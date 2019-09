Sachsen-Wahl: Ergebnisse, Direktmandate, Sitzverteilung, Gewinne und Verluste

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Sachsen stellen wir für Sie in verschiedenen Info-Grafiken bereit.

Was sagen die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Sachsen aus? Hier finden Sie alle Grafiken zu Sitzverteilung, Direktmandaten, Gewinnen und Verlusten.

Dresden - Wer kann regieren, wer geht in die Opposition und in welcher Stärke sind die Parteien im Landtag vertreten? Diese und weitere Fragen zum Ergebnis der Sachsen-Wahl können Sie an den folgenden Grafiken ablesen. Wir zeigen Ihnen die absoluten Prozentwerte, die einzelne Parteien 2019 mit den Zweitstimmen geholt haben, und zeigen außerdem die Gewinne und Verluste im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl. Neben der Sitzverteilung finden Sie darüber hinaus einen Koalitionsrechner, der Ihnen auf Knopfdruck verrät, welche Parteien zusammen eine Mehrheit für eine gemeinsame Regierung hätten.

Alle interaktiven Grafiken werden ab dem Wahlabend fortlaufend mit aktuellen Daten und schließlich den amtlichen Endergebnissen befüllt.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Ergebnisse für Sitzverteilung und Direktmandate

Zusätzlich zum Gesamtergebnis für den Freistaat Sachsen können Sie auch nachsehen, wo die Parteien ihre Direktmandate geholt haben. Die lokalen Ergebnisse zeigen auf, wo die einzelnen Parteien im Freistaat besonders erfolgreich waren. Für jeden der Wahlkreise können Sie die Ergebnisse der Erststimme und Zweitstimme ansehen, sobald die Auszählung abgeschlossen und das Ergebnis offiziell bekannt gegeben ist. Die zugehörige Übersicht über das Bundesland Sachsen finden Sie unterhalb der Ergebnisse auf Landesebene.

Die interaktiven Grafiken enthalten die jeweils aktuellsten Daten zur Landtagswahl in Sachsen. Bis die Ansicht vollständig geladen ist, kann es deshalb einige Sekunden dauern.

Direktmandate in Sachsen: Wo lag welche Partei vorne?

In der folgenden Karte können Sie mit einem Klick einen Wahlkreis auswählen. Alternativ können Sie direkt über der Karte auch einen Wahlkreis nach dem Namen suchen: Ein Klick auf den Pfeil öffnet eine alphabetische Liste aller Wahlkreise im Bundesland Sachsen, aus der Sie einen beliebigen auswählen können. Nach der Auswahl zeigt Ihnen die Karte die dortigen Wahlergebnisse für die Erstsstimme (Direktmandate) und die Zweitstimme an.

Wichtig: In den folgenden Grafiken ist bei den ARD-Daten die im Vorfeld erwirkte Begrenzung der AfD-Landesliste auf 30 Kandidaten berücksichtigt. Ein Gewinn weiterer Sitze ist aber noch über Direktmandate möglich. Das ZDF verfährt bei der Ausweisung der Sitze abweichend.

Prozentuale Stimmenverteilung bei der Sachsen-Wahl 2019

Gewinne und Verluste bei der Sachsen-Wahl 2019

Sitzverteilung im Sächsischen Landtag

Welche Koalitionen ermöglicht das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen?