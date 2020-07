Söder im „Sommerinterview“: Offene Kritik an CSU-Minister - und pikanter Hinweis zur K-Frage

Auf die K-Frage im ZDF-Sommerinterview mit Markus Söder kann man wetten. Horst Seehofer pfeift die Union bei dem Thema indes zurück - aber aus dem Kanzleramt kommen vielsagende Worte.

Update vom 19. Juli, 17.55: CSU-Chef Markus Söder wird immer häufiger bedroht. „Ich bekomme selbst auch Drohungen, seit der Coronakrise mehr denn je“, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview. Mit Blick auf die jüngst bekannt gewordenen Morddrohungen, für die Daten von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden sein sollen, gab sich Söder zurückhaltend und warnte vor einem Generalvorwurf gegen die Polizei. „Die Polizei sorgt dafür, dass wir beschützt werden“, sagte er. Daher werde sie zu Recht nicht nur mit Geld sondern auch mit Vertrauen ausgestattet.

Gleichwohl betonte Söder, dass die Unklarheiten bei der hessischen Polizei aufgeklärt werden müssten. Wer bedroht werde, habe die absolute Rückendeckung des Staates verdient. Der Staat dürfe solche Vorfälle auf keinen Fall zulassen.

+ Im „Sommerinterview“ (ZDF) sprach CSU-Chef Söder auch über Drohungen gegen ihn in der Corona-Krise. © dpa / Daniel Karmann

Sommerinterview/ZDF mit Söder: CDU hat bei K-Frage Vorschlagsrecht, CSU hat Vetorecht

Auf die Frage nach einer eigenen Kanzlerkandidatur bekräftigte Söder: „Mein Platz ist in Bayern.“ Mit Blick auf die derzeitige Umfrage-Lage für die Union und ihn persönlich sagte Söder: „Umfragen sind geschuldet der aktuellen Situation.“ Keiner dürfe glauben, dass die Umfragen automatisch immer so blieben.

Söder mahnte, mehr als das Wohl Einzelner interessiere die Mehrheit der Menschen derzeit, wie es in Sachen Corona weitergehe. Im Herbst könne die Situation völlig anders sein. Er fürchte auch, dass es wirtschaftlich nicht so einfach werde.

Zudem hält Söder am unionsinternen Verfahren für die Kür des nächsten Kanzlerkandidaten fest. Das Verfahren sei schon immer so gewesen: „Die CDU hat das geborene Vorschlagsrecht, weil sie einfach die größere Schwester ist. Die CSU kann Nein sagen, hat das Vetorecht“, sagte Söder er. Zunächst müsse in der CDU aber erst einmal geklärt werden, wer der neue Parteichef werde, betonte Söder.

Sommerinterview/ZDF: Markus Söder hält trotz Bußgeldkatalog-Debakel an Andreas Scheuer fest

Update vom 19. Juli, 17.28 Uhr:CSU-Chef Markus Söder hält trotz des Debakels um den neuen Bußgeldkatalog an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fest. Im ZDF- „Sommerinterview“ äußerte Söder aber vorsichtige Kritik und nannte die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) „schlecht gelaufen“. „Das ist sehr, sehr ärgerlich und es muss auch aufgearbeitet werden“, forderte Söder. Scheuer habe „jetzt die Möglichkeit, das aufzuklären“.

Wegen eines Formfehlers bei der Novelle der StVO sind die umstrittenen Neuregelungen nicht rechtskräftig und härtere Strafen für Raser vorerst vom Tisch. Der Verkehrsminister will die Korrektur dieses Fehlers mit einer Entschärfung der Strafen für Tempoverstöße verbinden. Derzeit gilt weiter der alte Bußgeldkatalog.

Sommerinterview/ZDF: Söder stellt sich hinter Scheuer - „Ich will nicht vorgreifen“

Scheuer steht auch wegen des Pkw-Maut-Debakels unter Druck. Er hatte 2018 Verträge zur Erhebung der Maut geschlossen, noch bevor endgültige Rechtssicherheit über das einstige Prestigeprojekt der CSU bestand. Im Juni 2019 kippte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Maut-Pläne, weil diese ausländische Autofahrer diskriminiere.

Ob Scheuer verantwortlich für Schadenersatzforderungen in Höhe von 560 Millionen Euro sei, müsse nun ein Untersuchungsausschuss klären, sagte Söder. „Ich will nicht vorgreifen, was da rauskommt.“

Söder im „Sommerinterview“ im ZDF - sagt er Neues zur K-Frage?

Erstmeldung vom 19. Juli: Nürnberg - Markus Söder (CSU) freut sich schon. Das twitterte Bayerns Ministerpräsident, der so laut zur K-Frage schweigt, am Sonntag wenige Stunden vor dem „Sommerinterview“ im ZDF (Ausstrahlung ab 19.10 Uhr).

Umfragen hatten zuletzt gezeigt, dass sich viele Bürger den heutigen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Söder als Kanzler vorstellen können. Spitzenpolitiker von CDU und CSU wollen aber trotz Söders gutem Abschneiden in Umfragen die Diskussion um den nächsten Kanzlerkandidaten der Union eindämmen. „Für Personaldebatten ist jetzt nicht die Zeit. Erst das Land, dann die Partei“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Samstag.

Vor ARD-Sommerinterview mit Markus Söder (CSU): K-Frage für Seehofer „zur Unzeit“

Ziemiak verwies außerdem auf den Parteitag der CDU im Dezember, bei dem ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt werden soll. Erst danach werde mit der CSU besprochen, „wer unser gemeinsamer Kanzlerkandidat werden wird“. Offizielle Kandidaten für den CDU-Vorsitz sind derzeit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach in dem Zusammenhang in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung von einer „Diskussion zur Unzeit“. Auch er warnte vor einer verfrühten Diskussion. Zu diesem Thema sagten „alle, die Profis sind, nichts“, sagte er weiter. „Ich hoffe, wir halten uns eisern dran.“

+ Wird sich Markus Söder (CSU) im Sommerinterview zur K-Frage positionieren? © dpa / Peter Kneffel

Für Kandidatenfragen sei der Zeitpunkt wichtig, „sonst ist man aus dem Rennen, noch bevor der eigentliche Wahlkampf begonnen hat“, mahnte Seehofer. Sowohl innerhalb von CDU/CSU als auch in der Öffentlichkeit wird derzeit bereits viel über die K-Frage diskutiert. Zuletzt kursierten schon konkrete Szenarien für eine Kandidatur Söders.

Vor Sommerinterview/ARD: Kanzleramtschef Braun lobt Söder in höchsten Tönen

Lob kam auch von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Merkel beschäftige sich in einer immer komplizierteren Welt „mit großer Leidenschaft auch mit Details und hat die Fähigkeit, sich auch in die Sicht des Gegenübers hineinzudenken“, sagte er der Bild am Sonntag. „Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für politischen Erfolg - neben Zähigkeit, Klugheit und Ausdauer.“ Solche Eigenschaften sollten künftige Kanzler ebenfalls haben, befand Braun. „Markus Söder hat diese Eigenschaften sicher auch.“ (AFP/frs) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Karmann