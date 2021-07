„Unverzeihlicher Fehler“ vor Hochwasser-Katastrophe in Deutschland? Linke fordert Rücktritt Seehofers 

Opposition aufgebracht

Die Hochwasserkatastrophe kam für viele überraschend. Das ist nach Ansicht von Kritikern die Schuld der Regierung. Gegen Horst Seehofer gibt es Rücktrittsforderungen.

Ahrweiler/Berlin - Eine schwere Unwetter-Katastrophe hat in den vergangenen Tagen Deutschland heimgesucht. Viele Menschen verloren ihr Leben. Besonders NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern* hat es schwer getroffen. Dabei soll es bereits vier Tage vor den ersten Flutwellen Hochwasser-Warnungen gegeben haben. Wie die Times berichtet, wurden vor neun Tagen Anzeichen einer Katastrophe von einem Satelliten entdeckt. Der kreiste 800 Kilometern über den Hügeln rund um den Rhein. Ein Team von Wissenschaftlern soll den deutschen Behörden daraufhin präzise Vorhersagen geschickt haben. Experten kritisieren nun, dass trotz der Warnung, welche Bezirke von den Überschwemmungen betroffen sein werden, viele Opfer von der Flut völlig überrascht wurden.

Denn laut focus.de ahnten viele Menschen, vor allem im Ahrtal, trotz Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und anderer Meteorologen nichts von der Katastrophe, die ihnen bevorstand. Deshalb muss nun aufgearbeitet werden, wann und in welchem Maße die Behörden vor der Flut warnten und mit den Evakuierungsmaßnahmen begannen.

Hochwasser in Deutschland: Linke fordert Rücktritt Horst Seehofers

Vorwürfe gibt es derzeit vonseiten der Linkspartei, der FDP und SPD-Politiker Karl Lauterbach. Linkspartei-Chefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, die Bundesregierung habe die Warnung nicht ernst genommen, oder sie sei nicht mit dem nötigen Nachdruck an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden. „Beides wäre unverzeihlich und ein gravierender politischer Fehler. Und der wiegt angesichts der Ausmaße der Katastrophe so schwer, dass ein Rücktritt des zuständigen Ministers mehr als angemessen ist“, zitiert die FAZ Hennig-Wellsow.

Hochwasser-Katastrophe in Deutschland: FDP spricht von „Systemversagen“

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sprach von „Systemversagen“ und sieht schwere Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz. „Die rechtzeitigen Warnungen der Meteorologen sind weder von den Behörden noch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinreichend an die Bürgerinnen und Bürger kommuniziert worden“, sagte Theurer der dpa. Er machte vor allem Seehofer für das Versagen verantwortlich.

Hochwasser in Deutschland: Scharfe Kritik von Lauterbach -„Genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemie-Schutz“

Auch Lauterbach äußerte sich kritisch und befand: „Beim Katastrophenschutz sind wir genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemie-Schutz.“ Man müsse sich darauf einstellen, dass es in Zukunft mehr Naturkatastrophen und Pandemien geben werde. Dafür müsse die Infrastruktur ausgebaut werden. Eine zentrale Rolle habe dabei der Katastrophenschutz.

Dieser wurde unterdessen von Armin Schuster, Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verteidigt. „Unsere Warninfrastruktur hat geklappt im Bund“, sagte Schuster am Sonntagabend im „heute journal“ des ZDF. „Der Deutsche Wetterdienst hat relativ gut gewarnt.“ Das Problem sei, dass man oft eine halbe Stunde vorher noch nicht sagen könne, welchen Ort es mit welcher Regenmenge treffen werde. Über Warn-Apps seien 150 Warnmeldungen verschickt worden.

Seehofer selbst macht sich auf den Weg in die Krisenregionen. Er besucht im Tagesverlauf (19. Juli) in Ahrweiler ein Krankenhaus. Nach Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) will er sich vor Ort einen Eindruck von den Arbeiten in den besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten verschaffen. Zuvor besucht er in Nordrhein-Westfalen Einsatzkräfte an der seit Tagen bedrohten Steinbachtalsperre. (jbr/dpa)

Rubriklistenbild: © Stefan Boness/Ipon via www.imago-images.de