In Russlands Staats-TV denkt man über neue Wege nach, Trump zu unterstützen

Von: Franziska Schwarz

Donald Trump muss schon wieder vor Gericht erscheinen. Im russischen Staats-TV gibt es Überlegungen, wie ihm am besten zu helfen sei. (Archivfoto) © Charlie Neibergall/dpa

Im Kreml sähe man wohl lieber Trump statt Biden als US-Präsident. In Solowjows Show gibt es schon Vorschläge, wie man dahin käme.

New York – Donald Trump steht in der Dokumentenaffäre vor Gericht – das ist natürlich auch ein willkommenes Thema in Russlands Staats-TV. Dort wird sogar debattiert, ob Donald Trump Asyl in Russland beantragen könnte, berichtet Julia Davis vom „Russian Media Monitor“.

Demnach schlugen die Gäste in der Sendung „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ vor, „proaktiver“ verschiedene Möglichkeiten zu finden, ihren Favoriten Trump zu stärken. „Schließlich ruhen die höchsten Hoffnungen Russlands, dass die USA ihre Ukraine-Hilfen beenden, auf Trump“, schrieb Davis bei The Daily Beast.

Die ukrainische-amerikanische Journalistin hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf russische Propaganda – vor allem im Ukraine-Krieg – aufmerksam zu machen.

Trump-Anklage Thema im russischen Staatsfernsehen: „Sollten Gauner unterstützen“

Der Politologe Dmitri Jewstafjew schlug laut dem Bericht vor: „Im Westen sollten wir Gauner, Drecksäcke und Idioten unterstützen – dann werden wir Erfolg haben!“ Wie genau er das meinte, ging aus Davis‘ Bericht nicht hervor. Vielleicht war es an sich schwer verständlich. Jewstafjew ist regelmäßiger Gast bei Russlands Star-Moderator Wladimir Solowjow und warnte in dessen Show zuletzt vor einer „deutschen Invasion in Russland“.

Davis, Beobachterin der russischen Medien, ordnete ein: Solowjows Moderatoren-Kollege Jewgeni Popow sei bei dem Thema Trump-Anklage „bei weitem nicht so aufgeregt“. Er hege aber auch die Hoffnung, dass die Republikaner US-Präsident Joe Biden bei der nächsten Wahl besiegen können. Außerdem betonte sie, wie beliebt US-Moderator Tucker Carlson in Russland ist.

Moderator Wladimir Solowjow (Aufnahme vom Mai) gilt als Top-Propagandist von Kremlchef Wladimir Putin. © Peter Kovalev/Imago

Putin-Sprecher will Trump-Anklage nicht kommentieren

Der Kreml hielt sich bei der Anklage gegen Trump zunächst vornehm zurück. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärte im April, Russland halte es nicht für akzeptabel, sich „in irgendeiner Weise in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten einzumischen“.

Im selben Monat hatte Trump in einem Interview mit Fox News gesagt, dass er Putin für „sehr klug“ halte und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als „brillanten Mann“ gelobt. Das berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass. Der Kreml zeigte Genugtuung. „Wir haben uns mit [Trumps Einschätzung] vertraut gemacht“, sagte Peskow demnach vor der Presse.

Kreml schadenfroh über Kritik an Ermittlungen gegen Trump

Tass blieb am Ärger für Trump dran. Im Mai kritisierte Trumps Sonderermittler Durham Mängel in den FBI-Ermittlungen zu Trump und Russland. Der Agentur war die Reaktion Peskows eine eigene Meldung wert. „Dies ist nicht das erste Mal, dass die Amerikaner eine gründliche, groß angelegte Untersuchung beginnen – nur um festzustellen, dass es keinerlei Einmischung Russlands gab“, zitierte sie Putins Sprecher.

Moskau habe auch in der Vergangenheit Vorwürfe über eine Verbindung zwischen Russland und Trump „mit aller Entschlossenheit“ zurückgewiesen, fuhr Peskow laut der Meldung fort. (frs)