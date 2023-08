Bei Russlands Afrika-Gipfel: Gast zeigt sich in bizarrem Putin-Fanshirt

Von: Maximilian Gang

Teilen

Wladimir Putin lud zuletzt zum Afrika-Gipfel nach St. Petersburg. Dabei zog nicht nur der Kreml-Chef viel Aufmerksamkeit auf sich.

St. Petersburg – Auf einem Gipfel wollte Wladimir Putin zuletzt mitten im Ukraine-Krieg um die Sympathien Afrikas werben - sogar eine „Basis“ für Kriegs-Ende verkündete der Kreml-Chef bei dem Termin. Insgesamt reisten dafür nach Angaben des Kreml Vertreter aus 49 der 54 afrikanischen Nationen nach St. Petersburg – davon 17 Staats- und Regierungschefs. Dass sich in den Delegationen regelrechte Putin-Fans befanden, bewies ein Diplomat mit eher irritierender Kleidungswahl.

Irritationen auf dem Afrika-Gipfel: Botschaftsmitarbeiter erscheint mit Putin-Fanshirt

Lama Jacques Sevoba, Diplomat aus Guinea, erschien zum russischen Afrika-Gipfel in einem irritierenden T-Shirt. © Kirill Kukhmar/Itar-Tass/Imago

Lama Jacques Sevoba, ein Moskauer Botschaftsmitarbeiter aus Guinea, trug beim Afrika-Gipfel ein T-Shirt, das mit Abbildungen des Konterfeis Wladimir Putins übersät war. In einem am Donnerstag (27. Juli) auf Twitter veröffentlichten Video begründete Sevoba seine Kleiderwahl: „Ich habe dieses T-Shirt bereits seit drei Jahren, weil ich ihn [Putin] sehr liebe. Deshalb trage ich es zu jeder Zeit, an jedem Ort.“ Beim Gipfel wolle er „seinen Leuten“ zeigen, dass Russland und Afrika noch größere Freunde sein werden.

Afrika-Gipfel in Russland: Putin sichert Lebensmittellieferungen zu – und wettert gegen den Westen

Beim Afrika-Gipfel sicherte Putin den afrikanischen Vertretern verlässliche Lebensmittellieferungen zu. Im ersten Halbjahr 2023 habe Russland bereits zehn Millionen Tonnen nach Afrika exportiert. Im gesamten Jahr 2022 seien es noch 11,5 Millionen Tonnen gewesen. Den Vorwurf des Westens, dass Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine und der Blockade von Getreidelieferungen des Landes über das Schwarze Meer nun „Hungerspiele“ betreibe, wies Putin als „heuchlerisch“ zurück.

Zuvor hatte Putin das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossene Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer auslaufen lassen. Das hatte für Unruhe auf dem globalen Lebensmittelmarkt gesorgt. Ukraine gilt als wichtiger Lieferant unter anderem von Mais und Weizen und wirft Russland auch Diebstahl des Getreides aus den besetzten Gebieten vor. Eine Wiederaufnahme des Abkommens lehnt Putin bislang ab.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Russlands Afrika-Gipfel: Putin verspricht kostenloses Getreide - USA zweifeln

Cyril Matamela Ramaphosa, Präsident von Südafrika, mit Wladimir Putin am Rande des Russland-Afrika-Gipfels. © Mikhail Metzel/dpa

Der Kreml-Chef kündigte bei dem Treffen an, bedürftigen Staaten zwischen 25.000 und 50.000 Tonnen Getreide in den kommenden drei bis vier Monaten kostenlos liefern zu lassen. Nach Angaben Putins seien zudem mehr als 200.000 Tonnen Dünger aus Russland an europäischen Häfen gestrandet, die Moskau ebenfalls abgeben könnte. Dennoch sei der russisch-afrikanische Handel im ersten Halbjahr 2023 um 35 Prozent gewachsen. Russland gilt auch als wichtigster Waffenlieferant Afrikas. Die Forderung Putins: Die Sanktionen, die der Westen Russland nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs auferlegt hatte, müssten gelockert werden.

Eine Sprecherin von US-Präsident Joe Biden äußerte sich in Washington skeptisch zu den von Russland versprochenen Lebensmittellieferungen: „Es liegt an Russland, zu zeigen, dass dies kein leeres Versprechen ist“, sagte Karine Jean-Pierre. Zudem verwies die Sprecherin auf Äußerungen vom UN-Generalsekretär António Guterres. Dieser hatte zuvor gesagt, dass eine handvoll Spenden an einige Länder nicht ausreiche, um die dramatischen Auswirkungen der Blockade von Getreidelieferungen über das Schwarze Meer auszugleichen.

Afrika-Gipfel in Russland: Vorsitzender der Afrikanischen Union lobt „brüderlichen Empfang“

Azali Assoumani, Vorsitzender der Afrikanischen Union, warb auf dem Russland-Afrika-Gipfel für ein Ende des Ukraine-Kriegs. © Valery Sharifulin/dpa

Moussa Faki Mahamat, der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), forderte Russland und die Ukraine bei dem Afrika-Gipfel zur Beendigung ihres Krieges auf. Der Ukraine-Krieg verschärfe die Lebensmittelkrise: „Afrika leidet darunter“, sagte Mahamat laut russischer Übersetzung. Azali Assoumi, Präsident der Komoren und Vorsitzender der AU, sagte: „Es ist heute wichtig, um einen nachhaltigen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu ringen“. Afrika brauche das Getreide aus Russland, aber auch das aus der Ukraine.

Assoumi lobte einen „brüderlichen Empfang“ in Russland. Russland habe immer an der Seite Afrikas gestanden, habe trotz aller Schwierigkeiten den Unabhängigkeitskampf der Länder unterstützt und sei ein wichtiger Partner, so Assoumani. Dennoch ist die Anzahl der Teilnehmer am zweiten russischen Afrika-Gipfel gesunken: An dem ersten Gipfel 2019 in Sotschi hatten noch Vertreter aus allen 54 Staaten teilgenommen. (mg, mit dpa)