Wegen „gesellschaftspolitischer Lage“: Russland will wohl Reiseinformationen auf Englisch einstellen

Englisch ist weltweit die am meisten gesprochene Sprache. Die Regierung in Moskau schlägt nun vor, Reiseinformationen nur noch auf Russisch bereitzustellen.

Moskau – Die beliebteste Fremdsprache der Russen ist mit großem Abstand Englisch, dann kommen Deutsch, Chinesisch und Französisch. Das fand eine Umfrage vom Allrussischen Zentrum für die Erforschung der öffentlichen Meinung im Jahr 2014 heraus. Demnach schätzen Russen Englisch, die meistgesprochene Sprache weltweit, vor allem aus beruflichen Gründen, aber auch um sich mit ausländischen Personen unterhalten zu können.

Für Gäste im Land könnte zumindest das Reisen in Russland zukünftig schwieriger werden, wenn die Pläne vom Verkehrsministerium der Russischen Föderation mit Sitz in Moskau umgesetzt werden. Das möchte nämlich die Verpflichtung aufheben, Reiseinformationen, etwa an Bushaltestellen oder U-Bahn-Stationen, neben Russisch auch auf Englisch anzubieten.

Keine Reiseinformationen mehr auf Englisch: Schwierig für Russlands geschwächten Tourismus

Zukünftig könnten es dann Millionen Touristen – laut World Tourism Organization waren es 2020 circa 6,4 Millionen – noch schwieriger haben, sich im Land fortzubewegen, wenn sie kein Russisch beherrschen. Denn laut den Plänen des Verkehrsministeriums würde es dann keine hör- oder lesbaren Reiseinformationen auf Englisch mehr geben. Als Begründung wird in dem veröffentlichten Verordnungsentwurf „die zahlreichen Anfragen von Bürgern der Russischen Föderation angesichts der erheblichen Informationslast für Passagiere“ sowie die „gesellschaftspolitische Lage in Russland“ genannt.

Der Krieg in der Ukraine hat negativen Einfluss auf den Tourismus in Russland. Auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim etwa ist die Zahl der ausländischen Touristen geschrumpft. Wegen Reisebeschränkungen boomt in Russland stattdessen der inländische Tourismus. Für Deutsche kommt Russland als Reiseziel aufgrund moralischer Bedenken derzeit am wenigsten infrage. Der Verband der Reiseveranstalter Russlands (ATOR) sagte gegenüber The Moscow Times, dass im Jahr 2022 nur noch 200.100 Touristen nach Russland reisten. Auch die Sanktionen gegen Russland spielen dabei eine Rolle, da Zahlungsmöglichkeiten oft erheblich einegschränkt sind.

Nicht nur die Basilius-Kathedrale (l.) und der Kreml mit dem Erlöserturm auf dem Roten Platz in Moskau ziehen jährlich Touristen ins Land. Das russische Verkehrsministerium plant nun, nur noch russische Reiseinformationen anzubieten. In der U-Bahn in Moskau wird das schon seit 2021 umgesetzt. © Jens Kalaene/dpa

Russland war 2020 auf Platz 20 weltweit der beliebtesten Reiseziele, geht zudem aus den Zahlen der World Tourism Organization hervor. Das Land hat eine abwechslungsreiche Natur zu bieten und zieht mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten viele Menschen ins Land. Moskau, die größte und wohl bedeutendste Stadt in Russland, gilt als Drehkreuz für Touristen, um weitere Reisen im Land zu unternehmen. Die Hauptstadt alleine hat aber mit dem Kreml, der Altstadt um den Roten Platz, dem Lenin-Mausoleum und dem Manegeplatz, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen, genug eigene Anziehungskraft.

Kein Englisch in Moskauer U-Bahn – schon vor geplanter Verordnung in Russland

Was das russische Verkehrsministerium nun umsetzen möchte, gilt jedoch bereits seit 2021 bei der Moskauer U-Bahn – keine Reiseinformationen mehr auf Englisch. Das teilte der Pressedienst der Moskauer U-Bahn der Zeitung Kommersant mit. Als Begründung wurde der Rückgang des Tourismus in der Corona-Pandemie genannt und wegen „Beschwerden von Fahrgästen über die zusätzlichen Informationen“ in englischer Sprache.

In der fünftgrößten Stadt Russlands, Nischni Nowgorod, erklärt Oleg Jauschew, der Direktor der dortigen U-Bahn, gegenüber der Zeitung Kommersant, dass die Stadt aktuell nicht vorhabe, englischsprachige Informationen einzustellen. Anders sieht es da aber in Russlands sechstgrößter Stadt aus: Ein Sprecher der U-Bahn von Kasan teilte der Zeitung mit, dass sie die Anordnung, sollte sie denn kommen, ausführen werde. (Emanuel Zylla)