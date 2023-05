Putin-Familie bestraft: Ex-Mann von Präsidenten-Tochter verliert Land in den Niederlanden

Von: Linus Prien

Die Niederlande gehen gegen Ex-Mann von Wladimir Putins Tochter, Jorrit Faassen, vor. © Twitter Screenshot / @nexta

Die Niederlande gehen gegen den Ex-Mann von Wladimir Putins ältesten Tochter vor. Warum genau ist noch nicht bekannt, jedoch wurde bereits Land von ihm beschlagnahmt.

Amsterdam - Im Zuge des Ukraine-Kriegs wurde von der EU und den USA eine Vielzahl von Sanktionen gegen Russland und seine Verbündeten erlassen. Die richten sich nicht nur gegen das Land, sondern auch gegen seine Funktionäre. Dazu gelten auch die Familienmitglieder vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ein Akteur konnte den Sanktionen bis jetzt entkommen: Jorrit Faassen. Dieser war einst mit der älteren Tochter von Wladimir Putin verheiratet und ist unter anderem in den Niederlanden als Unternehmer tätig.

Dort werden jetzt jedoch Schritte gegen Faassen eingeleitet. Konkret geht es darum, dass dem Geschäftsmann Ländereien in der Nähe von Amsterdam genommen werden, die er besaß. Das berichtet der britische Guardian.

Sanktionen gegen Putin-Familie: Vorwürfe gegen Faassen noch unklar

Die zuständigen Behörden haben Faassens Land in Duivendrecht bereits am 12. Mai beschlagnahmt. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen einer Kriminalermittlung, jedoch gehe der konkrete Grund nicht aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten hervor, analysiert die niederländische Juristin und Sanktionsexpertin Heleen over de Linden. Die Behörden äußern sich gegenwärtig nicht mit Hinblick auf den konkreten Verdacht, da die Ermittlung laufend sind.

Der Guardian berichtet weiter, dass Faassen, der eigentlich in Moskau lebt, am Flughafen in Amsterdam verhört wurde, nachdem er dort einreisen wollte. Es gehe wohl darum, dass Faassen die gegen ihn erlassenen Sanktionen umgangen sei. Der Laptop, sowie das Telefon des Putin-Vertrauten wurden konfisziert, jedoch konnte Faassen wieder nach Moskau zurückreisen.

Sanktionen gegen Putin-Familie: Faassen wurden schon 2022 Baugenehmigungen verweigert

Faassen, der mittlerweile von Putins Tochter geschieden ist hat ein zehnjähriges Kind mit dieser und sein enger Draht zum russischen Präsidenten ist kein Geheimnis. Im März 2022 wurde ihm deswegen bereits untersagt, auf dem beschlagnahmten Grundstück Bürogebäude und ein Haus zu bauen. Darüber hinaus kam es wiederholt dazu, dass Demonstrationen vor dem Grundstück abgehalten wurden, auf denen die Freilassung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny gefordert wurde.

Dass die russische Elite die Sanktionen gegen sie über Familienmitglieder versucht zu umgehen, ist auch kein Geheimnis. So soll auch die vermeintliche Geliebte von Wladimir Putin, Alina Kabajewa, während des Kriegs in der Ukraine immer wieder in der Schweiz gewesen sein. Angeblich soll sie dort Geschäftspartner des russischen Präsidenten empfangen haben. (lp)