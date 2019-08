(K)Ein Ende für den Soli-Streit: Lindner droht mit Klage - Union will Kuhhandel mit der SPD

Aus für Solidaritätszuschlag?

+ © dpa / Christoph Soeder Endlich Einigkeit auf der Regierungsbank? Angela Merkel und Olaf Scholz (Mi.) wollen die Soli-(Teil)Abschaffung eintüten. © dpa / Christoph Soeder

Ein alter GroKo-Streit scheint in den letzten Zügen zu liegen: Der um den Solidaritätszuschlag. Doch es gibt noch Unwägbarkeiten. Und die Union will die SPD in einen Kuhhandel zwingen.