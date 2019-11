Bundestag beschließt Soli-Aus - doch es könnte alles ganz anders kommen

ja klar , und deswegen sind eben nach ihrer Bemerkung die Bürger die als Krankenschwester, Handwerker, etc,.. keine Leistungsträger ! Schön zu wissen das ihnen Typen ala Maschmeyer, Wittschier, Winterkorn, Clement, Hartz, Schröder etc... als die wahren Leistungsträger anzusehen sind !,..sicher " Leiden " sie unter dem Spitzensteuersatz ! Womöglich bekommen sie sogar Depressionen , weil sie durch die hohe Steuerlast eben nur 5-7 mal im Jahr Urlaub machen anstatt 10 mal, oder können leider nur noch ein bis Autos fahren im Wert unter 100.000 ,. Euro,..und ach all die anderen Statussymbole kleiner werden,..!..ach wie dann immer von Neiddebatte gesprochen wird,..zu guter letzt : wer wurde dann in den vergangenen Jahren

wirklich entlastet, wer hat denn den Spitzensteuersatz erheblich abgesenkt und gleichzeitig dafür gesorgt, das die " Verteilung " von unten nach oben gefördert wird ?? also denen was geben die schon viel haben/ hatten, indem man denen was abnimmt die eh schon weniger haben / bzw hatten ?,.wenn dann " Diese" sich dann über den Soli-Beitrag beschweren, teilweise klagen wollen, ja dann muss man sich wirklich Gedanken machen wer denn tatsächlich die falsche Lebenseinstellung hat ! Mit Sicherheit nicht " Die" die man unter den Einkommen von 73.000,./ bzw 151.000 €/ Jahr hat, also die in ihren Ansehen keine Leistungsträger sind,..die faule Saubande oder wie soll man sie nach ihrer Ansicht nennen ???