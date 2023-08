Spanien: Abstimmung über neue Regierung erst Ende September

Der bisherige Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo © Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Bei der schwierigen Regierungsbildung in Spanien hat der König einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benannt. Das entscheidende Wort wird aber das Unterhaus sprechen - doch das dauert noch.

Madrid - Das Unterhaus des spanischen Parlaments wird erst am 26. und am 27. September über die Kandidatur des bisherigen konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten debattieren und abstimmen. Das teilte Unterhaus-Präsidentin Francina Armengol am Mittwoch in der Kammer, dem Congreso de los Diputados, mit. Damit werde Feijóo von der Volkspartei PP genug Zeit für Verhandlungen mit anderen Parteien haben, erklärte Armengol. In Spanien war ein früherer Termin erwartet worden.

Beginnt Konsultationen zur Regierungsbildung: Spaniens König Felipe VI., hier bei einem Besuch in Paraguay. © Jorge Saenz/AP

Nach zweitägigen Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs hatte König Felipe VI. den 61-jährigen Feijóo am Dienstagabend mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt. In der ersten Runde benötigt der Kandidat eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen. Im zweiten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit aus. Trotz des Sieges seiner PP bei der vorgezogenen Parlamentswahl vom 23. Juli hat Feijóo bisher nicht genug Unterstützung anderer Parteien, um Nachfolger des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu werden. Der Sozialist rechnet sich deshalb Chancen aus, im Amt bleiben zu können. dpa