Rückzug auf Raten: Merkel legt vor

Nach der Hessenwahl hat die Kanzlerin gestern angekündigt, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Kanzlerin will sie aber bleiben. Dazu ein Kommentar von Wolfgang Riek.

Gerade noch hat sie betont, wie wichtig es sei, Kanzleramt und CDU-Vorsitz in einer Hand zu halten. Am Morgen, nachdem Hessens Wähler der Berliner Groko ein Scherbengericht bereitet haben, kündigt Angela Merkel dann doch ihren Rückzug von der Parteispitze an. Dazu für 2021 gleich noch den Abschied aus der Politik.

Kanzlerin will sie bis dahin bleiben. Ein Wagnis, das gibt sie zu, ganz sicher nicht die Spontanentscheidung einer Nachwahlnacht.

Und doch eine Phase von Möglichkeiten, wie Merkel hofft? Bestenfalls für die CDU gibt ihr Verzicht aufs Parteiamt Raum für personelle Erneuerung, frische Ideen, Neuanfang. Bewerber laufen sich längst warm. Weil keiner derzeit Neuwahlen riskieren kann, ist es plausibel, dass Merkels Beschränkung aufs Kanzleramt und damit die ungeliebte Groko noch Laufzeit vor sich haben. Dafür müsste die aber – endlich auch erkennbar – mehr liefern als interne Querelen, müsste die CSU Horst Seehofer schnell aufs Altenteil schicken, müsste die SPD sich neu sortieren. Merkel hat schon mal vorgelegt.