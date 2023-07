Putin legt sich mit Polen an: Gebiete im Westen ein „Geschenk Stalins“

Von: Victoria Krumbeck

Polen plant, mehr Truppen an die belarussische Grenze zu senden. Grund dafür ist die hohe Zahl an Wagner-Söldner in Belarus. Putin droht dem Nato-Staat.

Warschau/Moskau — Warschau ist in Sorge: Der russische Präsident Wladimir Putin hat Polen gedroht. Grund dafür ist die geplante Verlegung polnischer Truppen an die belarussische Grenze. Polens Regierung reagiert damit auf die zunehmenden Wagner-Söldner in Belarus, die nach dem gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin belarussische Truppen ausbilden sollen. Polen sorgt sich um seine Sicherheit und Putin droht mit Vergeltung.

Russland droht Polen — Putin warnt: „Werden mit allen Mitteln reagieren“

Putin machte am Freitag (21. Juli) bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates klar: „Belarus ist Teil des Unionsstaates. Und die Entfesselung einer Aggression gegen Belarus würde eine Aggression gegen die Russische Föderation bedeuten. Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren.“ Zusätzlich warf Putin Polen die Absicht vor, gemeinsam mit Litauen die Westukraine besetzen zu wollen. Beweise teilte er nicht.

Der polnische Grenzschutz patrouilliert an der polnisch-belarussischen Grenze. Polen will die Anzahl der Truppen erhöhen. © Wojtek Jargilo/dpa

Es soll Berichte über eine angeblich geplante Schaffung einer polnisch-litauisch-ukrainischen Militäreinheit geben, sagte Putin. Doch auch dafür legte er keine Beweise vor. Die Einheit solle in der Ukraine „angeblich für die Gewährleistung der Sicherheit der heutigen Westukraine eingesetzt werden“, so der russische Präsident. „Doch im Grunde, wenn man die Dinge beim Namen nennt, geht es um die nachfolgende Besetzung dieser Gebiete.“

Putin erinnert Polen an Zweiten Weltkrieg — Gebiete im Westen „Geschenk Stalins“

Die Wagner-Gruppe in Belarus nimmt Polen sehr ernst. Auf dem EU-Außenministertreffen am Donnerstag (20. Juli) warnte der Untersekretär des polnischen Außenministeriums, Paweł Jabłoński, dass die Provokation aufgrund der vermehrten Wagner-Aktivitäten zunehmen könnten. „Dabei handelt es sich um russische und belarussische Aktionen, die möglicherweise auf die Sicherheit Polens und die Sicherheit der Europäischen Union abzielen. Wir müssen den Schutz unserer Grenzen verstärken. Die Europäische Union müsse bereit sein, angemessen zu reagieren, falls es zu feindseligen Handlungen kommen sollte“, zitierte ihn tvn24.

Putin, der für seine geschichtlichen Argumente bekannt ist, bezeichnete den Zugewinn früherer deutscher Gebiete im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg als „Geschenk Stalins“. Polen solle das nicht vergessen. Sonst könne man sie daran „erinnern“. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Polen an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Der russische Politiker Wjatscheslaw Wolodin, Mitglied der pro-Putin Partei „Einiges Russland“ und Vorsitzender der Duma, forderte im Mai 2023 eine Entschädigung von Polen in Höhe von 750 Milliarden Dollar. „Polen muss die durch den Zweiten Weltkrieg gewonnenen Gebiete zurückgeben und unserem Land die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren überwiesenen Mittel zurückgeben“, schrieb er auf Telegram, wie polsatnews.pl berichtete.

Wagner-Soldaten in Belarus — Polen ist alarmiert und reagiert auf Putins Drohung

Putins Rhetorik erinnert dabei stark an die Zeit, bevor er die Krim annektierte. Die Krim war ein Geschenk Russlands an die Ukraine im Jahr 1954. Später verwendete Putin diesen Fakt als Argument dafür, dass die Krim zu Russland gehöre. Der Sprecher des Koordinators der polnischen Geheimdienste, Stanisław Żaryn, sprach von Lügen. „Wladimir Putin bedient sich erneut des Geschichtsrevisionismus, um falsche Anschuldigungen gegen die Republik Polen zu verbreiten“, schrieb Żaryn auf Twitter.

Ein Experte befürchtet, dass die Wagner-Soldaten eine Provokation aus Kaliningrad starten könnten. Auch ein Angriff aus Belarus halte er für möglich, da Wagner nicht als nicht-staatlicher Akteure handeln würde und Russland damit offiziell nichts zu tun hätte. Wenn man Putins Worte Glauben schenkt, so würde Putin einen Gegenangriff Polens auf Belarus als Angriff auf Russland sehen. Sollte es dazu kommen, wäre Russland aktiv in einen Konflikt mit einem Nato-Staat verwickelt. (vk mit dpa)