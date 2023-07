Bürgerkrieg droht: Die USA müssen sich auf Chaos in Russland vorbereiten

Von: Foreign Policy

Ein Mann empfängt die Wagner-Söldner während der Revolte in Rostow-am-Don mit der russischen Flagge. © Erik Romanenko/Imago

Der Einmarsch eines Warlords in Moskau ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte. Es wird Zeit, sich auf ein unruhiges Russland vorzubereiten.

Die Revolte der Wagner-Gruppe hat gezeigt, dass in Russland alles möglich ist

Wladimir Putin steht trotz des Deals mit Jewgeni Prigoschin vor großen Problemen

Der Westen muss für ein Russland nach dem Ukraine-Krieg planen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 26. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Auch wenn der Deal zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, den militärischen Aufstand des letzteren beendet, einen russischen Bürgerkrieg verhindert und die Ordnung vorerst wiederhergestellt hat, ist eines sicher: Das Drama ist noch lange nicht zu Ende. Putins katastrophale Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, hat den Kreis geschlossen und eine instabile Machtdynamik innerhalb Russlands ausgelöst. Die schnelle angebliche Übernahme zweier russischer Großstädte durch Prigoschin und der praktisch widerstandslose Marsch seiner Krieger auf Moskau haben gezeigt, dass alles möglich ist, auch Putins Sturz und ein Bürgerkrieg.

Wenn es um Russland geht, kann also nichts ausgeschlossen werden. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben viele Analysten davor gewarnt, dass sich die politischen Entscheidungsträger auf Nachkriegsszenarien für Russland in der Zeit nach Putin vorbereiten sollten, einschließlich ziviler Unruhen und dem Zerfall des Landes. Aber wahrscheinlich brauchte es erst Prigoschins Marsch auf Moskau, damit westliche Politiker ernsthaft darüber nachdachten, wie sie sich auf das vorbereiten sollten, was als Nächstes kommen könnte.

Ein Sieg der Ukraine schützt am besten vor Unordnung und Gewalt im Osten

Auch wenn die politischen Entscheidungsträger nur begrenzte Möglichkeiten haben, den Ausgang der inneren Unruhen in Russland zu beeinflussen, gibt es einige Dinge, die getan werden sollten. In erster Linie sollten die US-Entscheidungsträger die Ukraine nicht aus den Augen verlieren. Ja, die Ereignisse, die sich in Russland abspielen, sind historisch, aber der Westen hat kaum die Möglichkeit, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Stattdessen sollte die oberste Priorität Washingtons darin bestehen, die Gegenoffensive Kiews zu unterstützen und der Ukraine zu helfen, auf dem Schlachtfeld gegen Russland zu gewinnen. In der Ukraine können die Vereinigten Staaten den größten Einfluss auf die Lage in Russland ausüben: Eine starke, siegreiche Ukraine ist das beste Bollwerk gegen verschiedene Szenarien von Unordnung, Gewalt oder Zerfall weiter im Osten.

Zweitens sollten die politischen Entscheidungsträger der USA akzeptieren, dass die sehr reale Möglichkeit eines russischen Bürgerkriegs nicht bedeutet, dass Washington sich für eine Seite entscheiden muss. Lassen wir die verschiedenen Machtzentren innerhalb Russlands gegeneinander antreten. Der Beinahe-Erfolg von Prigoschin ist eine gute Erinnerung daran, dass derjenige, der Putin stürzt, wahrscheinlich genauso nationalistisch und autoritär sein wird wie sein Nachfolger. Der Westen sollte aufhören, auf einen vermeintlich gemäßigten russischen Führer zu hoffen, der Frieden mit seinen Nachbarn und Reformen im eigenen Land anstrebt – und entsprechend planen.

Der Umkehrschluss ist ebenfalls richtig: Nur weil wir nicht wissen, wer Putins Nachfolger wird und wie gewaltsam der Übergang sein wird, bedeutet das nicht, dass der Westen ein Interesse an der Stabilität des Putin-Regimes hat. Der Westen sollte aus den Fehlern lernen, die er in den 1990er Jahren gemacht hat, als er aus Angst vor Instabilität zögerte, die Unabhängigkeit neuer Staaten anzuerkennen, die aus der zerfallenden Sowjetunion hervorgingen. Stattdessen hofften westliche Entscheidungsträger in naiver Weise auf eine demokratische Regierungsführung und wirtschaftliche Reformen in Russland, die nie eintraten.

Russland könnte zunehmend im Chaos versinken – selbst ein Bürgerkrieg scheint möglich

Schließlich liegt es im Interesse der Vereinigten Staaten, dass innenpolitische Unruhen nicht auf Russland übergreifen. Dies bedeutet, dass die bilaterale Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern auf der eurasischen Landmasse verstärkt werden muss, um die militärische Bereitschaft, die Grenzsicherheit, die Strafverfolgung und die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten zu verbessern. Es ist dringend notwendig, die regionale Diplomatie zu verstärken: Die Länder Zentralasiens und des Südkaukasus werden eine Schlüsselrolle für die Stabilität der Region spielen, sollte Russland im Chaos versinken, und mit dem schwindenden Einfluss Moskaus dürfte auch das Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und dem Westen zunehmen. Washington sollte sich dies zunutze machen.

Putin mag einen kurzfristigen Deal mit Prigoschin gemacht haben, aber der russische Führer hat jetzt ein langfristiges Problem, um seine Autorität zu bewahren. Das sprichwörtliche Blut ist jetzt im Wasser, und die Haie werden bald kreisen. Sollte es zum Zusammenbruch der Zentralregierung oder zum Ausbruch eines Bürgerkriegs kommen – zwei Szenarien, die durch Wagners praktisch ungehinderten Marsch auf Moskau nur allzu deutlich geworden sind –, müssen die US-Politiker vorbereitet sein. Dazu müssen jetzt einige schwierige Fragen darüber beantwortet werden, wie auf verschiedene Szenarien zu reagieren ist.

Die Zeit nach Putin: Der Umgang mit künftigen Machthabern muss gut geplant werden

Wie sollten die Vereinigten Staaten zum Beispiel am besten eine internationale Reaktion auf die Rufe nach Unabhängigkeit oder Autonomie koordinieren, die wahrscheinlich in ganz Russland aufkommen werden? In vielen Regionen Russlands gibt es nicht-russische, nicht-slawische indigene Völker mit eigenen Kulturen und Sprachen sowie einer langen Geschichte der Unterwerfung und Ausbeutung durch Moskau. In einigen dieser Gebiete gibt es bereits kleine Unabhängigkeitsbewegungen und sogar Regierungen im Exil. Da Russland immer mehr in Unordnung gerät, sollten westliche Politiker damit rechnen, dass einige dieser Regionen Sicherheit und Stabilität in der Unabhängigkeit suchen werden. Die Vereinigten Staaten müssen mit ihren Partnern zusammenarbeiten, um eine Antwort auf diese Rufe nach Selbstbestimmung in einer Weise zu koordinieren, die mit den Interessen der USA und dem Völkerrecht in Einklang steht.

Die politischen Entscheidungsträger in den USA sollten auch darüber nachdenken, wie sich die internen Kämpfe in Russland auf die verschiedenen ungelösten Konflikte auswirken könnten, die Russland in der gesamten Region angezettelt hat. Nicht nur Russlands Krieg in der Ukraine könnte durch den Ausbruch eines Bürgerkriegs beeinträchtigt werden. Die russische Besetzung der moldawischen Region Transnistrien sowie von Südossetien und Abchasien in Georgien könnte unhaltbar werden und diesen Ländern die Möglichkeit bieten, ihre territoriale Souveränität wiederherzustellen. Wenn Putin stürzt, könnte die Macht des weißrussischen Diktators Alexander Lukaschenko über sein Land schwächer werden. Aserbaidschan würde auch versuchen, die russischen Friedenstruppen, die nach dem zweiten Berg-Karabach-Krieg dort stationiert wurden, zu entfernen. Jedes dieser Szenarien könnte einen Wandel herbeiführen, und keines von ihnen sollte den Westen überraschen.

Zum Autor Luke Coffey ist ein leitender Mitarbeiter des Hudson Institute. Twitter: @LukeDCoffey

Die schwierigste Frage, mit der sich die politischen Entscheidungsträger auseinandersetzen müssen, ist jedoch, wie eine internationale Reaktion zur Sicherung der russischen Atomwaffenbestände koordiniert werden kann. Leider sind die Möglichkeiten begrenzt. Russland verfügt über das weltweit größte Atomwaffenarsenal und umfangreiche chemische und biologische Waffenprogramme, die alle ein katastrophales Risiko darstellen, wenn sie in die falschen Hände geraten. Die Vereinigten Staaten sollten jetzt darüber nachdenken, wie sie die Bemühungen zur Lösung dieses Problems anführen werden. Zunächst einmal müssen sie in bessere Aufdeckungsmöglichkeiten an den Grenzübergängen in der Region investieren. Außerdem sollten die Vereinigten Staaten bereit sein, von Fall zu Fall pragmatische Vereinbarungen mit den russischen Machthabern zu treffen, die diese Waffen in die Hände bekommen könnten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder sie aus dem Land zu schaffen.

Die fragile Herrschaft des Kremls: Russlands Grenzen könnten schon bald ganz anders aussehen

Wie sich die Wagner-Rebellion letztlich auf Putin auswirken wird, bleibt abzuwarten, aber die Ereignisse vom Wochenende haben gezeigt, wie fragil die Herrschaft des Kremls ist. Russland hat seit dem Einmarsch in die Ukraine bereits schwere Schläge gegen seine Wirtschaft und militärische Macht einstecken müssen. Das Letzte, was Putin gebrauchen konnte, war eine direkte Infragestellung seiner Autorität.

Jetzt ist nicht die Zeit, um sich vor schwierigen Fragen zur Zukunft Russlands zu drücken. Es ist höchste Zeit, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass Putin seine Macht verliert, dass ein Übergang möglicherweise nicht friedlich verläuft und dass die Grenzen Russlands in 10 oder 20 Jahren auf der Landkarte ganz anders aussehen könnten. Der Westen muss die historische Tragweite der politischen Dynamik erkennen, die durch Putins Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde, und mit der entsprechenden Planung beginnen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 26. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.