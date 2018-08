So will Schweden für eine feministische Außenpolitik sorgen

Schweden hat ein Handbuch für feministische Außenpolitik veröffentlicht. Die Regierung stellte in Stockholm einen hundertseitigen Leitfaden vor.

Stockholm - Schweden geht einmal mehr neue Wege und stellt einen hundertseitigen Leitfaden für feministische Außenpolitik vor. Dieser soll den anderen Staaten oder Nichtregierungsorganisationen zur Orientierung dienen soll.

Feministische Außenpolitik zielt darauf ab, weltweit Gleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen und Mädchen und Frauen zu ihren Grundrechten zu verhelfen.

Lesen Sie zudem auch:

Femen-Gründerin Oksana Schatschko tot in Wohnung gefunden - Gruppe verabschiedet sich emotional

In dem Handbuch beschreibt die schwedische Mitte-Links-Regierung ihre Erfahrungen in dem Bereich und regt andere Länder sowie Organisationen an, ebenfalls Schritte in die Richtung zu unternehmen.

Geschlechtergleichheit "essenziell zum Erreichen sämtlicher Ziele der Regierung wie Frieden und Sicherheit"

Themen sind etwa der Kampf gegen sexuelle Gewalt oder die politische Teilhabe von Frauen. Geschlechtergleichheit sei "essenziell zum Erreichen sämtlicher Ziele der Regierung wie Frieden und Sicherheit", heißt es in dem Leitfaden.

Vielleicht interessiert Sie auch das: Gastbeitrag - „Es war doch nur eine Frau“

Außenministerin Margot Wallström verwies bei der Vorstellung des Handbuchs auf erste Erfolge der feministischen Außenpolitik, die von der schwedischen Regierung seit vier Jahren betrieben wird. So sei etwa 2016 die Gleichheit von Männern und Frauen in das kolumbianische Friedensabkommen aufgenommen worden.

Auch im eigenen Ministerium kann Wallström Erfolge vorweisen: 2016 waren vier von zehn schwedischen Botschaftern Frauen, vor zwei Jahrzehnten waren nur zehn Prozent aller Botschafter Frauen.

afp