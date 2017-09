Seehofer kann sich Guttenberg als Bundesminister vorstellen

Passau (dpa) - Wenn es nach CSU-Chef Horst Seehofer geht, könnte Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wieder höhere politische Ämter übernehmen. Er könne sich Guttenberg "überall" vorstellen.

Der Ministerpräsident Bayerns halte ihn sowohl im Bund als auch in Bayern für ministrabel, sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Das ist aber keine Vorhersage, dass er das Amt eines Bundesministers anstrebt oder bekommt", sagte Seehofer. "An einem Veto der Bundeskanzlerin würde das übrigens nicht scheitern - sie begrüßt sogar sehr, dass er sich wieder bei uns engagiert." Guttenberg war nach der Plagiatsaffäre 2011 von allen politischen Ämtern zurückgetreten.

Als seinen Lieblingskoalitionspartner nannte Seehofer in dem Interview die FDP. "Ich würde es gern mit der FDP versuchen – wenn sie ein Stück mehr soziale Verantwortung in ihre Politik miteinbezieht. In Sachen Arbeitsplätze und technologischer Fortschritt wäre die FDP ein guter Partner", sagte Seehofer. Für eine Koalition mit den Grünen bekomme er in der CSU allerdings keine Mehrheit.