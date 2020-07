Seehofer-Alleingang: Rassismus-Plan abgesagt, bitterer Spott folgt - „als nächstes Blitzer abschaffen“

Es sah aus, als würde Deutschland eine Studie zum „Racial Profiling“ in der Polizei bekommen. Das ist Geschichte - Innenminister Horst Seehofer hält die Untersuchung „nicht für sinnvoll“.

Nach dem Mord an George Floyd in USA sind Themen Rassismus und Polizeigewalt auch in Deutschland auf der Agenda.

Die Bundesregierung hatte eine Studie zum „Racial Profiling“ angekündigt.

Innenminister Horst Seehofer hat diese nun abgesagt - die Reaktionen fallen heftig aus.

Berlin/München - Rassismus ist spätestens seit dem Fall Floyd* ein Thema des Jahres 2020 - und im Fokus steht dabei auch in Deutschland immer wieder die Polizei. Ob es in ihren Reihen Rassismus, und sei es nur „latenter“, gibt, ist eine Reizfrage, die bis in die Parteispitzen für Zündstoff sorgt.

Die Bundesregierung wollte nun eigentlich mit einer Studie zum sogenannten Racial Profiling Erkenntnisse gewinnen und Druck vom Kessel nehmen. Doch dazu kommt es vorerst wohl nicht. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die geplante Expertise von der Agenda genommen. Spott auch aus Reihen der GroKo und helle Aufregung in der Opposition sind die Folge. Gerade Seehofers Begründung lässt die Emotionen hochkochen - der Innenminister sehe bewusst weg, lautet der Tenor.

Rassismus in der Polizei? Seehofer stoppt Studie

Seehofer halte eine Studie unverändert nicht für sinnvoll, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Sonntag. „Wir werden eine solche Studie, wie ECRI sie empfohlen hat, nicht in Auftrag geben“, sagte der Sprecher des Innenministeriums der dpa. Ein entsprechendes Papier war von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in ihrem aktuellen Bericht über Deutschland empfohlen worden.

Mitte Juni hatte alles danach ausgesehen, als würde die Studie in Auftrag gegeben werden. Man stehe noch am Anfang, hatte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums (BMJV) in der Regierungspressekonferenz vom 12. Juni gesagt. „Es ist aber klar, dass es diese Studie geben soll.“ Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI) hatte damals auf Anfrage erklärt: „BMI und BMJV sind derzeit in der konzeptionellen Entwicklung für eine Studie zu Racial Profiling in der Polizei. Da das genaue Studiendesign im Einzelnen noch nicht feststeht, können noch keine konkreteren Angaben zu weiteren Details gemacht werden.“

Seehofer wagt Alleingang: Droht neuer GroKo-Zoff um „Racial Profiling“?

Den Umstand, dass der Innenminister die Studie nicht für sinnvoll halte, wollte ein Sprecher des SPD-geführten Justizministeriums am Sonntag nicht kommentieren. Er verwies aber auf eine frühere Aussage seines Hauses: „Aus Sicht des Bundesjustizministeriums ist eine Studie zu Racial Profiling - bezogen auf den Bund und die Länder - ein wichtiger Schritt, um fundierte Erkenntnisse über das Phänomen zu erlangen und darauf aufbauend über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren.“

Das Innenministerium begründete Seehofers Entscheidung unter anderem damit, dass Racial Profiling in der polizeilichen Praxis verboten ist. Das gelte im Besonderen für die Bundespolizei. „Insbesondere Personenkontrollen müssen diskriminierungsfrei erfolgen“, teilte ein Sprecher mit. „Weder die Polizeigesetze des Bundes noch die einschlägigen Vorschriften und Erlasse erlauben eine solche Ungleichbehandlung von Personen.“ Entsprechende Vorkommnisse seien absolute Ausnahmefälle.

Von Racial Profiling bei der Polizei spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne einen konkreten Anlass, kontrolliert werden. Entsprechende Vorwürfe gibt es immer wieder.

Seehofer erntet bitteren Spott für Entscheidung zu Rassismus-Studie - „Merkste selber, Horst“

Bereits in der Sitzung des Innenausschusses am 17. Juni hatte Seehofer nach Angaben von Teilnehmern gesagt, seines Wissens sei eine solche Studie nicht von seinem Haus in Auftrag gegeben worden.

Grüne, SPD und Linke kritisierten Seehofers Entscheidung teils heftig. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt schrieb auf Twitter: „Statt Pauschalurteilen brauchen wir mehr Forschung & Daten zu Racial Profiling und Missständen in der Polizei.“ Das Innenministerium dürfe nicht wegschauen.

SPD-Vize Kevin Kühnert sagte dem Spiegel, Seehofer tue der Polizei damit keinen Gefallen. „Eine Studie könnte die Diskussion durch Fakten versachlichen. Diese Chance droht Seehofer nun zu verspielen.“ Linken-Vizechefin Martina Renner sagte dem Magazin, dass die „angeblichen „Einzelfälle““ so Rückendeckung von höchster Ebene erhielten.

Spott gab es für die Begründung aus Seehofers Haus für die Absage. Nur weil etwas verboten sei, bedeute das nicht, dass keine Straftaten begangen würden, sagte die SPD-Abgeordnete Cansel Kiziltepe dem Spiegel - „das wäre zu schön“. „Wer so argumentiert, der muss als nächstes Blitzer, Steuerfahndung und den TÜV abschaffen. Merkste selber, oder Horst?“, ätzte Kühnert in einem Tweet.

Polizei im Blickpunkt: Neue Drohungen in Hessen - Linke Wissler erhält drastische E-Mails

Berichte über Drohungen gegen die hessische Linke-Fraktionschefin Janine Wissler könnten unterdessen die seit Wochen schwelenden Debatten über Rassismus und Rechtsextremismus unter deutschen Sicherheitskräften weiter befeuern.

Wissler sei in E-Mails mit dem Tode bedroht worden, berichtete die taz am Sonntag. Der anonyme Absender habe die Schreiben mit „NSU2.0“ unterzeichnet. Angeblich führt die Spur wie schon im Fall der Anwältin Seday Basay-Yildiz zur Polizei. Der Verfasser gebe nicht nur vor, dem Polizeiapparat anzugehören, er oder sie verfüge zudem auch über öffentlich nicht zugängliche Daten.

Die hessischen Fraktionschefs von CDU, Grüne, SPD und FDP sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von „abscheulichen und widerwärtigen“ Drohungen. „Wir können und werden unsere Demokratie gemeinsam gegen die Bedrohung von rechts verteidigen“, hieß es.

Erst vor wenigen Tagen war mit Blick auf Rechtsextremismus-Probleme ein Teil der Bundeswehr-Sondereinheit KSK aufgelöst worden, auch eine Rückkehr der Wehrpflicht kam auf die Agenda. Eine Chronologie rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland finden Sie bei Merkur.de*.