Putin schmiedet offenbar neuen Drohnen-Plan - mit Langfrist-Potenzial

Von: Marcus Giebel

Eine Kampfdrohne vom Typ Shahed 136 (Schahed 136) iranischer Bauart. (Archivfoto) © Efrem Lukatsky/dpa

Im Ukraine-Krieg nutzt Russland bislang Drohnen aus dem Iran. Schon bald sollen die Flugobjekte offenbar komplett im eigenen Land produziert werden.

Jelabuga – Russland will im Ukraine-Krieg offenbar nichts dem Zufall überlassen. Zwar ist auch Moskau wie der überfallene Nachbar auf internationale Unterstützung angewiesen. Doch der Aggressor arbeitet einem Bericht zufolge bereits intensiv daran, die Produktion der bislang aus dem Iran importierten Drohnen in die eigene Hand zu nehmen.

Das geht aus Recherchen von Protokol, einem russischsprachigen Kollektiv von Journalisten, Anwälten und Bürgerrechtlern, hervor. Ihnen zufolge soll in der Sonderwirtschaftszone der Stadt Jelabuga in der russischen Teilrepublik Tatarstan ein gigantisches Areal entstehen, auf dem die im Krieg so effektiven, weil unbemannten Objekte hergestellt werden sollen.

Bereits in der frühen Phase des Projekts sei ein Hangar entstanden, der 40.000 Quadratmeter misst – das entspricht sechs Fußballfeldern. Der Produktionsstandort solle sogar einmal auf 100.000 Quadratmeter anwachsen. Protokol schreibt in diesem Zusammenhang von einem separaten Dorf, das allein für die Produktion der Drohnen für die russische Armee zuständig sein wird.

Blick auf Jelabuga: In der Sonderwirtschaftszone im Norden der Stadt sollen künftig Drohnen für den Ukraine-Krieg gefertigt werden. (Archivbild) © IMAGO / SNA

Russland will iranische Drohne selbst bauen: Schahed soll in Jelabuga entstehen

Dafür seien bereits Studenten aus dem Ausland angeworben worden. Offiziell werde statt von iranischen Drohnen von Booten gesprochen, die aus Belarus stammen. Doch diese Verschleierungstaktik scheint fehlgeschlagen zu sein. Das Recherche-Team ist nach eigenen Angaben im Besitz einer internen Präsentation mit einem vorläufigen Layout für Produktionshallen und Produktionsplan. Diese drehe sich zwar eben offiziell um ein Bootsprojekt, doch auf der vorletzten Folie sei die iranische Schahed abgebildet – ein von Russland im Krieg vielfach eingesetztes Drohnenmodell. Diverse Zerstörungen in ukrainischen Städten wie Kiew gehen auf Attacken mit Schahed zurück.

Die Drohnenfabrik soll bereits im kommenden Jahr ihren Betrieb aufnehmen, wie es weiter heißt. Eine Quelle will ein entsprechendes Dokument eingesehen haben, in dem Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit seiner Unterschrift die Finanzierung des Projekts für den Kauf iranischer Drohnen genehmigt habe. Später soll es auch Kreml-Chef Wladimir Putin vorgelegt worden sein.

Die Gesamtkosten werden der Quelle zufolge auf 115 bis 130 Milliarden Rubel geschätzt. Das wären zwischen 1,18 und 1,33 Milliarden Euro. Zunächst seien die Flugzeuge aus dem Iran immer in Moskau zwischengelandet und dort inspiziert worden, mittlerweile traut der Kreml dem Partner mehr und die Maschinen steuern direkt den Begischewo-Flughafen in Tatarstan an. Die 45-minütige Fahrt nach Jelabuga werde dann mit Lastwagen zurückgelegt.

Russland im Ukraine-Krieg: Fachkräfte werden wegen Drohnen im Iran geschult

Noch würden die Komponenten aus dem Iran geliefert werden und vor Ort lediglich die Montage übernommen. Doch bereits seit März laufe die Ausbildung russischer Fachkräfte am iranischen Produktionsstandort. Aktuell seien leitende Fachleute und die wichtigsten Führungskräfte an der Reihe. Insgesamt sollen angeblich mehr als 200 Personen im Zuge dieser Zusammenarbeit geschult werden.

Es gehe darum, gemeinsam Verfahren auszuarbeiten und an die russischen Bedürfnisse anzupassen, berichtet Protokol weiter. Etwa durch den Einsatz von Komponenten, die sich von Jebaluga aus schnell einkaufen lassen, ehe die eigene Produktion anläuft.

Aus den Recherchen geht hervor, dass bereits bis Anfang März 70 Schahed-Drohnen aus dem Iran geliefert worden sind – in zwei Fuhren binnen zwei Wochen. Allerdings habe Jelabuga der Quelle zufolge dabei das Recht erworben, die Drohnen-Produktion auf schlüsselfertiger Basis zu organisieren. Das Recherche-Team spricht daher von einem „Franchise“.

Russland und die Zusammenarbeit mit dem Iran: Herstellung des Sprengkopfes schwierig

In den nächsten Schritten gehe es darum, weitere Komponenten selbst in Russland herzustellen. Angefangen mit dem Gehäuse, das einfach zu fertigen sei. Dann die Elektronik, zumal GPS-Modul und Prozessor auf einer Technologie aus den 90er Jahren beruhen sollen. Schließlich auch die Motoren.

Schwieriger gestaltet sich demnach die Herstellung des Sprengkopfes, der vorerst weiter aus dem Iran geliefert werden soll. Es habe zwar Verhandlungen mit verschiedenen Herstellern wie Kalaschnikow gegeben, doch seien diese ergebnislos verlaufen. Aus Sicherheitsgründen müsste die Produktionsstätte in einer Vertiefung liegen, in deren Umkreis von mehreren Kilometern keine Gebäude stehen.

Drohnen-Reste: Diese Schahed hat es auf Kiew abgesehen. © IMAGO / ZUMA Wire

Russland muss Iran zahlen: Kein Rubel, erst Gold, dann lieber Dollar

Protokol geht davon aus, dass Jebaluga die Drohnen in zwei oder drei Jahren unabhängig vom Iran produzieren kann. Putin und sein Gefolge dürften diesem Tag aus mehreren Gründen entgegenfiebern. Denn der Iran hat sich bislang offenbar nicht unbedingt als einfacher Verhandlungspartner erwiesen. Bei der Finanzierungsfrage soll Teheran klargestellt haben, nicht in Rubel bezahlt werden zu wollen. Stattdessen sei Gold gefordert worden. Als Moskau dieses parat gehabt habe, sei der Verbündete dann doch umgeschwenkt – auf Dollar. Und zwar bar. Russland stand vor einem Problem, Verzögerungen waren die Folge.

Mittlerweile scheint die Produktion jedoch anzurollen. Die Menschen in der Ukraine werden es wohl zu spüren bekommen. Das Land dürfte sich weiterhin auf massive Drohnenangriffe einstellen müssen. Das Recherche-Kollektiv kündigte indes weitere Enthüllungen zum Thema an. (mg)