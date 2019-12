Saskia Esken: ARD-Magazin mit schweren Vorwürfen gegen neue SPD-Chefin

Nur kurze Zeit nach ihrer Wahl in die neue SPD-Doppelspitze werden schwere Vorwürfe gegen Saskia Esken laut. ARD-Sendung „Kontraste“ berichtet über einen mutmaßlichen Skandal.

Saskia Esken will mit ihrer Erfahrung aus der Vorstandsarbeit im Landeselternbeirat Baden-Württemberg für ihre Führungsrolle in der SPD gut qualifiziert sein.

Ehemalige Mitarbeiter des Elternbeirats erheben jetzt schwere Vorwürfe gegen die neue SPD-Vorsitzende.

Am Ende hat das Arbeitsgericht entschieden.

Update vom 13. Dezember, 14.38 Uhr: In der Kündigungs-Affäre, die der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken vorgeworfen wird, melden sich weitere Stimmen. Christiane Staab war bis 2010 Chefin des Landeselternbeirats und hatte damals mit Esken zusammengearbeitet. „Wir waren auch vor der Zeit von Frau Esken ein demokratisches Gremium, schließlich wurden wir ja von den Eltern in einer geheimen Wahl gewählt“, sagt sie nun zu Focus online. „Deshalb kann ich nicht verstehen, wie Frau Esken zu der Einschätzung kommt, dass der Beirat vor ihrer Zeit nicht demokratisch war.“

ARD-Magazin erhebt schwere Vorwürfe gegen Saskia Esken

Erstmeldung: Berlin - Saskia Esken gilt als echte Hinterbänklerin, die nun an die SPD-Spitze getreten ist. Als Beweis für ihre Führungskompetenz gibt sie als Qualifikation unter anderem an, früher Vizevorsitzende des Landeselternbeirates in Baden-Württemberg gewesen zu sein. „Das ist eine Situation gewesen die mit der SPD, ein einigermaßen zerstrittener Laden, gar nicht so falsch vergleichbar ist“, sagte sie im ARD-Talk Anne Will. Ihre ehrenamtliche Arbeit im Elternbeirat beweise ihre Befriedungskompetenz im Blick auf die Spaltung in der SPD. Doch diese Bild gerät nun ins Wanken. Plötzlich kommen Beschwerden und Vorwürfe gegen sie ans Licht, die die ARD-Sendung „Kontraste“ nun präsentierte.

Einer der Beschwerdeführer in der ARD-Sendung „Kontraste“ vom 12. Dezember ist der ehemalige Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, Christian Bucksch. Er ist im Streit mit der damaligen Vorsitzenden Esken zurückgetreten.

Skandal um Saskia Esken? Schwere Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern

Bucksch stellt Eskens Qualifikation infrage: „Wir hatten noch nie so viele Rücktritte.“ Als Esken im Vorstand des Elternbeirats war, habe sie kaum zu einem friedlichen Miteinander beigetragen. „Wir hatten Mitglieder, die in großer Zahl aus Sitzungen mittags ausgezogen sind, weil man das Gebaren des Vorstands vom Inhalt, vom Miteinander-Umgehen nicht mitmachen wollte.“

Eine weitere Mitarbeiterin, Gabi Wengenroth, war Büroleiterin in der Geschäftsstelle des Landeselternbeirats, als der neue Vorstand mit Esken gewählt wurde. Aus der Führungsriege habe man ihr Illoyalität vorgeworfen, weil sie privat weiterhin in Kontakt zu Bucksch gehalten habe, vermutet er. In der Folge sollen die Personal-Computer der Geschäftsstelle geprüft worden sein und es kam zur Kündigung von Wengenroth.

Saskia Esken: Arbeitsgericht hielt Kündigung für rechtswidrig

Esken soll die Wengenroths Kündigung damals persönlich in deren Briefkasten eingeworfen haben. Außerdem bot sie ihr in einer Mail an, selbst zu kündigen, anstatt entlassen zu werden. Arbeitsrechtsexpertin Jutta Glock erklärt in „Kontraste“: „Die Kündigung gegenüber der Arbeitnehmerin war rechtswidrig aus vielerlei Gründen. Erstens, weil formal der Vorstand gar nicht kündigen durfte. Weil zweitens kein Kündigungsgrund gegeben war und weil drittens auch noch die Durchsuchung des PCs rechtswidrig und strafbewehrt unzulässig war.“

Am Ende zog der Vorstand in einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht die Kündigung gegen Gabi Wengenroth zurück. Sie erhielt eine Stelle im Kultusministerium.

Schwere Vorwürfe gegen Saskia Esken: Sie sagt ARD-Interviews ab und reagiert per E-Mail

„Kontraste“ hatte zwei Interview-Termine mit Saskia Esken vereinbart, die die neue SPD-Vorsitz ende jeweils absagte. Schlussendlich griff sie erneut zur E-Mail als Kommunikationsmittel und antwortete der ARD: „Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst.“

Die neue SPD-Spitze hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen, das soll der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sauer aufgestoßen sein. Nach diversen Instagram-Posts muss sich Saskia Esken im Netz derzeit auch eine Diskussion über ihre „Doppelmoral“ gefallen lassen.

nai