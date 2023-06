Russland mit absurder Behauptung: Entmilitarisierung der Ukraine „weitgehend abgeschlossen“

Von: Nail Akkoyun

Der russische Präsident Wladimir Putin (r.) und sein Sprecher Dmitri Peskow unterhalten sich im Konstantin-Palast in St. Petersburg. (Archivfoto) © Sergei Bobylev/Imago

Trotz der ukrainischen Gegenoffensive behauptet man in Moskau, dass ein wichtiges Kriegsziel fast erreicht sei. Doch nicht alle Militärs sind dieser Auffassung.

Moskau – Zu Beginn des Ukraine-Kriegs formulierte der Kreml mehrere Ziele, die man mithilfe der „militärischen Spezialoperation“ – wie der Konflikt in Russland bezeichnet wird – erreichen wollte. Darunter zählten unter anderem die „Entnazifizierung“ sowie die „Entmilitarisierung“ des Nachbarlands. Letzteres habe man nun erreicht, erklärte Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow am Samstag (17. Juni).

Angesichts der zum Teil erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive kommt diese Behauptung jedoch recht abenteuerlich daher. Die Begründung: „Die Ukraine setzt weniger eigene Waffen ein. Und sie nutzt immer mehr Waffensysteme, die ihr von westlichen Ländern geliefert werden“ – so die Begründung Peskows. Vor dem Hintergrund westlicher Lieferungen mutet die Aussage besonders seltsam an, da Kiew inzwischen wohl über mehr militärische Ausrüstung verfügen dürfte als je zuvor.

Dennoch sei die Demilitarisierung der Ukraine „weitgehend abgeschlossen“, sagte der Kreml-Sprecher gegenüber RT Arabic, dem arabischen Ableger des russischen Propaganda-Senders Russia Today. Weiter versuchte Peskow zu argumentieren, dass die Nato aufgrund der Waffenlieferungen inzwischen Kriegspartei sei und sich die Spezialoperation deswegen „etwas hinziehe“.

Kriegsziele von Russland in der Ukraine: Prigoschin denkt anders als Peskow

Wie weit die russische Armee tatsächlich von dem Entmilitarisierungsziel entfernt ist, zeigen hingegen jüngste Aussagen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Ihm zufolge ist die Invasion nach hinten losgegangen, weil die Ukraine von ihren Verbündeten immer stärker bewaffnet wird. Man habe vielmehr das Gegenteil erreicht:

„Im Hinblick auf die Entmilitarisierung – wenn sie zu Beginn der Sonderoperation 500 Panzer hatten, haben sie jetzt 5000 Panzer. Wenn sie 20.000 Menschen hatten, die in der Lage waren, geschickt zu kämpfen, wissen jetzt 400.000 Menschen, wie man kämpft. Wie haben wir sie entmilitarisiert? Es stellt sich heraus, dass das Gegenteil der Fall ist – wir haben sie weiß Gott wie militarisiert“, sagte Prigoschin im Mai.

Ukraine erhält Militärhilfe aus dem Westen

Seit dem Beginn der Invasion hat die Ukraine von westlichen Verbündeten wie den USA, Großbritannien und Deutschland Militärhilfe im Wert von mehreren Milliarden Dollar erhalten. Laut einer Statistik des Council on Foreign Relations (CFR) haben allein die Vereinigten Staaten die Ukraine mit Zehntausenden von Infanteriewaffen sowie Hunderten von Artilleriesystemen und Panzern ausgestattet. In Sachen Luftverteidigung habe die Bundesrepublik die größte Hilfe geleistet, sagte Boris Pistorius (SPD) zuletzt in Brüssel. „Bei der Luftverteidigung hat Deutschland schon im Vorfeld sehr, sehr viel geleistet. Ich glaube, niemand so viel wie wir“, so der Bundesverteidigungsminister. (nak)