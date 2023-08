Russland löst das Sacharow-Zentrum auf: „Ausländische Agenten“

Russlands Justiz greift weiter rigoros durch: Nun muss das Sacharow-Zentrum, das sich mit Menschenrechten befasst, aufgelöst werden.

Moskau – Die Justiz in Russland hat die Auflösung des Sacharow-Zentrums angeordnet. Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau erklärte am Freitag zur Begründung, in dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt. Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Menschenrechts-Zentrum war vor knapp drei Jahrzehnten gegründet worden.

Es gehörte zu den wenigen Organisationen, die die offizielle Sichtweise des Kremls infrage stellten, auch im Hinblick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bereits im Frühjahr war das Sacharow-Zentrum unter Verweis auf das Gesetz zu „ausländischen Agenten“ gezwungen worden, seine historischen Räumlichkeiten in Moskau zu verlassen. Parallel zu seiner Offensive in der Ukraine nutzt die russische Führung ein Arsenal immer weiter reichender Gesetze, um jedwede Kritik von Einzelpersonen oder Organisationen am Kreml zu unterbinden.

Die meisten Oppositionellen sitzen hinter Gittern oder sind im Exil, führende Menschenrechtsgruppen wurden verboten. Im Januar hatte ein Gericht die Schließung der ältesten Menschenrechtsorganisation Russlands, der Moskauer Helsinki-Gruppe, angeordnet.

Ein Blick auf das Sacharow-Zentrum in Russlands Hauptstadt Moskau © Valery Sharifulin/Imago

Bereits Anfang des Jahres hatten Moskauer Behörden das Sacharow-Zentrum in der Nähe des Kursker Bahnhofs geschlossen und alle Mietverträge aufgekündigt. Es handle sich beim Zentrum um „ausländische Agenten“, hieß es. (afp)