Schulz an Erdogan: „Geben Sie die unschuldigen Leute frei!“

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Kiel

Kanzlerkandidat Martin Schulz hat eine deutliche Forderung an den türkischen Präsidenten Erdogan gerichtet - und diesen indirekt als „Feind der Türkei“ bezeichnet.

Kiel - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eindringlich aufgefordert, die in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten umgehend aus dem Gefängnis zu entlassen. „Herr Erdogan, geben Sie die unschuldig im Knast sitzenden Leute frei - und zwar jetzt und sofort“, sagte Schulz am Donnerstag in Kiel bei einem Wahlkampfauftritt unter großem Beifall der Zuhörer.

Erdogans Äußerung, die SPD sei ein Feind der Türkei, „das fand ich schon ein starkes Stück“, sagte Schulz und fuhr fort: „Feinde der Türkei sind die, die in der Türkei die Demokratie abwickeln, die unschuldige Journalisten in den Knast setzen.“

dpa