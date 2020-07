ARD-Sommerinterview: FDP am Abgrund - Lindner drohen unangenehme Fragen

Das zweite „Sommerinterview“ 2020 der ARD muss FDP-Chef Christian Lindner bestreiten - mit einer blass wirkenden Partei, die sich aktuell nicht so recht profiliert.

FDP-Chef Christian Lindner ist dieses Jahr der erste Gast in der „Sommerinterview“ -Reihe der ARD .

ist dieses Jahr der erste Gast in der -Reihe der . Lindners Partei erzielt nach dem Thüringen-Eklat schlechte Umfragewerte .

schlechte . Auch thematisch konnte die FDP zuletzt keine Schwerpunkte setzen, auch nicht in der Corona-Krise*.

Berlin - Die FDP hat schon bessere Zeiten gesehen. Ihr Mitglied Thomas Kemmerich ließ sich dieses Jahr mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen und löste damit ein Polit-Beben aus. Parteichef Christian Lindner ignorierte mit der Umarmung eines Freundes die gebotenen Corona* -Sicherheitsgebote. Und in Umfragen liegt seine Partei aktuell bei müden fünf Prozent.

Wie will Lindner seine Partei aus diesem Tief führen? Diesen und anderen Fragen der Moderatorin Tina Hassel, stellt sich Lindner am Sonntag, den 12. Juli, im „Bericht aus Berlin“, der ab 18.05 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.

„Sommerinterview (ARD) mit Christian Lindner (FDP): Bleibt er bei Corona-Konjunkturpaket-Kritik

Mit starken politischen Positionen fiel die FDP dieses Jahr noch kaum auf - zuletzt, als Lindner die Wirksamkeit des neuen Konjunkturpakets anzweifelte. Da stimme das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ nicht, erklärte er. Das gelte vor allem für die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer.

Seine Partei würde bei den Maßnahmen, welche die Wirtschaft in der Corona-Krise* ankurbeln sollen, andere Schwerpunkte setzen. In einem Brief an Vorstand, Fraktion und Mitglieder schlug Lindner eine „in der Breite wirksame Steuerreform“ vor - „von der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags, über die Reduzierung des Mittelstandsbauchs und der kalten Progression bis hin zu Änderungen bei der Körperschaftsteuer und den Abschreibungsbedingungen“. Ein Vorschlag, der im Polit-Betrieb auf vergleichsweise wenig Resonanz stieß.

ARD- „Sommerinterview“ 2020 mit Christian Lindner: FDP-Chef wird auch mit User-Fragen konfrontiert

Was das ARD-„Sommerinterview“ angeht, können User im Online-Format „Frag selbst!“ ab etwa 16:45 Uhr ihre Fragen an Lindner stellen, und zwar bei Facebook, Twitter (Hashtag: #fragselbst) und YouTube auf den Kanälen von „Tagesschau“ und „Bericht aus Berlin“. Außerdem können sie eine E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de senden. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von „Tagesschau“ und „Bericht aus Berlin“ sowie auf tagesschau.de.

