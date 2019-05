Nach Krankenhausaufenthalt - Sorge um Berlusconi: „Dachte, ich bin am Ende angekommen“

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach einer Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Update 6. Mai, 14.46 Uhr: Es gehe ihm gut und er wolle weiter Wahlkampf für die Europawahl Ende Mai machen, sagte er am Montag Reportern in Mailand. „Ich fühle mich immer noch nützlich für die Zukunft der Italiener, der Europäer und des Westens.“

Der 82-Jährige war wegen eines Darmverschlusses letzte Woche ins Krankenhaus gekommen. „Ich habe ganz schön Angst gehabt, ich dachte, ich bin am Ende angekommen, aber stattdessen habe ich mich fabelhaft erholt“, sagte der Medienunternehmer. Er werde nun weniger vor Ort Wahlkampf machen als via Radio, Fernsehen oder Zeitungsinterviews. Trotz mehrerer gesundheitlicher Probleme kandidiert Berlusconi für seine konservative Partei Forza Italia zur Europawahl.

Berlusconi war nach mehreren Skandalen und Prozessen 2011 endgültig zurückgetreten. Dennoch hat er in der aktuellen Politik immer noch seine Finger mit im Spiel.

Silvio Berlusconi: Ex-Ministerpräsident wurde operiert - Wie krank ist er wirklich?

Update vom 1. Mai, 7.27 Uhr: Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist wegen eines Darmverschlusses operiert worden. Der Eingriff in einem Mailänder Krankenhaus sei erfolgreich verlaufen, berichteten italienische Medien in der Nacht auf Mittwoch unter Berufung auf Angaben aus Berlusconis Partei Forza Italia.

Der 82-Jährige selbst schrieb auf Facebook, ihm gehe es gut: "Ich bin fit und bereit für den Wahlkampf."

Rom - Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist während seines Wahlkampfs für die Europawahl erneut in einem Krankenhaus behandelt worden. Der 82-Jährige wurde am Dienstag wegen einer Nierenkolik in Mailand in einer Klinik untersucht, wie italienische Medien unter Berufung auf seine Partei Forza Italia berichteten.

Ärzte haben Berlusconi von Fortführung des EU-Wahlkampfs abgeraten

Berlusconi habe zwar am Dienstag an einem Termin für den Europawahlkampf wahrnehmen wollen, die Ärzte hätten davon aber abgeraten, zitierten Medien EU-Parlamentspräsident und Berlusconis Parteifreund Antonio Tajani, der die Forza-Kandidaten für die Wahl vorstellte. Berlusconi hat sich trotz seines Alters und gesundheitlicher Probleme als Kandidat für die Europawahl Ende Mai aufstellen lassen.

Im Juni 2016 wurde der Mailänder Multimillionär am Herzen operiert. Diesen März wurde er wegen eines Leistenbruchs operiert.

Silvio Berlusconi schimpft über die jetzige Regierung Italiens

Nach drei skandalgeprägten Amtszeiten musste Berlusconi 2011 zwar als Ministerpräsident endgültig abtreten. Er mischt aber weiter in der Politik mit. Derzeit kämpft er vor allem gegen die „Bande von Unfähigen“, die jetzt seiner Meinung nach an der Regierung sind. An der Macht sind seit einem Jahr die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega. Berlusconis Forza liegt in Umfragen weit abgeschlagen zurück.

Neben dem Wahlkampf ist Silvio Berlusconi auch nicht untätig. Erst Ende vergangenen Jahres kaufte der Multi-Millionär den Drittliga-Verein Monza. Wegen seinen berüchtigten Partys muss sich Berlusconi ebenfalls noch vor Gericht verantworten.