Russland baut U-Boot-Flotte mit Mega-Torpedos auf

Von: Max Schäfer

Russland baut eine neue U-Boot-Flotte auf – ausgestattet mit atomaren „Poseidon“-Torpedos. Was hinter dem Plan steckt.

Moskau – Russland will sein Militär weiter aufrüsten, arbeitet an der Inszenierung der eigenen militärischen Stärke. Neuestes Vorhaben: Das Putin-Regime will eine neue U-Boot-Flotte im Osten des Landes stationieren. Diese soll mit atomwaffenfähigen „Poseidon“-Torpedos, der angeblichen neuen „Wunderwaffe“ ausgerüstet werden. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf interne Quellen.

Die neue U-Boot-Flotte soll demnach auf der Halbinsel Kamtschatka ganz im Osten des Landes im Pazifischen Ozean stationiert werden. Laut dem auf ukrainischen Verteidigungstechnik spezialisierten Beratungsunternehmen Defense Express, das sich auf die Agentur TASS beruft, soll die Einheit frühestens Ende 2024 und spätestens 2025 feststehen. Die nötige Infrastruktur sei bereits in Bau und soll Anfang 2024 fertiggestellt sein.

Russland baut U-Boot-Flotte mit Poseidon-Torpedos auf – die ist jedoch erst ab 2024 einsatzbereit

Derzeit gebe es laut Defense Express jedoch nur ein U-Boot, das für den Einsatz mit „Poseidon“-Torpedos ausgerüstet ist. Dabei handelt es sich um das Versuchsschiff BS-329 Belgorod. Mit dem U-Boot „Chabarowsk“ soll bis spätestens 2025 ein weiteres für den Einsatz mit der speziellen Unterwasserdrohne ausgerüstetes Schiff entwickelt werden. Die Flotte soll mit herkömmlichen U-Booten aus anderen Verbänden ergänzt werden.

Das 2019 fertiggestellte Belgorod ist derzeit das einzige U-Boot, das „Porseidon“-Torpedos tragen kann. Russland will jedoch eine ganze Flotte bauen. (Archivfoto) © Oleg Kuleshov/Imago

Wladimir Putin hat den neuen Torpedo-Typ bereits 2018 angekündigt. Die Unterwasserdrohnen mit einer Länge von etwa 20 Metern und einem Durchmesser von zwei Metern sollen nach dem Abschuss aus einem U-Boot selbstständig einer festgelegten Route folgen und in einem Einsatzgebiet ihren Atomsprengkopf zünden. Dadurch sollen die „Poseidon“-Torpedos einen „nuklearen Tsunami“ auslösen – und küstennahe Infrastruktur wie Marinestützpunkte zerstören. Zusätzlich arbeitet Russland an U-Boot-gestützten Interkontinentalraketen.

Standort der geplanten russischen U-Boot-Flotte hat vielsagenden diplomatischen Hintergrund

Der Aufbau der Flotte ist jedoch nicht nur aus militärtechnischer Perspektive interessant. Laut den Militäranalysten des Portals Defense Express deutet die Stationierung der U-Boote mit „Poseidon“-Torpedos an der Pazifikküste auf einen möglichen Einsatz gegen die USA und deren Verbündete wie Japan und Australien als Rivalen Russlands hin – aber auch auf China.

Der Einsatzort im Osten statt im Norden, der sich für den Einsatz gegen viele Nato-Staaten geeignet hätte, spreche dafür, dass sich Moskau bezüglich seiner Beziehung mit China unsicher sei, heißt es in der Defense Express-Analyse. Bisher spricht sich Peking zwar für Verhandlungen aus und fordert ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges, Sanktionen schließt sich die Weltmacht jedoch nicht an. China und Russland streben jedoch auch nach einer Vormachtstellung in Eurasien – und sind damit Konkurrenten. (ms)