Selenskyj bei Karlspreis-Verleihung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aachen. © Marcel Kusch/Land NRW/dpa

Nach seinem Besuch in Berlin ist der ukrainische Präsident in Aachen eingetroffen. Dort werden er und das ukrainische Volk mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Wüst nennt Selenskyj vorab einen „Held Europas“.

Aachen - Mit gut einer Stunde Verzögerung hat im Krönungssaal des Aachener Rathauses die feierliche Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen.

Lange war unklar gewesen, ob Selenskyj dafür persönlich nach Aachen kommen würde. Dann aber betrat er am Nachmittag den mittelalterlichen Saal, in dem die Gäste schon warteten - gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war er zuvor aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Bei seinem Eintritt in den Saal bekam Selenskyj Standing Ovations.

Der Präsident des Landes, das sich gegen den Angriffskrieg Russlands wehrt, gilt als sehr gefährdet. Die Zeremonie im Aachener Rathaus wird von extrem strengen Sicherheitsauflagen begleitet.

Nach dpa-Informationen wurde er zuvor von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begleitet und nach der Landung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) empfangen. „Ein Held Europas und ein großer Kämpfer für die Freiheit - willkommen in NRW“, schrieb Wüst am Sonntag auf Twitter.

Preis auch für das ukrainische Volk

Den Karlspreis erhalten Selenskyj und das ukrainische Volk für ihre Verdienste um Europa. Zur Begründung hieß es, dass das ukrainische Volk unter Selenskyjs Führung nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger verteidige, „sondern auch Europa und die europäischen Werte“.

Die Redner im Krönungssaal des Aachener Rathauses sind am Sonntag Kanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki. 700 Gäste sind geladen. Der Karlspreis erinnert an Karl den Großen (748-814). Aachen war seine Hauptresidenz. dpa