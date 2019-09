Wohin mit Bootsflüchtlingen? Seehofer verhandelt auf Malta - Salvini-Nachfolgerin äußert sich

Bislang müssen aus Seenot gerettete Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe ausharren. Innenminister Seehofer will das ändern. Nun steht ein Ministertreffen bevor.

Update 11.52 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich vor EU-Beratungen über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten vorsichtig zuversichtlich gezeigt. „Ich bin gedämpft optimistisch“, sagte der CSU-Politiker vor Verhandlungen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Malta.

Seehofer hatte jüngst angekündigt, Deutschland könne bei einer Übergangslösung jeweils ein Viertel der vor Italien Geretteten aufnehmen. Vor einer Einigung müssten jedoch noch mehrere Fragen geklärt werden, sagte er am Montag. Unter anderem müsse entschieden werden, welche Häfen die Rettungsschiffe künftig anfahren dürfen, wie die Menschen anschließend verteilt werden und wie ein sogenannter Pull-Faktor vermieden werden könne. „Für mich ist das Wichtigste, dass wir endlich den jahrelangen Kampf um ein Asylrecht in Europa ein Stück nach vorne bringen“, sagte Seehofer.

Seehofer verhandelt auf Malta - Salvini-Nachfolgerin äußert sich

Update 11.00 Uhr: Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese hat sich vor dem EU-Treffen zur Seenotrettung auf Malta optimistisch geäußert. „Hoffen wir, dass die Arbeit gut läuft. Wir haben gute Aussichten“, sagte die parteilose Ministerin bei der Ankunft in dem Ort Vittoriosa am Montag. Nähere Informationen wolle sie erst nach dem Treffen bekanntgeben. Lamorgese war Anfang September dem rechtspopulistischen Lega-Chef Matteo Salvini im Innenministerium gefolgt.

Erstmeldung: Wohin mit Bootsflüchtlingen? Seehofer verhandelt mit Italien und Co. - Asselborn stellt Forderung

+ Horst Seehofer berät am Montag auf Malta über Lösungen für die Seenotrettung. © dpa / Marc Müller

Luxemburg/Valletta - Seit Monaten debattiert die EU aufgeregt über das Thema Seenotrettung - bewegt hat sich bislang allerdings wenig. Am Montag wird Bundesinnenminister Horst Seehofer nun mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten beraten. Bei dem Treffen in der maltesischen Stadt Vittoriosa soll eine Grundsatzeinigung gefunden werden, wie Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer künftig auf andere Staaten verteilt werden. Los gehen die Beratungen um 10.30 Uhr. Die Erwartungen an das Treffen sind groß.

Bislang sitzen gerettete Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest, weil die Regierungen in Rom und Valletta den Hilfsorganisationen die Einfahrt in ihre Häfen verbieten. Sie fordern, dass andere EU-Staaten vorher zusagen, ihnen die Migranten abzunehmen. Dann erst sind sie bereit, ihre Häfen zu öffnen. Zuletzt musste in jedem Einzelfall geklärt werden, welche Länder sich zur Aufnahme der Menschen bereiterklären. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex sind in diesem Jahr bis Ende August fast 6600 Menschen über das zentrale Mittelmeer nach Europa gekommen.

Seenotrettung: Deutschland und Frankreich wollen Ende der Dauerkrise - ohne Salvini Weg frei?

Deutschland und Frankreich hatten zuletzt auf ein Ende der spontanen Krisenpolitik gedrungen. Hinzu kommt der Regierungswechsel in Italien, wo Migrationsgegner Matteo Salvini von der rechten Lega nicht mehr Innenminister ist. Seehofer (CSU) kündigte jüngst an, Deutschland könne bei einer Übergangslösung ein Viertel der vor Italien Geretteten aufnehmen. Frankreich dürfte sich in ähnlicher Weise beteiligen.

Eine Einigung in Malta wäre der erste Fortschritt seit langem. „Das Tandem Deutschland-Frankreich kann am Montag gemeinsam mit der neuen italienischen Regierung als „Koalition der Willigen“ die längst überfällige, sichere und geordnete Aufnahme von Schutzsuchenden vorantreiben“, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Petra Bendel, der Deutschen Presse-Agentur.

Seenotrettung: Asselborn fordert Engagement von „mindestens zwölf Staaten“

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat sich schon vor dem Treffen für eine neue EU-Seenotrettungsmission ausgesprochen. Es sei ein "Gebot der Humanität", dass sich die EU an der Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen beteilige, sagte Asselborn der Welt am Sonntag. Er forderte zudem alle EU-Länder dazu auf, sich an der Aufnahme von aus Seenot geretteten Migranten zu beteiligen.

"Auf die Dauer kann sich die Verteilung von in Seenot geretteten Migranten nicht auf fünf oder sechs EU-Länder beschränken", sagte Asselborn der "Welt am Sonntag". Es brauche mindestens zwölf Staaten, "die ihrer Verantwortung nachkommen und gerettete Migranten aus dem zentralen Mittelmeer aufnehmen", sagte er weiter.

Seenotrettung: Streit schwelt seit Monaten - Seehofer aus eigenen Reihen kritisiert

Die Kritik an einem neuen Verteilungsmechanismus für gerettete Migranten wies Asselborn zurück: "Wenn einfach immer ein Pull-Effekt angenommen wird, dann wäre die Alternative von vorneherein, die Menschen ertrinken zu lassen." Es gebe aber eine "Logik der Humanität", der Europa folgen sollte, betonte Asselborn.

In den vergangenen Monaten mussten Schiffe mit Flüchtlingen tage- oder gar wochenlang auf die Einfahrt in einen europäischen Hafen warten. Denn Italien und Malta verweigerten das Anlegen, solange die Aufnahme der Flüchtlinge durch andere EU-Länder nicht geklärt war. Seehofer hat sich bereit erklärt, die Aufnahme von einem Viertel der geretteten Flüchtlinge zuzusagen.

Gegen Kritik an diesem Angebot verwahrte sich der Innenminister vergangene Woche mit deutlichen Worten. Auch aus CDU und CSU hatte es kritische Stimmen gegeben, wie Merkur.de* berichtete. Bereits im Juni hatte eine Reihe deutscher Städte für Aufsehen gesorgt: Sie boten an, aus Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen.

dpa/AFP/fn

