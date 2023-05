Waffenlieferungen an Russland? Baerbock „sehr besorgt“ - Putin-Sprecher warnt Westen

Von: Florian Naumann, Sandra Kathe, Daniel Dillmann, Stefan Krieger

Die Türkei meldet einen möglichen Durchbruch im Getreide-Abkommen. China plant Friedens-Gespräche. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom 12. Mai, 15.40 Uhr: Berichte zu möglichen Waffenlieferungen aus Südafrika an Russland alarmieren die Bundesregierung. „Ich bin sehr besorgt darüber, dass es diese Berichte jetzt gegeben hat“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Rande eines EU-Außenministertreffens in Schweden. Man nehme solche Informationen „sehr, sehr ernst“ und werde das Gespräch suchen.

Südafrikanische Medien hatten zuvor berichtet, der US-Botschafter habe der südafrikanischen Regierung vorgeworfen, Waffen und Munition an Russland geliefert zu haben. Die Munitionslieferung soll über ein russisches Schiff, das im Dezember an einem Marinestützpunkt in Kapstadt angedockt hatte, erfolgt sein. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte am Donnerstag (11. Mai) erklärt, die Angelegenheit zu prüfen. Südafrika gehört zusammen mit Russland, China, Indien und Brasilien den „BRICS-Staaten“ an.

Russland poltert wieder im Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher warnt vor böser „Ernte“

Update vom 12. Mai, 13.52 Uhr: Wladimir Putins Sprecher, Dmitri Peskow, hat den Westen einmal mehr vor den Konsequenzen seines Russland-Kurses gewarnt. Die Menschen im Wissen sollten verstehen, dass sie die Folgen der „verfehlten und ineffektiven Haltung ihrer Anführer ernten müssen werden“, sagte er laut einem Bericht der Staatsagentur Tass.

Der konkrete Kontext der Äußerung wurde aus der Meldung nicht ersichtlich. Tass hatte zuvor aber über eine Einschätzung des Magazins Spectator berichtet. Der Westen habe beim Erlassen der Sanktionen seinen Einfluss in der Welt überschätzt, zitierte die Agentur daraus. Eine wachsende Zahl an Analysten befasse sich mit den Konsequenzen der Politik des Westens, sagte Peskow. „Das ist eher gut als schlecht“, urteilte der Kreml-Sprecher.

China macht neuen Friedens-Vorstoß: Reise in die Ukraine, nach Russland - und auch Deutschland

Update vom 12. Mai, 11.17 Uhr: China will offenbar in Europa noch einmal für seinen Ukraine-Friedensplan werben: Pekings Repräsentant für „Eurasische Angelegenheiten“ werde schon ab Montag die Ukraine und Russland, aber auch Polen, Frankreich und Deutschland besuchen, kündigte Chinas EU-Vertretung nun an. Bei der Reise werde es um eine politische Lösung für den Ukraine-Krieg gehen, hieß es.

Ukraine-Verhandlungen: Erdogan-Minister verkündet Getreide-Annäherung

Update vom 12. Mai, 10.20 Uhr: Das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides steht nach Angaben der Türkei kurz vor einer Verlängerung. Die Verhandlungsparteien bewegten sich „auf eine Verlängerung des Getreideabkommens zu“, erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Freitag, kurz vor der Türkei-Wahl. Das bisher zweimal erneuerte Abkommen würde ohne eine Einigung am Donnerstag auslaufen.

Russland hatte sich bisher gegen eine Verlängerung gesperrt. Die USA und Großbritannien hatten Moskau am Dienstag zu einer Verlängerung aufgefordert und der Regierung vorgeworfen, die Nahrungsmittelversorgung als „Waffe“ zu benutzen. Das Abkommen erlaubt es Russland, trotz Sanktionen Dünger und Lebensmittel zu exportieren. Moskau hatte wiederholt beklagt, diese Vereinbarung werde nicht respektiert.

Ukraine aktuell: Abrams-Panzer im Herbst an die Ukraine

Update vom 12. Mai, 7.40 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geht davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte im Frühherbst ein Kontingent von Abrams-Panzern erhalten werden. Austin sprach das Thema während einer Senatsanhörung zum Verteidigungshaushalt 2024 an, wie ein Korrespondent von Ukrinform berichtet.

„Wir tun alles, was möglich ist, um die Lieferung dieser Panzer zu beschleunigen. Der Frühherbst ist eine Prognose“, sagte der US-Verteidigungsminister auf eine Frage der Senatorin Susan Collins. Vor der Lieferung sollen ukrainische Soldaten in Bayern an Abrams-Panzern trainieren.

Update vom 11. Mai, 22.04 Uhr: Wolodymyr Selenksyj plant offenbar einen baldigen Besuch Italiens und Deutschlands. Das meldet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Der ukrainische Präsident werde am 13. Mai in Rom erwartet. Auch ein Treffen mit Papst Franziskus stünde im Raum. Danach wolle Selenskyj weiter nach Deutschland fahren.

Ukraine aktuell: 14 Kampfflugzeuge aus Polen erreichen die Ukraine

Update vom 11. Mai, 20.15 Uhr: Polen meldet die erfolgreiche Lieferung von 14 weiteren Kampfflugzeugen an die Ukraine. 14 Kampfjets des Typs MiG-29 hätten das Land erreicht und würden aktuell für Einsätze im Ukraine-Krieg zur Verfügung stehen.

Das teilte die polnische EU-Botschaft auf Twitter mit. Warschau habe außerdem mehr Panzer als jedes andere EU-Land für den Kampf gegen Russland zur Verfügung gestellt. Deutschland käme erst auf dem dritten Platz

Update vom 11. Mai, 18.45 Uhr: Ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleh Nikolenko, sieht Georgien auf dem besten Weg, einen „Deal mit dem Teufel“ einzugehen und warnt die politische Führung des Schwarzmeerstaats davor, dem russischen Machthaber Wladimir Putin zu vertrauen. Anlass der Warnung sei die Entscheidung Russlands, Passagierflüge von und nach Georgien wiederaufzunehmen und georgischen Bürgerinnen und Bürgern, die Einreise nach Russland ohne Visum zu gestatten, berichtet die Nachrichtenseite Ukrainska Pravda. Aus ukrainischer Sicht wolle Putin sich damit erkenntlich dafür zeigen, dass Georgien sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen hat.

Gleichzeitig sei die Geste jedoch auch ein Versuch, die Beziehung mit Georgien zu „normalisieren“, nachdem Russland im Rahmen des Georgienkriegs 2008 auch einen Teil Georgiens angegriffen und unter seine Kontrolle gebracht habe. Nikolenko warnt, dass es auch zur Verschleppung von Menschen am Rand der abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien sowie zu Menschenrechtsverstößen kommen könnte.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Gespräch von Erdogan und Putin „möglich“

Update vom 11. Mai, 17.35 Uhr: Während Russland und die Türkei in Istanbul verhandeln, erhält Kiew weitere Unterstützung von seinen westlichen Verbündeten. Großbritannien bestätigte, dass man Raketen des Typs „Storm Shadow“ in die Ukraine liefern werde. Die Marschflugkörper sollen über eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern verfügen und könnten so theoretisch das russische Festland erreichen. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN.

Erstmeldung vom 11. Mai, 16.45 Uhr: Moskau / Ankara - Die Türkei und Russland haben nach eigenen Angaben die Verhandlungen über ein Abkommen wieder aufgenommen, das die Auslieferung von Getreide über das Schwarze Meer auch während des Ukraine-Kriegs sicherstellen soll. Wie der Kreml verlauten ließ, sei es durchaus „möglich“, dass die Gespräche auf höchster Ebene verlagert werden würden.

„Präsident Erdogan und Präsident Putin führen häufig Telefongespräche, wenn sich eine solche Notwendigkeit ergibt. Das Getreidegeschäft ist sehr wichtig, sodass sie die Ergebnisse besprechen könnten“, sagte ein namentlich nicht genannter Regierungsmitarbeiter aus Russland der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Russland und Türkei setzen Verhandlungen im Ukraine-Krieg fort

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei in Istanbul gehen am Donnerstag (11. Mai) in den zweiten Tag. Über den Stand oder mögliche Ergebnisse ist bislang nichts bekannt. An den Verhandlungen nimmt neben Vertretern Moskaus und Ankaras auch eine Delegation der Vereinten Nationen teil. Zentrales Thema ist nach Angaben von TASS und der Nachrichtenagentur Reuters die Umsetzung eines allgemeinen Getreideabkommens, das die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Düngemittel über das Schwarze Meer und durch die Bosporus-Straße ermöglichen soll. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte sich zu Beginn der Verhandlungen optimistisch gezeigt, das bisher geltende Abkommen mindestens zwei Monate zu verlängern.

Der durch den laufenden Ukraine-Krieg bedingte Stopp von Getreideexporten aus der Ukraine hatte vergangenen Sommer eine globale Nahrungsmittelkrise ausgelöst. Am 22. Juli 2022 unterschrieben die Türkei und Russland ein Abkommen, das die Auslieferung von Nahrungsmitteln für mindestens 120 Tage gewährleisten sollte. Das Abkommen wurde im November 2022 und im März 2023 verlängert.

Putin und Erdogan: Verhandlungspartner mit Eigeninteressen

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde wiederholt vorgeworfen, den weltweiten Hunger bewusst zu schüren, um Verhandlungsmasse im Ukraine-Krieg zu erlangen. Für Recep Tayyip Erdogan bieten die aktuellen Gespräche die Möglichkeit, sich kurz vor der Türkei-Wahl am Sonntag (14. Mai) als internationaler Vermittler zu inszenieren.