigen. Das bisherige Gesetz sehe auf dem Papier gut aus, habe in der Realität aber zu wenig bewirkt. „Keine Sau hat sich daran gehalten.“ So gebe es trotz des Gesetzes zum Beispiel kein Tempolimit.

Mit Blick auf die nun wieder in Gang gekommene Reform des Gebäudeenergiegesetzes räumte Habeck ein, die vergangenen drei Monate seien „keine reine Erfolgsgeschichte“ gewesen. „Ein rationales Thema ist zu einem kulturellen Thema geworden“, sagte der Vizekanzler. „Und kulturelle Themen sind schwer zu bearbeiten.“ Eine Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung sei zu Jahresbeginn anders als jetzt mit der FDP noch nicht möglich gewesen. Ohne die Einigung mit den Koalitionspartnern hätte es gar keine Reform gegeben, betonte Habeck. (vk/dpa)