Auch Schüler und Lehrer: Russland soll Kriegsgefangene foltern und zur Arbeit an der Front zwingen

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Ukraine-Krieg: Soldaten aus Russland wegen Folter verurteilt. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Im Ukraine-Krieg sollen tausende Zivilisten in russischer Kriegsgefangenschaft leben. Wie es ihnen dort ergeht - darüber gibt es jetzt Schock-Berichte.

Saporischschja - Ukrainische Kriegsgefangene sind in von Russland besetzten Gebieten offenbar Folter und Zwangsarbeit ausgesetzt. „Es ist ein Geschäft des Menschenhandels“, sagt Lena Yahupova über ihre Gefangenschaft im Ukraine-Krieg. Die 50-jährige war Stadtverwalterin der Region Saporischschja. Sie wurde im Oktober festgenommen und konnte erst im März aus der Gefangenschaft fliehen. Das berichtet die Moscow Times, ein englischsprachiges Internetportal mit unabhängigen Nachrichten aus Russland.

Zerstörung und Vernichtung: Bilder aus Kiew, Butscha und Borodjanka Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Tausende Zivilisten sollen sich in Gefangenschaft befinden

Unter Berufung auf Dutzende aus der Gefangenschaft entkommene oder entflohene Zivilistinnen und Zivilisten sowie ukrainische Beamte hatte zuvor die Nachrichtenagentur AP einen Schock-Bericht vorgelegt: Tausende Zivilistinnen und Zivilisten würden in Gefangenschaft gefoltert und zum Ausheben von Schützengräben gezwungen. Außerdem gebe es Satellitenbilder, die die Vorgänge in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine belegen würden.

Wie das vor Ort aussieht, weiß demnach die ehemalige Stadtverwalterin Yapuhowa: „Wir wurden regelmäßig gezwungen, mit anderen Ukrainern – darunter Geschäftsinhaber, Versorgungsarbeiter, einem Schüler und einem Lehrer – über zwölf Stunden lang Gräben auszuheben.“ Die meisten der Gefangenen trugen russische Militäruniformen, was zu der Befürchtung führte, dass die ukrainische Artillerie sie mit feindlichen Truppen verwechseln könnte. Yapuhovas Schilderungen decken sich mit Berichten anderer Kriegsgefangener in russisch besetzten Gebieten.

Ukraine-Krieg: Wie Russland offenbar ukrainische Kriegsgefangene weiterhin foltert

Die ukrainische Regierung geht demnach davon aus, dass Russland etwa 10.000 Zivilisten festgenommen hat. Dies sagte Oleksandr Kononenko, ein Verhandlungsführer für den Gefangenenaustausch, gegenüber der AP. Laut einem UN-Bericht würden 93 Prozent der ehemaligen Gefangenen von Folter und Misshandlung berichten. Außerdem seien 77 Hinrichtungen von Zivilisten in Gefangenschaft dokumentiert.

Eine weitere Nachricht, die Schreckliches über das Fortdauern des blutig eskalierten Ukraine-Konflikts ahnen lässt: 31 neue Gefängniskolonien und Internierungslager sollen bis 2026 in den besetzten Gebieten errichtet werden. Dies geht aus einem russischen Regierungsdokument hervor, das der AP vorliegt. Eine Stellungnahme dazu ist aus Russland derzeit nicht bekannt. (kat)