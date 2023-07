Spaniens Regierungschef Sánchez zu Gesprächen in Kiew

Teilen

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Vorstellung der Prioritäten der spanischen EU-Ratspräsidentschaft in Madrid. © Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Zum 1. Juli hat Spanien die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Ministerpräsident Sánchez reiste nun zum Start in die Ukraine - mit einem wichtigen Ziel.

Kiew - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. „Ich wollte, dass der erste Akt der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zusammen mit (Wolodymyr) Selenskyj startet“, schrieb Sánchez am Morgen auf Twitter, wo auch Bilder seiner Ankunft im Bahnhof veröffentlicht wurden. Ziel seiner Reise sei es, der Ukraine die anhaltende Solidarität Europas mit dem überfallenen Land zu übermitteln.

Tweet Sánchez

Die EU werde das ukrainische Volk so lange unterstützen, bis wieder Frieden in Europa eingekehrt sei, versicherte Sánchez. Die Ukraine wehrt seit mehr als 16 Monaten einen Angriffskrieg Russlands ab. In Kiew sollte Sánchez unter anderem Selenskyj treffen. Spanien hat zum 1. Juli für sechs Monate die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. dpa