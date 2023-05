„Schnell und radikal“ - Ex-Kommandeur sagt Meuterei Prigoschins gegen Putins voraus

Von: Christian Stör

Wagner-Chef Prigoschin könnte für Wladimir Putin zur Gefahr werden. Davon ist zumindest der frühere Geheimdienstoffizier Igor Girkin überzeugt.

Moskau - Jewgeni Prigoschin ist der Mann der Stunde in Russland. Nach den Erfolgen in der Schlacht um Bachmut schwärmen kremlnahe Medien, wie gut organisiert, effizient und erfolgreich die von ihm angeführte Wagner-Gruppe agiere. Das stärkt dem 61-Jährigen den Rücken. Immer wieder kritisiert er unverblümt die russische Kriegsführung im Ukraine-Krieg, prangert Korruption, Eitelkeiten und Bürokratie in der Armee an.

Vor allem mit dem Verteidigungsministerium liefert sich Jewgeni Prigoschin immer wieder neue Scharmützel. Verteidigungsminister Sergei Schoigu und seinen Generalstabschef Waleri Gerassimow macht er persönlich für Missstände und Niederlagen der russischen Armee verantwortlich.

Noch hat Wladimir Putin die Lage im Kreml unter Kontrolle. Doch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin könnte ihm langfristig die Macht streitig machen. © ALEXEY FILIPPOV/afp

Wladimir Putin vor dem Sturz? Girkin macht Prigoschin Vorwürfe

Während sich einfache Personen in Russland wegen solcher Ausfälle jahrelang im Gefängnis wiederfinden würden, poltert der allgegenwärtige Prigoschin, als wäre er unantastbar. Der russische Ultranationalist und frühere Geheimdienstoffizier Igor Girkin, der früher den Kampfnamen Strelkow benutzt hat, warf Prigoschin deshalb jetzt sogar vor, einem Teil der russischen Armee und Elite den „Krieg“ erklärt zu haben – und einen Umsturz zu planen. „Wenn Prigoschin Chef der Wagner-Gruppe bleibt, wird die Meuterei schnell und radikal kommen“, sagte Girkin in einem Video.

Girkin kritisierte Prigoschins inakzeptable „Beleidigungen“ gegen die russische Armee als ein Verbrechen und fordert Schritte des Kremls gegen den einstigen Gastronomen, der zu den engsten Vertrauten des russischen Präsidenten zählt und auch als „Putins Koch“ bekannt ist. „Wir haben keine andere Armee und müssen sie zu einem kampffähigen Instrument machen“, betonte Girkin im Video. Sollte Moskau bei der von Kiew geplanten Gegenoffensive eine Niederlage erleiden, drohe Russland schon zum Ende des Sommers völliges Chaos.

Prigoschin plant angeblich Revolution in Russland: Entgleitet Putin die Macht?

Tatsächlich stellen Organisationen wie Wagner inzwischen nicht nur die Rolle der regulären russischen Armee infrage. Offen diskutiert wird schon, ob Kremlchef Wladimir Putin damit nicht allmählich das Gewaltmonopol des Staates entgleitet. Westliche Geheimdienste sprechen bereits von einer „Paramilitarisierung“ in Russland.

Die russische Politologin Tatjana Stanowaja hält Putin selbst noch für verhältnismäßig stark, um die Machtbalance zu bewahren. „Für den Präsidenten ist eine private Militärfirma ein Attribut, wie es zu einer Großmacht mit geopolitischen Ambitionen gehört“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe Wagner längst ein Eigenleben entwickelt. Und Prigoschin? Der habe in der Tat revolutionäre Ansichten. „Der Krieg bringt Monster hervor, deren Rücksichtslosigkeit und Verzweiflung eine Herausforderung für den Staat darstellen können.“ Schon bei der kleinsten Schwäche könne das System kippen. (cs/dpa)