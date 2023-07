Nach der Wahl in Spanien: Jetzt kommt es auf die Separatisten an

Teilen

Pedro Sánchez und Carles Puigdemont bei einem Treffen © Agencia EFE/Imago

Die Wahl in Spanien hat ein Patt gebracht zwischen rechten und linken Parteien. Separatistische Parteien entscheiden nun mit darüber, ob Ministerpräsident Sánchez im Amt bleiben kann.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie Europe.Table am 26. Juli 2023.

Spanien steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Sowohl den rechten als auch den linken Parteien wird es schwerfallen, die für eine Parlamentsmehrheit von 176 Sitzen erforderlichen Bündnisse zu schließen. Alberto Núñez Feijóo, Vorsitzender der Volkspartei (PP) und Gewinner der Wahlen, hat dabei schlechtere Aussichten, Ministerpräsident zu werden, als sein Rivale Pedro Sánchez (PSOE).

Der Sozialist könnte sich das Amt erneut sichern, wenn er den Forderungen der separatistischen Parteien nachgibt. Junts per Catalunya, die Partei des Europaabgeordneten Carles Puigdemont, der seit fünf Jahren auf der Flucht vor der spanischen Justiz ist, könnte der Schlüssel zur Wiederwahl von Sánchez sein. Eine Koalition zwischen den großen Parteien, PP und PSOE, scheint dagegen ausgeschlossen.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez: Keine erneute Wahl

Auf der Sitzung des Vorstandes seiner Partei am Montag erklärte Sánchez gestern, dass er weder mit einer Blockade noch mit einer Wiederholung der Wahlen rechne. Offenbar rechnet er sich gute Chancen aus, ein Regierungsbündnis auf die Beine zu stellen.

Die PSOE (122 Sitze) kommt gemeinsam mit dem Linksbündnis Sumar (31) auf 153 Sitze. Rechnen die bisherigen Koalitionspartner die Sitze ihrer nationalistischen Verbündeten aus der laufenden Legislaturperiode hinzu, kämen sie auf 167 Abgeordnete. Dazu zählen sieben Abgeordnete der Esquerra Republicana per Catalunya (ERC), sechs von der baskischen EH Bildu und einen vom Bloque Nacionalista Galego (BNG). Sie würden die fünf Abgeordneten der PNV (Plan Nacional Vasco) benötigen, um einen möglichen Mitte-Rechts-Block zu besiegen, der aus 171 Abgeordneten der PP (136), Vox (33), UPN (1) und der Coalición Canaria (1) besteht.

Um eine absolute Mehrheit von 176 Sitzen zu erreichen, bräuchte Sánchez daher die sieben Abgeordneten von Puigdemonts Partei Junts. Die zuständige Staatsanwaltschaft forderte am Montag den Richter des Obersten Gerichtshofs auf, erneut die Festnahme von Puigdemont und dem ehemaligen katalanischen Minister Antoni Comín anzuordnen. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof deren Immunität aufgehoben.

Junt-Spitzenkandidatin Miriam Nogueras machte aber klar, dass sie Bedingungen stellen wird: „Wir werden Pedro Sánchez nicht zum Präsidenten machen, wenn wir dafür nichts bekommen“, sagte sie. „Unsere Priorität ist Katalonien, nicht die Regierbarkeit des spanischen Staates.“ Gabriel Rufián, Vorsitzender der ERC, forderte seinerseits baskische und katalanischen Separatisten auf, einen „hohen“ Preis für eine erneute Amtszeit von Sánchez zu verlangen. „Der Separatismus kann der entscheidende Faktor sein“, sagte er.

Wahl in Spanien: PP wächst auf Kosten anderer Rechtsparteien

Die PP legte bei diesen Wahlen stark zu, von 89 Abgeordneten im Jahr 2019 auf nun 136. Parteichef Feijóo blieb aber unter dem in Umfragen vorhergesagten Ergebnis von 145 bis 150 Sitzen. Die Angst vor einer Regierungsbeteiligung von Vox half offenbar PSOE und Sumar, ihre Anhänger zu mobilisieren.

2019 hatten die drei rechten Parteien PP, Vox und Ciudadanos noch zusammen 151 Sitze erreicht. Ciudadanos trat am Sonntag nach der verheerenden Niederlage bei den Regionalwahlen im Mai gar nicht mehr an, auch Vox büßte deutlich ein im Vergleich zu 2019.

Seit Feijóo im April 2022 Präsident der PP wurde, gelang es ihm zwar, der Partei einen deutlichen Schub zu geben. Doch die Suche nach Bündnispartnern fällt ihm schwer. „Seit heute Morgen stehe ich mit verschiedenen politischen Kräften in Kontakt, um eine stabile Regierung zu bilden“, sagte er nach Gesprächen mit UPN, Coalición Canaria, PNV und Vox.

Spanien: Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit

Bis es eine neue Regierung gibt, bleibt Sánchez amtierender Regierungschef und somit auch für die EU-Ratspräsidentschaft zuständig. Die endgültige Auszählung der Stimmen wird vom bis 31. Juli von den Wahlvorständen der Provinzen vorgenommen, in denen auch die Stimmen aus dem Ausland gezählt werden. Am 17. August konstituieren sich das neue Parlament und der Senat.

In den Tagen nach Beginn der neuen Legislaturperiode wird König Felipe VI. die Fraktionsvorsitzenden zu Beratungen in den Zarzuela-Palast einladen und befragen, wer ihrer Meinung nach die größte Unterstützung für die Bildung einer Regierung hat. Bislang wurde stets der Chef der größten Partei mit der Regierungsbildung beauftragt, allerdings könnte es wegen der fehlenden Mehrheitsoptionen für Feijóo diesmal anders sein. Erhält ein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, wird er als Ministerpräsident vereidigt. In einem zweiten Wahlgang, 48 Stunden später, reicht eine einfache Mehrheit der Ja-Stimmen. (Von Isabel Cuesta Camacho)