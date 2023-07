Russen fliegen trotz Sanktionen gegen Putin immer noch in Urlaubs-Paradiese

Von: Foreign Policy

In Antalya lässt es sich gut Urlaub machen. Das tun offenbar auch viele Russen mitten im Ukrauine-Krieg. © marina13/Imago

Boeings fliegen immer noch Touristen von Russland in die Türkei, nach Ägypten und Thailand - und sie werden weiter aufgetankt oder auch repariert.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 21. Juli 2023 das Magazin Foreign Policy.

In Antalya in der Türkei herrschte in letzter Zeit unglaubliches Wetter - wie es im Allgemeinen der Fall ist (wenn auch heißer als gewöhnlich; wie andere Städte am Mittelmeer erlebte die Stadt eine Hitzewelle).

Die antike Stadt, die im zweiten Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde und neben ihren unwiderstehlichen Stränden auch berühmte Sehenswürdigkeiten wie das Hadrianstor zu bieten hat, ist ein Dauerbrenner unter den Touristen. Doch in letzter Zeit gab es einen regelrechten Ansturm von Russen. Eine beachtliche Zahl russischer Passagierflugzeuge fliegt auch in andere türkische Städte und sogar in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Thailand, Ägypten und auf die Malediven. Auffallend ist nicht nur, dass viele Russen es sich leisten können, ins Ausland zu reisen, sondern auch, dass sie dies mit von der US-Regierung sanktionierten, von Russland betriebenen Boeing-Flugzeugen tun.

Trotz des Krieges in der Ukraine hat die Boeing 767 der russischen Charterfluggesellschaft Azur Air mit der Kennung RA-73078 einen arbeitsreichen Sommer hinter sich. Zwischen dem 9. und 16. Juli unternahm sie beispielsweise 15 Flüge zwischen Moskau, Nowosibirsk und Kasan einerseits und Antalya und dem ägyptischen Badeort Hurghada andererseits.

Die Boeing 777 der Aeroflot mit der Kennung RA-73132 verkehrte zwischen Moskau, Peking, Istanbul, Bangkok und der Hauptstadt der Malediven, Male. Und die Boeing 777 der Aeroflot mit der Kennung RA-73144 brachte Passagiere von Moskau und Nowosibirsk nach Antalya, Istanbul, Phuket (Thailand) und zurück.

Es ist offensichtlich, dass die Russen mitten im Krieg an attraktiven Orten Urlaub machen und mit Flugzeugen aus westlicher Produktion dorthin reisen - wie kann das möglich sein? Schließlich sollte das gar nicht möglich sein. Innerhalb weniger Tage nach der Invasion wiesen westliche Regierungen westliche Unternehmen, die Flugzeuge an russische Fluggesellschaften vermieten, an, diese aus Russland zu entfernen - doch bevor die Unternehmen dazu kamen, die meisten Flugzeuge zu entfernen, beschlagnahmte die russische Regierung rasch etwa 400 von ihnen.

Russland hat daraufhin einige 180 Flugzeuge als russische Flugzeuge registriert, während andere lediglich als Teile für andere Flugzeuge verwendet werden. Der Westen versuchte daraufhin, den russischen Luftfahrtsektor auf andere Art und Weise zu lähmen. So verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen Dutzende von Boeing-Flugzeugen, die russischen Fluggesellschaften gehören (sowie gegen eine Gulfstream und einen Dreamliner, die Roman Abramovich gehören), und verbot anderen Ländern, diese Flugzeuge mit „Betankung, Wartung, Reparatur oder der Bereitstellung von Ersatzteilen oder Dienstleistungen“ zu versorgen. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten und die EU Boeing und Airbus verboten, ihre Flugzeuge, die russischen Fluggesellschaften gehören, zu warten.

Flugzeuge befördern wahrscheinlich nicht nur Touristen

Der Schlüssel zu dieser Geschichte ist, was mit diesen Boeing-Flugzeugen passiert, während sie auf der Rollbahn in Antalya, Phuket, Dubai und den anderen ausländischen Flughäfen stehen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie nur Touristen abliefern und abholen. Denken Sie an den Treibstoff: Während Flugzeuge auf Kurzstreckenflügen manchmal nicht zwischen den Flügen auftanken, müssen Flugzeuge auf längeren Strecken dies tun. Die Flugzeit zwischen Nowosibirsk und Phuket zum Beispiel beträgt fast acht Stunden, was bedeutet, dass das Flugzeug vor dem Verlassen Thailands aufgetankt werden muss. Zwischen Moskau und Shanghai sind es eher neun Stunden. Es wäre nur logisch, dass russische Flugzeuge auf ihren Auslandsaufenthalten auch ein wenig gewartet werden, denn andere Länder (einschließlich der Türkei) haben Zugang zu Teilen, die Russland nicht mehr hat.

Aviation Week berichtet, dass „zwar noch einige westliche Flugzeugersatzteile über Länder wie die Türkei und Südostasien nach Russland gelangen, diese Zuflüsse aber allmählich eingestellt wurden. Größere Komponenten, wie Triebwerke und Fahrwerke, sind besonders schwer zu bekommen.

Die Betankung an sich verstößt jedoch gegen die US-Sanktionen. Im Januar teilten die größten türkischen Bodenabfertiger - Havas und Turkish Ground Services (TGS) - den russischen Fluggesellschaften mit, dass sie die Betankung von Boeing- und Airbus-Flugzeugen einstellen würden. Doch zwei Monate später stellte Flightradar24 fest: „Russische Fluggesellschaften tanken immer noch in der Türkei auf, wenn auch nicht bei Havas und TGS“. In der Tat tanken die sanktionierten Flugzeuge immer noch an vielen Orten auf, und Luftfahrtexperten vermuten, dass die Flugzeuge auch dort aufgetankt werden, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Aeroflot hat gesagt, dass sie einige ihrer Airbus-Flugzeuge zur Reparatur in den Iran fliegt, aber sie war weniger offen, was die Boeing-Flugzeuge betrifft.

Russische und belarussische Flugzeuge aus den Flotten von Azur Air, Aeroflot, AirBridgeCargo, Alrosa, Aviastar-TU, I-Fly, Nordstar, NordWind, Pegas Fly, der zu Aeroflot gehörenden Pobeda, Red Wings, Royal Flight, S7 Airlines, TransAviaExport, Ural Airlines, Utair, Yamal Airlines und der belarussischen Fluggesellschaft Belavia. Die Boeing 737 von S7 Airlines mit der Leitwerksnummer RA-73670 beispielsweise absolvierte in der Woche vom 9. bis 16. Juli 22 Flüge von und nach Irkutsk, Bangkok, Nowosibirsk, Peking, Antalya, Sotschi und Istanbul.

Die Boeing 737 der Belavia mit der Endnummer EW-456PA pendelte zwischen Minsk und Antalya, Hurghada und Dubai. (Besonderer Dank gilt meiner Forschungsassistentin Katherine Camberg und meinem ehemaligen Forschungsassistenten Gavin D‘Souza, die bei der Untersuchung der Flüge hervorragende Arbeit geleistet haben).

Die Türkei ist jedoch das absolute Top-Reiseziel. Wie die türkische Tageszeitung Hürriyet Daily News im April berichtete, werden in diesem Jahr rund 7 Millionen Russen die Türkei besuchen, gegenüber 5,5 Millionen im vergangenen Jahr. Wenn man davon ausgeht, dass sie nicht mehrmals in die Türkei reisen, sind das fast 5 Prozent aller Russen. Wöchentlich werden schätzungsweise 1.150 bis 1.200 Flüge stattfinden, von denen 750 von russischen und der Rest von türkischen Fluggesellschaften abgewickelt werden, so ein Beamter des russischen Verbands der Reisebranche gegenüber Hürriyet. Camberg und D‘Souza haben in der vergangenen Woche mehr als 400 Flüge zwischen Russland und der Türkei dokumentiert. Der langsame Tod der russischen Luftfahrtindustrie, der von Analysten in den letzten Monaten vorausgesagt wurde, findet nicht statt.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die US-Regierung den Regierungen dieser anderen Länder, einschließlich der des NATO-Mitglieds Türkei, einfach sagen sollte, sie sollen sich fügen und ihren Teil zur auf Regeln basierenden internationalen Ordnung beitragen. Die Globalisierung hat jedoch eine Welt geschaffen, in der gewöhnliche Menschen in sonnige Länder fliegen wollen, um dort Urlaub zu machen - und eine Welt, in der viele nicht-westliche Länder das wirtschaftliche Gewicht erlangt haben, um dem Druck der USA standzuhalten. Die US-Regierung kann Ankara, Bangkok, Kairo und sogar Male sicherlich immer wieder daran erinnern, dass das Betanken von sanktionierten Boeing-Flugzeugen gegen die US-Vorschriften verstößt, aber diese Hauptstädte können sich einfach dafür entscheiden, solche Mahnungen zu ignorieren.

Als ich mich das letzte Mal über die EW-456PA von Belavia informierte, hatte sie gerade eine Ladung Passagiere aus Hurghada zurückgebracht. Die 777 der Aeroflot mit der Kennung RA-73132 war auf dem Weg von Moskau nach Peking. Und die 777 der Aeroflot mit der Kennung RA-73135 beendete eine Reihe von Flügen, die sie von Moskau nach Guangzhou, Moskau, Bangkok, Moskau, Bangkok und wieder zurück nach Moskau geführt hatten.

Aber in gewisser Weise zeigen die Sanktionen Wirkung. Da westliche Versicherer (die die meisten seriösen Unternehmen der Welt versichern) russische Fluggesellschaften oder Belavia nicht mehr versichern werden, ist Aeroflot jetzt durch zwei russische Unternehmen versichert. Ungeachtet der Kannibalisierung beschlagnahmter Flugzeuge wird es für die russischen Fluggesellschaften schwierig sein, ihre Flotte ohne angemessenen Zugang zu Ersatzteilen zu warten. Das mag der Grund sein, warum Aeroflot im vergangenen September einen Großauftrag über 339 neue Flugzeuge erteilt hat, die von der russischen United Aircraft Corporation hergestellt werden sollen. Die ersten Lieferungen sind für dieses Jahr geplant. Erstaunlicherweise übersteigt die Bestellung bei weitem die derzeitige Flotte von 183 Flugzeugen der Aeroflot, berichtet Aviation International News.

Die Deglobalisierung schreitet voran, auch in der Luftfahrt. Es stellt sich die Frage, ob Aeroflot ihre neuen Flugzeuge erhalten wird, bevor die jetzigen zu klapprig für Flüge in die Türkei werden - von Thailand ganz zu schweigen.

Jahrzehntelang war die Sicherheitsbilanz von Aeroflot Gegenstand von morbiden Witzen, und das zu Recht. „Sicherheitsgurte sind in allen Flugzeugen, die auf internationalen Strecken eingesetzt werden, vorhanden, aber nicht in allen Flugzeugen, die auf Inlandsstrecken eingesetzt werden. Notausgänge (sofern vorhanden) sind in sowjetischen Flugzeugen nicht gekennzeichnet, und in den Kabinen sind weder Trägheitsblitzlichter noch Notausstiegsrutschen angebracht. Auf Überwasserflügen werden keine Schwimmwesten oder Gurte mitgeführt“, berichtete das Journal of Air Law and Commerce im Jahr 1964.

Nach dem Kalten Krieg hat die russische Fluggesellschaft ihre Sicherheitsstandards geändert. Wenn die in Russland hergestellten Flugzeuge nicht bald eintreffen, scheint Aeroflot dazu verdammt zu sein, in ihre sowjetische Vergangenheit zurückzukehren.

Zum Autor Elisabeth Braw ist Kolumnistin bei Foreign Policy und Fellow am American Enterprise Institute, wo sie sich auf die Verteidigung gegen aufkommende nationale Sicherheitsherausforderungen wie hybride und Grauzonen-Bedrohungen konzentriert. Außerdem ist sie Mitglied der britischen National Preparedness Commission. Twitter: @elisabethbraw

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.