Wahl zum Ruhrparlament in NRW 2020: Die Ergebnisse der Direktwahl in den Kreisen und Städten

Die Organe und Aufgaben des Ruhrparlaments in der Metropolregion Ruhr.

Wenn Nordrhein-Westfalen am heutigen Sonntag die Kommunalwahlen* abhält, wird erstmals auch das Ruhrparlament direkt von den Bürgern gewählt. Wählen können die etwa 4,1 Millionen Wahlberechtigten in den Gemeinden der Kreise Wesel, Recklinghausen, Unna und des Ennepe-Ruhr-Kreises, sowie die der elf kreisfreien Städte Bochum*, Bottrop, Dortmund*, Duisburg*, Essen*, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen. 91 Vertreter werden daraufhin ins Ruhrparlament entsandt, beziehungsweise genauer, der Verbandsversammlung des Ruhrparlaments. Die Wahlen sollen künftig parallel zu den Kommunalwahlen in NRW alle fünf Jahre abgehalten werden.

Bisher wurden die Vertreter des Ruhrparlaments von den Räten und Kreistagen der jeweiligen Verbandsmitglieder bestimmt. Es gab also keine Direktwahl. 2020 wird das Ergebnis der Wahl des Ruhrparlaments nun durch eine Listenwahl ermittelt: Jeder Wähler kann eine Stimme für eine der Wahllisten abgeben. Die Reihenfolge der gelisteten Kandidaten wird zuvor von den Parteien und Wählergruppen festgelegt, die Wähler haben also weiterhin keinen direkten Einfluss auf die Einzelkandidaten. Die Verteilung der 91 Sitze wird über das Verhältniswahlrecht geregelt; einzig eine 2,5 Prozent-Sperrklausel gilt es für die einzelnen Listen zu überwinden, um mindestens einen Sitz zu erhalten.

Die ersten Ergebnisse zum Ruhrparlament* werden erst am späteren Abend erwartet, da die Städte und Gemeinden zunächst die Kommunalwahlen auszählen. Sobald die Ergebnisse feststehen, finden Sie diese hier in zwei Diagrammen. Wir zeigen zum einen die prozentuale Verteilung der jeweiligen Wahllisten, zum anderen die endgültige Verteilung der 91 Sitze des Ruhrparlaments. Die Darstellung folgt in beiden Diagrammen einer absteigenden Reihenfolge, beginnend mit der stärksten Partei oder Wahlliste.

Das Ruhrparlament – Wahlergebnis 2020 beeinflusst wichtige Posten

Bei der Wahl am 13. September entscheiden die Bürger, welche Parteien und Wählergruppen künftig der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr angehören werden und wie viele Sitze sie jeweils erhalten. Die 91 Mitglieder wählen dann einen eigenen Verbandsausschuss und einen Vorstand, den Regionaldirektor. Der Regionaldirektor wird jedoch nur alle acht Jahre gewählt. Aktuell besetzt Karola Geiss-Netthöfel von der SPD die Position der Regionaldirektorin. Die vier Landräte und elf Oberbürgermeister der Verbandsmitglieder bilden zusätzlich einen stimmberechtigten sogenannten Kommunalrat, der die Organe des RVR berät. Zusätzlich werden noch elf weitere beratende Mitglieder vom Ruhrparlament selbst gewählt.

Die Aufgaben des RVR sind vielfältig und umfassen städte- und kreisübergreifende Projekte des Ruhrgebiets. Hier werden also wichtige Weichen für die Zukunft der Metropole Ruhr gestellt. Zunächst beschließt der RVR seinen Haushalt. Mit diesem werden dann Projekte und Aufgaben in der Regionalplanung und -entwicklung, der Infrastruktur oder Landschaftsplanung umgesetzt.