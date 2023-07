„Danke für nichts“: Pfleger Ricardo Lange erinnert Scholz bitter an ein „Versprechen“

Von: Lukas Rogalla

Der Intensivpfleger Ricardo Lange beklagt die Arbeitsbedingungen in seiner Branche – und erinnert Olaf Scholz an ein zwei Jahre altes Versprechen.

Berlin – Seit Jahren macht Ricardo Lange in den Medien auf verheerende Zustände bei der Arbeit im Gesundheitswesen aufmerksam. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie war die Meinung des Intensivpflegers in Talkshows und Nachrichtensendungen gefragt. Doch auch nach der Corona-Hochphase hat sich Langes Ärger nicht gelegt. Es habe sich kaum etwas getan, um die Bedingungen zu verbessern, rügt er.

Vor mehr als einem Jahr, am 21. Juni 2022, hatte Lange ein gemeinsames Bild mit Olaf Scholz auf Twitter gepostet und geschrieben: „Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, im Juli 2021 gaben Sie mir von Mann zu Mann das Versprechen, sich für eine bessere Bezahlung und mehr Entlastung der Pflegekräfte einzusetzen. Wann geht‘s los?“ Scholz habe ihm als Versprechen „die Faust darauf gegeben, von Mann zu Mann“, meinte Lange. Dieses Versprechen soll also zwei Jahre her sein. Der damalige Kanzlerkandidat der SPD hatte vor allem mit dem Schlagwort „Respekt“ um Stimmen geworben.

Intensivpfleger Lange attackiert Olaf Scholz: „Vergessen oder keine Lust, lieber Herr Kanzler?“

Nun meldete sich Lange erneut: „Vor etwas über einem Jahr habe ich unseren Bundeskanzler Olaf Scholz an sein Versprechen während der Wahlperiode erinnert - sich für eine bessere Pflege einzusetzen“, schrieb er am Dienstag (25. Juli) auf Twitter. „Auf den Brandbrief vom 28.06.2022 kam bis heute keine Antwort. Vergessen oder keine Lust, lieber Herr Kanzler?“ Wenige Minuten später ging es weiter: „Über ein Jahr vergangen, keine Reaktion. Danke für nichts“. In seinen Tweet fügte Lange, wohl sarkastisch, noch einen Daumen nach oben ein.

Ricardo Lange bei einer Pressekonferenz 2021: Der Intensivpfleger fordert von Kanzler Olaf Scholz, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Über die Lage im Gesundheitswesen werde nur noch selten berichtet, meinte Lange zuvor in einem anderen Twitter-Posting. Auch dass Menschenleben in Gefahr seien, stoße auf wenig Interesse. Seine Bilanz nach mehr als drei Jahren, in denen er öffentlich auf Missstände aufmerksam macht: „Die bittere Erkenntnis, dass Profit immer vor Menschenwürde steht!“

„Vielleicht müssen wir Pflegekräfte uns auch mal auf die Straße kleben, Sicherheitszäune durchschneiden und uns an den nächsten Malle-Urlaubsflieger ketten“, schrieb er in einem Kommentar für die Berliner Zeitung, offenbar in Anspielung auf die „Letzte Generation“, die für Klimaschutz protestiert und mit ihren Aktionen viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

„Respekt“ für Pflegekräfte: Ricardo Lange macht SPD und Scholz Vorwürfe

Auf seiner Website bekennt sich Scholz zu besseren Bedingungen für Pflegerinnen und Pfleger: „Pflegekräfte haben einen harten, fordernden und extrem wichtigen Job. Dafür verdienen sie den Respekt der gesamten Gesellschaft“, heißt es dort. „Wir werden diesen Respekt unterstreichen, durch bessere finanzielle Anerkennung und durch bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehören eine bessere Personalausstattung, eine Abschaffung von geteilten Diensten und bessere Personalschlüssel.“

Lange sieht nach eigenen Angaben von alledem nichts. Auch Scholz‘ Parteigenosse Karl Lauterbach war wegen der Pflege-Missstände und des Vorwurfs ausbleibender Maßnahmen in die Kritik geraten. Der Bundesgesundheitsminister verwies kürzlich auf die Arbeit der Regierung und mahnte Arbeitgeber, die Bedingungen zu verbessern: Die Politik habe die Bezahlung auf Tarifniveau in der Altenpflege zur Pflicht gemacht, deutschlandweit einheitliche Vorgaben zur Personalbemessung in Kliniken eingeführt und treibe zudem die Digitalisierung voran, hatte der Bundesgesundheitsminister laut zum „Tag der Pflegenden“ im Mai gesagt. Das entlaste Pflegerinnen und Pfleger. Doch auch die Arbeitgeber müssten mehr tun, um Fach- und Hilfskräfte zu halten.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung werden in Deutschland bis zum Jahr 2030 bis zu 500.000 Vollzeit-Pflegekräfte fehlen. Als Grund dafür nennen (ehemalige) Pflegekräfte Stress, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung – aber eben auch zu wenig Personal.

Die Ampel-Koalition setzt unter anderem im Gesundheitswesen auf Fachkräfte aus dem Ausland, denen sie die Einwanderung erleichtern will. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag bereits verabschiedet. Nun hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ebenfalls SPD, in Indien um Pflegekräfte für Deutschland geworben. (lrg)