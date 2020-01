Wegen FPÖ-Auftritt: Schließt Berliner SPD Thilo Sarrazin jetzt endgültig aus?

Der umstrittene Buchautor und ehemalige Finanzsenator Thilo Sarrazin könnte nun endgültig aus der Berliner SPD ausgeschlossen worden sein. Grund sind unter anderem Wahlkampfauftritte bei der FPÖ.

Berlin - Die Berliner SPD soll den früheren Finanzsenator Thilo Sarrazin jetzt endgültig aus der Partei ausgeschlossen haben. Das meldet unter anderem derstandard.at unter Berufung auf die österreichische Presseagentur APA. Demnach soll das Landesschiedsgericht der Berliner SPD mehrere Wahlkampfauftritte Sarrazins bei der FPÖ genannt haben. Auch das Buch „feindliche Übernahme“ soll zu der Entscheidung beigetragen haben.

Der Ausschluss Sarrazins aus der SPD ist bereits länger im Gespräch. Im Juli jubelte die Berliner Parteivertretung, als die Kreisschiedskommission in Charlottenburg-Wilmersdorf entschied, dass der ehemalige Finanzsenator Sarrazin aus der Partei geworfen werden darf.

Sarrazin/SPD: Die Berliner Parteivertretung schmeißt den umstrittenen Buchautor raus

Doch noch Anfang 2020 gab sich Sarrazin selbstbewusst. Er glaube nicht, dass man ihn aus der Partei schmeißen werde. Der Rauswurf der SPD-Spitze aufgrund Sarrazins umstrittener Thesen zum Islam, werde scheitern, so der Autor noch am 10. Januar. „Ich habe wissenschaftliche Sachbücher geschrieben“, sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur anlässlich einer Berufungsverhandlung eines Parteigerichts in Berlin.

Sarrazin ist vor allem wegen migrationskritischer Äußerungen in seinen Büchern umstritten. Auf einer SPD-Veranstaltung wird der Landeschef vor der Europawahl ausgebuht - weil er aus Sarrazins Büchern zitiert.

Im März 2019 nahm Sarrazin außerdem bei einem Diskussionsabend der Freiheitlichen Akademie Wien teil. Zu Gast war unter anderem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Strache sprach an jenem Abend davon, dass in Wiener Kindergärten „Kinder zu Märtyrern erzogen werden sollen“.

