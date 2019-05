Saudischer Energieminister: Drohnenangriff auf Ölpipeline

In Saudi-Arabien wurden Ölpumpstationen von bewaffneten Drohnen angegriffen. Vor wenigen Tagen wurden aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten Sabotageakte an Öltankern gemeldet.

Riad - In Saudi-Arabien sind nach offiziellen Angaben zwei Ölpumpstationen von bewaffneten Drohnen angegriffen worden. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco habe aus Sicherheitsgründen den Betrieb der Ost-West-Pipeline eingestellt, über die Öl aus der Ostprovinz in den Hafen Janbu transportiert wird, teilte Saudi-Arabiens Energieminister Chalid al-Falih am Dienstag mit. Durch den Angriff sei an einer der angegriffenen Pumpstationen ein Feuer ausgebrochen und Sachschaden entstanden.

Erst vor wenigen Tagen wurden Öltanker der VAE sabotiert

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem auch aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Sabotageakte an Öltankern gemeldet worden waren. Energieminister Al-Falih verurteilte den Angriff. Es sei nicht nur ein Angriff auf Saudi-Arabien, sondern auf die Sicherheit der Öltransporte in der gesamten Welt.

dpa