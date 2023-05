Lawrow spricht vom dritten Weltkrieg und droht den USA

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Russlands Außenminister spricht von täuschender Sicherheit der USA im Fall eines dritten Weltkriegs – und erklärt sie für mitverantwortlich einer möglichen Eskalation.

Moskau – Immer häufiger ist die Rede eines Weltkriegs von russischer Seite: Der Ukraine-Krieg werde in einer Eskalation enden oder das westliche Verhalten eine solche provozieren, so die Aussagen von russischen Politikern. Nun droht der Außenminister Russlands, Sergej Lawrow, den USA. Sie seien im Fall eines dritten Weltkriegs auch nicht sicher – der Atlantische Ozean könne nicht als Pufferzone dienen. Die USA sollten sich demnach nicht auf diese Annahme verlassen.

Weltkrieg: Lawrow spricht von Konflikt-Eskalation und täuschender Sicherheit der USA

Washington setze Satelliten ein, um Moskau zu überwachen, sagte Lawrow. „Im Moment treibt Washington seine europäischen Satelliten dazu an, die Russische Föderation zu verärgern, weil es denkt, sie könnten mit allem davonkommen.“ Der Journalist Pavel Zabrubin teilte am Freitag einen Ausschnitt eines Auftritts des Außenministers in der Fernsehsendung Moskau. Kreml. Putin auf seinem Telegram-Kanal.

Laut Lawrow wiege sich die USA in falscher Sicherheit © picture alliance/dpa | Javier Campos

Der russische Politiker warf den USA ebenfalls vor, am Kriegstreiben in der Ukraine maßgeblich beteiligt zu sein. Die Vereinigten Staaten würden sich dabei in täuschender Sicherheit wiegen. „Washington glaubt, dass seine Selbsterhaltung durch den Atlantischen Ozean gewährleistet wird. Auch dies stellt einen schwerwiegenden Trugschluss dar, wenn sie sich darauf vorbereiten, die Welt an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen“, so Lawrow. Demnach würde die USA nicht so einfach davonkommen.

Eskalation: Auch Putin-Scherge spricht von drittem Weltkrieg

Lawrow ist nicht der einzige Vertreter Russlands, der vorm Dritten Weltkrieg gewarnt hat. Auch der Putin-Vertraute Dimitri Medwedew äußerte sich ähnlich. Auf Telegram prognostizierte er das Ende der Ukraine und beschrieb drei Zukunftsszenarien. Die Ukraine sei ein sterbender Staat und die Hilfe des Westens ändere nichts am Ausgang des Ukraine-Konflikts. Seine Botschaft beinhaltet die obligatorische Warnung vor neuen Konflikten. Demnach gehören zu dem Ausgang der Szenarien die Aufteilung der Ukraine, aber auch ein dritter Weltkrieg. (hk)