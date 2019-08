Polizei prüft Vorwürfe der Volksverhetzung gegen André Poggenburg

Die sächsische Polizei prüft Vorwürfe der Volksverhetzung gegen den früheren AfD-Politiker André Poggenburg.

Nach eigenen Angaben vom Dienstag wertet die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den Redebeitrag eines 44-Jährigen bei einer Demonstration in Dresden aus. Nach AFP-Informationen handelt es sich dabei um Poggenburg, der dort am Montagabend mit seiner Partei Aufbruch deutscher Patrioten (AdP) eine Kundgebung abhielt.

Die Polizei machte keine Angaben dazu, worauf sich die Vorwürfe der Volksverhetzung inhaltlich bezogen. Die betroffene Rede sei im Internet verfügbar gewesen und gesichert geworden. Poggenburgs Kundgebung war von Gegenprotest begleitet worden. Die "Sächsische Zeitung" schätzte, der ehemalige AfD-Politiker habe etwa 25 und der Gegenprotest etwa 70 Menschen mobilisiert.

Der 44-Jährige war Anfang des Jahres aus der AfD ausgetreten und hatte seine eigene Partei gegründet. Der einstige Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt gehörte zuvor dem rechtsnationalen Flügel der AfD an. In der Vergangenheit fiel Poggenburg immer wieder durch diffamierende Äußerungen und NS-Rhetorik auf.

