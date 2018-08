Salzabwasserrohr zur Weser wackelt

Kassel. Das Raumordnungsverfahren (ROV) beim Regierungspräsidium Kassel, mit dem ein Korridor für das Rohr aus dem Werrarevier quer durch Nordhessen zur Oberweser gesucht wird, schleppt sich seit Ende 2015 hin.

Das 40-Zentimeter-Rohr, das vier Autobahnen, zehn Bundesstraßen und sieben Bahnstrecken kreuzt, soll eigentlich bis 2021 arbeiten. Ende Juni erst hat das RP aber eine neue Zehn-Seiten-Liste mit Fragen an K+S geschickt. Sie lässt Gegner an der Weser hoffen, „dass die Leitung samt Stapelbecken so niemals genehmigt wird“.

Gut 130 Kilometer misst das geplante Rohr, 200 Mio. Euro oder mehr dürfte es kosten: Für den Kasseler K+S-Konzern soll die Leitung an die Oberweser ein Notausgang zur Entsorgung von Salzabwasser aus dem Werrarevier werden. Dieser Notausgang müsste spätestens 2021 offenstehen – dem Jahr, in dem die umstrittene Verpressung von Abwässern in tiefe Erdschichten an der Werra enden muss, weil Risiken fürs Grundwasser als nicht mehr tragbar gelten. Fragen und Antworten:

Welchen Sinn macht es, Salzabwasser durch ein Rohr zur Weser zu schicken statt wie bisher in der Werra?

Ohne Verpressung fehlt K+S einer von bislang zwei Entsorgungswegen. Salzabwässer aber nur noch in die Werra zu kippen, verbietet sich von selbst. Das geben die Grenzwerte für Chlorid, Kalium und Magnesium im Nebenfluss der Weser nicht her. Und eine Verschlechterung des sowieso schlechten Werra-Zustandes ist tabu. Also Umleitung an der Werra vorbei. Das Raumordnungsverfahren (ROV) beim Regierungspräsidium Kassel, mit dem ein Korridor quer durch Nordhessen gesucht wird, schleppt sich seit Ende 2015 hin. Dass das 40-Zentimeter-Rohr, das vier Autobahnen, zehn Bundesstraßen und sieben Bahnstrecken kreuzt, bis 2021 arbeitet, gilt bei K+S nach Angaben eines Sprechers als nicht mehr zu schaffen. Ende Juni erst hat das RP eine neue Zehn-Seiten-Liste mit Fragen an K+S geschickt. Sie lässt Gegner an der Weser hoffen, „dass die Leitung samt Stapelbecken so niemals genehmigt wird“.

Was will der RP denn jetzt noch wissen?

Größe und Standorte von Speicherbecken entlang des Rohrs will der RP genauer untersucht haben, ebenso die Frage, ob Gieselwerder oder Gewissenruh (Hessen), Würgassen oder Beverungen (NRW) am besten als Abwasser-Einleitepunkt in den Fluss taugen. Wieso nicht einfach Güterzüge die Salzfracht zur Weser fahren, das soll K+S ebenfalls erklären. Grundlegende Probleme für eine Rohrtrasse sieht das RP bei der Querung des Weserhangs bei Gieselwerder. Schließlich das Katastrophenszenario: Was wird aus umliegenden Trinkwasservorkommen und anderen Schutzgütern, wenn so ein Salzwasserrohr mal havariert?

Die Anliegerländer von Werra und Weser wollen sich mit dem Rohr auch noch einmal befassen, oder?

Ja. Nach dem ROV käme das Baugenehmigungsverfahren, dann erst könnten Bagger das Rohr quer durch Nordhessen vergraben. Theoretisch könnte das ganze Thema viel früher als 2021 zu den Akten gehen: wenn nämlich die Leitung gar nicht gebraucht würde. Das wollen die Anliegerländer der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser, angefangen mit Bayern, wo die Werra entspringt, bis hin nach Bremen, wo die Weser mündet, noch 2018 entscheiden, vermutlich im November. Der langfristig angelegte Sanierungsplan, der ab 2027 die Oberweser in den Süßwasserbereich bringen soll, nennt das Rohr nur als Option. Kein Wunder: Im Landkreis Kassel und in Südniedersachsen wird die „Werra-Umgehung“ heftig abgelehnt. Unter den Regierungen der Werra/Weser-Anliegerländer ist sie politisch ebenfalls hoch umstritten. Niedersachsen will kein Rohr aus dem Revier zur Weser. Das ließ sich die vorige rot-grüne Regierung in Hannover so in die FGG-Pläne schreiben.

Wie könnten Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), ihre Kollegen Olaf Lies (SPD) aus Hannover und den anderen Anliegerländern das Rohr für überflüssig erklären?

!Dann, wenn K+S im Werrarevier die Abwassermengen weiter deutlich senkt – mit Eindampfung und Verwertung etwa, mit Abdeckungen auf den riesigen Salzabfallgebirgen, die verhindern, dass jeder Regen Salzbrühe auswäscht. Auf die Werra können die Kali--Entsorger wie gesagt nicht setzen – umso mehr, als dort 2021 die Einleitgrenzwerte erstmals seit 1943 leicht gesenkt werden sollen. Als Joker gilt das Zurückschaffen der Lauge in ausgebeutete Salzlagerstätten des Werrareviers. Die liegen – anders als in niedersächsischen Bergwerken – horizontal und sehr flach. Tests laufen, vor allem Langzeitsicherheit muss garantiert sein: Salzabwasser darf die umgebenden festen Schichten nicht auflösen und so das Bergwerk instabil machen. Diese Sicherheitstests seien aber nicht so weit, wie man sie gerne hätte, hieß es von K+S und Hessens Umweltministerium.

• RP-Nachfragen an K+S in der Übersicht