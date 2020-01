Polit-Beben in Russland: Unmittelbar nach Putin-Rede - Regierung tritt zurück

Die russische Regierung unter Ministerpräsident Medwedew hat ihren Rücktritt angekündigt. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Regierungschef.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch, 15. Januar, seine traditionelle Rede zur Lage der Nation gehalten.

hat am Mittwoch, 15. Januar, seine traditionelle Rede zur Lage der Nation gehalten. Putin kündigte in seiner Rede eine Verfassungsänderung an.



an. Nach der Rede ist die Regierung in Russland unerwartet zurückgetreten.

>>Aktualisieren<<

Update vom 15. Januar, 16 Uhr: Medwedews Regierung stand im Land schon seit Längerem im Land unter Druck, vor allem wegen der anhaltenden, russischen Wirtschaftskrise. Putin hatte erst kurz zuvor mehr Hilfen für einkommensschwache Familien versprochen. Die nächste Parlamentswahl war für Herbst 2021 geplant.

Besonders Medwedew, der von 2008 bis 2012 Präsident Russlands war und danach Regierungschef, ist in Russland sehr unbeliebt. Seit 2017 gibt es immer wieder Proteste der Opposition, die sich besonders gegen seine Person richten. Angestoßen hat sie der Kremlkritiker Alexej Nawalny, der mit Recherchen die Korruption und Geldanhäufung des Politikers aufgedeckt hat.

Russlands Regierung tritt zurück: Medwedew will Putin Freiraum für nötige Veränderungen geben

Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat nach Berichten der russischen Staatsagentur Tass den Rücktritt der gesamten Regierung angekündigt. Er wolle Präsident Wladimir Putin damit die Möglichkeit geben, die nötigen Veränderungen im Land anzustoßen, teilte Medwedew demnach mit. Am Vormittag hatte Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation eine Verfassungsänderung angekündigt.

Kreml-Chef Putin soll das bisherige Kabinett angewiesen haben, im Amt zu bleiben. Putin wolle nun eine neue Regierung einberufen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Interfax. Unter Berufung auf Medwedew meldet die Agentur demnach, dass Putin seinen ehemaligen Ministerpräsidenten zum stellvertretenden Chef des Sicherheitsrates ernennen wolle.

+ Russischer Regierungschef Medwedew tritt zurück © dpa / Jussi Nukari

Medwedew solle künftig für Verteidigung und Sicherheit verantwortlich sein. Die Regierung sei in ihrer jetzigen Form zurückgetreten, damit Putin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen könne.

Russland: Polit-Beben - Regierung tritt unmittelbar nach Putin-Rede zurück

In seiner Rede zur Lage der Nation hatte Putin eine Reform vorgeschlagen, die dem russischen Parlament künftig mehr Macht einräumen solle. Darüber solle in einem Referendum abgestimmt werden, sagte der russische Präsident. Ein Datum für die Abstimmung nannte er jedoch noch nicht.

Putin ist seit 20 Jahren in Russland an der Macht. Am 31. Dezember 1999 hatte er nach dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Boris Jelzin die Amtsgeschäfte übernommen.

Putin war seitdem mit einer vierjährigen Unterbrechung Präsident. 2008 übernahm vorübergehend sein Vertrauter Dmitri Medwedew das höchste Amt, während Putin als Ministerpräsident amtierte.

Weitere Infos folgen in Kürze

Rubriklistenbild: © dpa / Alexei Nikolsky